خبرنگاران انقلابی، خط مقدم مجاهدان در جنگ شناختی هستند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جنگ شناختی یعنی تلاش برای کنترل «آنچه مردم می‌دانند» و «آنچه می‌خواهند» و رسانه در خط مقدم این نبرد قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در خبرگزاری تسنیم، از بخش‌های مختلف خبرگزاری بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مجید قلی‌زاده، مدیرعامل خبرگزاری تسنیم و جمعی از مدیران خبرگزاری، به ارائه توضیحاتی درباره موضوعات رسانه‌ای در کشور و همچنین روند فعالیت خبرگزاری پرداختند.

همچنین، هدیه روز زن خبرنگاران خانم تسنیم، توسط حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی‌صادقی اهدا شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پس از بازدید از بخش‌های مختلف تسنیم، در نمازخانه این خبرگزاری و در جمع خبرنگاران و کارکنان این رسانه به ایراد سخنرانی پرداخت. حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اهمیت جنگ شناختی و کار رسانه‌ای در دنیای امروز، خطاب به حاضرین گفت: شما که در برابر دشمن ایران و اسلام به جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی دشمن می‌پردازید، مجاهدان در راه حق هستید.

به گزارش تسنیم، وی با تبیین مفهوم «جهاد» در عرصه رسانه، تأکید کرد: جهاد صرفاً به تلاش معمولی اطلاق نمی‌شود، بلکه مستلزم به میدان آوردن همه توان، ظرفیت و سرمایه انسانی است و زمانی معنا می‌یابد که در برابر دشمن و در مواجهه با یک تهاجم واقعی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه هر فعالیت علمی، فکری و رسانه‌ای اگر در برابر جبهه دشمن تعریف شود، جهاد محسوب می‌شود، افزود: جهاد ذاتاً با مبارزه همراه است و مبارزه یعنی حضور فعال و آگاهانه در میدان رویارویی با دشمن؛ امروز این میدان، بیش از هر زمان دیگری، عرصه جنگ شناختی و رسانه‌ای است. حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی‌صادقی با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذِینَ جَاهَدُواْ فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُم سُبُلَنَا»، خاطرنشان کرد: جهاد زمانی ارزش حقیقی پیدا می‌کند که فی‌سبیل‌الله باشد و هیچ انگیزه شخصی، جناحی یا دنیوی در آن دخالت نداشته باشد. کار رسانه‌ای اگر برای خدا و در مسیر حق انجام شود، مشمول وعده نصرت الهی خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به ماهیت جنگ شناختی، گفت: دشمنان امروز نه صرفاً با سلاح نظامی و اقتصادی، بلکه با تلاش برای مدیریت آگاهی‌ها و تصرف ذهن‌ها و قلب‌ها وارد میدان شده‌اند. جنگ شناختی یعنی تلاش برای کنترل «آنچه مردم می‌دانند» و «آنچه می‌خواهند» و رسانه در خط مقدم این نبرد قرار دارد.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی در طول بیش از چهار دهه حیات خود با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده اما هرگز متوقف نشده است، افزود: سختی‌ها، تهدیدها و حوادث تلخ، بخشی از سنت الهی برای رشد، پالایش و قوی شدن جبهه مؤمنان است و در نهایت به تضعیف و زوال دشمن منجر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و کارکنان خبرگزاری تسنیم، تصریح کرد: شما در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارید و باید با افتخار بر هویت انقلابی خود، اجازه نفوذ دشمن به مرزهای فکری و اعتقادی جامعه را ندهید و در صورت نفوذ، آن را خنثی کنید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت استقامت و امید، خاطرنشان کرد: خداوند فتوحات بزرگی را برای جبهه انقلاب اسلامی مقدر کرده است و مهم آن است که هر یک از ما در این پیروزی‌ها سهمی داشته باشیم. امروز، زمان تلاش، کاشتن و ساختن دنیا و آخرت است.