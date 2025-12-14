پایتخت در محاصره هوای آلوده

مقامات هند اعلام کردند در پی رسیدن آلودگی هوا به سطح «شدید» به ویژه در «دهلی‌نو»، پایتخت و حومه آن، تدابیر فوری به اجرا گذاشته شد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «هندوستان‌تایمز» خبر داد در ۳۸ مورد از ۳۹ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در اطراف دهلی‌نو، میزان آلودگی هوا در سطح «شدید» ثبت شد و این شهر در دود غلیظ ناشی از آلودگی هوا فرو رفت.

در پی عبور شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد ۴۰۰ در بسیاری از مناطق، کمیسیون مدیریت کیفیت هوای هند مرحله چهارم «برنامه اقدام مرحله‌ای مقابله با آلودگی هوا» (GRAP) را در این کشور به اجرا گذاشت.

بر این اساس، مدارس دهلی‌نو سیستم آموزشی ترکیبی (حضوری–آنلاین) را اجرائی کردند.

به گزارش آناتولی، براساس پیش‌بینی‌های سامانه هشدار زودهنگام کیفیت هوا (AQEWS)، سطح آلودگی هوا در این منطقه امروز و فردا نیز در سطح «بسیار بد» نوسان خواهد داشت.