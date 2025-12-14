آزادی ۱۱۳ محکوم واجد شرایط قانونی در بازدید میدانی دادستان تهران و ۱۰۵ قاضی از 5 زندان
دادستان عمومی و انقلاب تهران و ۱۰۵ قاضی بهصورت همزمان از پنج زندان استان تهران بازدید کردند و بهصورت حضوری و چهرهبهچهره با مددجویان ملاقات داشتند.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران، صبح روز شنبه ۲۲ آذرماه بههمراه مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران و جمعی از معاونان و قضات دادسرای تهران، از ندامتگاه اوین بازدید کرد.
علی صالحی در جریان این بازدید با تأکید بر جایگاه قانونی نظارت قضائی بر زندانها اظهار داشت: این بازدید در اجرای تکالیف مقرر در قوانین موضوعه، بهویژه وظیفه نظارت مستمر مقامات قضائی بر وضعیت زندانها و همچنین در راستای اوامر ریاست قوه قضائیه مبنی بر حضور میدانی در زندانها و بررسی مستقیم درخواستها و دغدغههای زندانیان انجام شد.
صالحی افزود: در این بازدید، ۱۰۵ نفر از همکاران قضائی بهصورت همزمان از پنج زندان استان تهران بازدید کردند و بهصورت حضوری و چهرهبهچهره با مددجویان ملاقات داشتند تا ضمن استماع درخواستهای آنان، وفق مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام شود.
وی با اشاره به دیدارهای مستقیم خود با تعدادی از زندانیان گفت: فلسفه این بازدیدها، علاوهبر نظارت مستمر بر وضعیت زندانها، پایش شرایط زندانیان و بررسی دقیق درخواستهای قانونی آنان است تا تصمیمگیریها در چارچوب ضوابط و مقررات صورت گیرد.
دادستان تهران در تشریح نوع درخواستهای مطرحشده بیان داشت: غالب تقاضاها مربوط به بهرهمندی از نهادهای ارفاقی قانونی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، استفاده از پابند الکترونیک و عفو بود که بخش قابلتوجهی از این درخواستها در همان روز مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت. این نهادها با هدف اصلاح، بازاجتماعی کردن زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها پیشبینی شدهاند و در صورت احراز شرایط قانونی، میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از تراکم کیفری ایفا کنند.
صالحی تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و نهادهای ارفاقی صرفاً درخصوص زندانیانی اعمال میشود که جرایم آنان تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشود؛ بدینترتیب، تعادل میان حقوق فردی زندانیان و حقوق جمعی جامعه حفظ خواهد شد.
وی با اشاره به استمرار نظارت قضائی افزود: دادستانی تهران بهصورت دورهای و ماهانه با حضور قضات و همکاران قضائی از زندانها بازدید میکند و دادیاران ناظر زندان نیز بهصورت مستمر و شبانهروزی در زندانها حضور داشته و بهطور مستقیم درخواستها و مشکلات زندانیان را بررسی و به مراجع ذیربط منعکس میکنند.
دادستان تهران همچنین از بررسی یک پرونده خاص مربوط به زندانی امنیتی خبر داد و گفت: با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی محکومعلیه و بهرهمندی وی از مرخصی پایان حبس، وفق مقررات قانونی با آزادی نامبرده موافقت شد.
صالحی از آزادی تعدادی از زندانیان زن به مناسبت ولادت حضرت فاطمهزهرا(س) خبر داد و اعلام کرد: به زندانیان زن واجد شرایط، یک هفته مرخصی اعطا شد. همچنین با مساعدت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان، زمینه آزادی ۳۵ نفر از زندانیان با پرداخت بالغ بر ۱۲میلیارد ریال فراهم شد و ۱۰ نفر دیگر نیز با اعطای مرخصی پایان حبس به آغوش خانواده بازگشتند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین و انجمن حمایت از زندانیان در پرداخت دیون و آزادی محکومان واجد شرایط، جلوهای روشن از همکاری مؤثر جامعه مدنی با دستگاه قضائی است که علاوهبر کاهش جمعیت کیفری، موجب تقویت بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
در مجموع، نتیجه بازدید میدانی دادستان تهران و ۱۰۵ نفر از قضات از پنج زندان استان تهران، آزادی ۱۱۳ نفر از محکومان واجد شرایط قانونی بود.