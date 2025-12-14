مرغ پوتین یک پا دارد یا طرح ترامپ، یا ادامه جنگ در اوکراین!

سرویس خارجی-

دستیار رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرده که با هرگونه اصلاحات در طرح صلح پیشنهادی ترامپ به‌خصوص درباره واگذاری دونباس مخالف هستند و اوکراین از بخش‌هایی از دونتسک نیز که هنوز در آن حضور دارد باید عقب‌نشینی کند.

مذاکرات آتش‌بس در جنگ اوکراین ظاهراً علی‌رغم همه خوشبینی‌های روزهای اخیر، پپیشرفت ملموسی نداشته است. کانون اصلی اختلافات به واگذاری منطقه «دونباس» مربوط می‌شود. این منطقه در شرق اوکراین یکی از کانون‌های اصلی منازعه میان روسیه و اوکراین است. مساحت دونباس حدود ۵۳هزار کیلومتر مربع برآورد می‌شود و از نظر اداری عمدتاً شامل دو استان «دونتسک» و «لوهانسک» است. این منطقه 9درصد از مساحت اوکراین را تشکیل می‌دهد، دونتسک در جنوب‌غربی دونباس قرار دارد و از دیرباز مرکز صنایع سنگین، فولاد، زغال‌سنگ و ماشین‌سازی بوده است. لوهانسک نیز در شمال‌‌شرقی این منطقه واقع شده و ساختار اقتصادی مشابهی دارد. پیش از آغاز درگیری‌ها در سال ۲۰۱۴، دونباس یکی از موتورهای صنعتی اوکراین به‌شمار می‌رفت و سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی، صادرات صنعتی و اشتغال این کشور داشت. اهمیت دونباس برای اوکراین هم اقتصادی است و هم سیاسی. این منطقه نه‌تنها بخش مهمی از زیرساخت صنعتی کشور را در خود جای داده، بلکه از نظر حاکمیت ملی نیز نماد کنترل دولت مرکزی بر تمامیت ارضی اوکراین است. برای روسیه نیز دونباس اهمیت راهبردی چندلایه دارد. از منظر سیاسی و امنیتی، این منطقه به‌عنوان یک کمربند حائل میان روسیه و اوکراین متمایل به غرب دیده می‌شود. از نظر فرهنگی و زبانی نیز جمعیت قابل‌توجهی از روس‌زبانان در دونباس زندگی می‌کنند علاوه‌بر این، کنترل دونباس امکان فشار دائمی بر کی‌یف و نفوذ در معادلات داخلی اوکراین را فراهم می‌کند.

فقط همان که ترامپ گفت!

طی روزهای گذشته برای جلب رضایت زلنسکی اصلاحاتی به پیشنهاد اروپا در طرح صلح ترامپ به‌خصوص در بخش واگذاری دونباس ایجاد شده است اما ظاهراً مرغ پوتین یک‌پا دارد و به چیزی جز واگذاری کامل دونباس به روسیه راضی نیست و حتی بخش‌هایی در دونتسک که در دست اوکراین است را نیز می‌خواهد. دیروز نیز مشاور کرملین اعلام کرد مسکو در صورت درج پیشنهادهایی که از سوی کی‌یف و بروکسل تدوین شده‌اند در طرح صلح برای حل ‌و فصل مناقشه، به‌شدت مخالفت خواهد کرد. «یوری اوشاکوف» گفت: روسیه هنوز متن این پیشنهادها را ندیده، اما تأکید کرد هرگونه اصلاحات مرتبط «با مخالفت قاطع مسکو» روبه‌رو می‌شود. اوشاکوف با اشاره به شفافیت موضع روسیه افزود، «موضع ما کاملاً روشن است و در صورت اعمال این اصلاحات، مخالفت جدی خواهیم داشت.» به گفته او، مسکو احتمالاً با «بخش‌های زیادی» از چنین پیشنهادهایی مخالفت می‌کند و برخی مفاد را «کاملاً غیرقابل ‌قبول» می‌داند؛ از جمله بندهایی که به مسائل سرزمینی مربوط می‌شوند. به گزارش فارس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اشاره به ایجاد منطقه حائل یا غیرنظامی در دونتسک، وی گفت: «نه‌فقط این مورد بلکه موضوعات سرزمینی به ‌طور فعال در مسکو بررسی شده‌اند و از موضع روسیه آمریکا به‌خوبی آگاه است. وی تاکید کرد که مسکو تنها پس از عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از بخش‌هایی از منطقه «دونتسک» که هنوز در کنترل آنهاست، با آتش‌بس موافقت خواهد کرد. اوشاکوف به روزنامه اقتصادی «کامرسانت» گفت که پلیس و نیروهای گارد ملی روسیه حتی اگر بخش‌هایی از «دونباس» در شرق اوکراین طبق یک طرح صلح احتمالی به منطقه غیرنظامی تبدیل شود، در آنجا باقی خواهند ماند. اوشاکوف پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ممکن است روسیه با بسیاری از بخش‌های نسخه جدید طرح صلح آمریکا درباره اوکراین موافق نباشد.