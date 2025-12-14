حمله مرگبار به کلاس دانشگاه
بر اثر تیراندازی در دانشگاه براون در آمریکا دو نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از آسوشیتدپرس، «برت اسمایلی» شهردار پراویدنس در ایالت رودآیلند گفت: متأسفانه، امروز روزی است که شهر پراویدنس و ایالت رودآیلند دعا میکرد هرگز فرا نرسد. ما درباره اقدامات مربوط به خشونتهای مسلحانه و تیراندازی به جمعیت مردم در سایر نقاط شنیده بودیم، اما در اینجا نه. تیراندازی بعدازظهر شنبه در جریان یک جلسه مرور امتحان نهائی درس «اصول اقتصاد» در محوطه دانشگاه رخ داد. «کریستینا پکسون»، رئیس دانشگاه براون، این حادثه را «ویرانگر» توصیف کرد. پس از بازداشت مظنون، دستور «در محل بمانید» که برای دانشگاه و محلههای اطراف صادر شده بود، لغو شد، هرچند برخی خیابانها همچنان برای ادامه تحقیقات بسته ماندهاند. «جوزف اودورو» ۲۱ساله و دستیار آموزشی این کلاس، گفت: زمانی که جلسه مرور درس رو به پایان بود، مردی با ماسک صورت و یک سلاح وارد کلاس شد، چیزی فریاد زد که قابل تشخیص نبود و سپس شروع به تیراندازی کرد. او گفت به همراه چند دانشجو پشت میزها پناه گرفتند.
آخرین اخبار حاکی از این است در این حادثه دو نفر کشته شدند و از میان ۹ دانشجوی زخمی که به بیمارستان منتقل شدند، هفت نفر در وضعیت پایدار قرار دارند و یک نفر در شرایط «وخیم، اما پایدار» است و یک نفر نیز مرخص شده است. محل حادثه در طبقه اول ساختمان مهندسی و فیزیک «باروس وهالی» بوده و به گفته پلیس، فرد مهاجم پس از تیراندازی از سمت خیابان «هوپ» از ساختمان خارج شده است. مأموران افبیآی و اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره (ATF) در کنار پلیس محلی و ایالتی در حال همکاری برای بررسی حادثه هستند. مقامات اعلام کردند بیش از ۴۰۰ نیروی انتظامی در عملیات جستوجو و تأمین امنیت مشارکت داشتند. این حادثه بار دیگر موضوع فراوانی تیراندازیهای جمعی در آمریکا را برجسته کرده است؛ براساس آمار «آرشیو خشونتهای مسلحانه»، تنها در سال جاری صدها تیراندازی جمعی در این کشور ثبت شده است.