برخورد با هرگونه تخلف در دریافت کرایه مازاد پس از طرح جدید بنزینی

مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور، اعلام کرد که با وجود افزایش نرخ بنزین در بخش سوم قیمت‌گذاری، ناوگان تاکسیرانی شهری مشمول افزایش نرخ کرایه نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور، مسعود کاظمی گفت: با توجه به ابلاغیه دولت مبنی بر افزایش نرخ بنزین در بخش سوم به ۵هزار تومان از ۲۲ آذرماه، نرخ کرایه تاکسی‌های شهری افزایش نمی‌یابد و سهمیه بنزین این گروه نیز کاهش پیدا نخواهد کرد.

کاظمی با اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های حمل‌ونقل شهری است، افزود: دولت ترجیح داده است سهمیه پایه این بخش را حفظ کند. بر این اساس، تاکسی‌های شهری بنزینی ماهانه ۴۰۰لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. در بخش دوگانه‌سوز نیز تاکسی‌های شهری ۲۵۰لیتر سهمیه پایه بنزینی دارند.

وی ادامه داد: این تصمیم نشان می‌دهد دولت قصد ندارد با اعمال فشار مستقیم بر حمل‌ونقل عمومی، هزینه سفرهای شهری را افزایش دهد. بنابراین، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان براساس مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه افزایش غیرقانونی نرخ کرایه، موضوع را از طریق بازرسان تاکسیرانی و سازمان‌های حمل‌ونقل در شهرهای خود گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

چمران: نرخ کرایه تاکسی‌ها نباید افزایش پیدا کند

رئیس شورای شهر تهران نیز در جلسه دیروز شورا با اشاره به نرخ کرایه تاکسی با توجه به افزایش قیمت بنزین، گفت: هیچ الزام یا اجباری برای افزایش نرخ تاکسی نداریم چراکه تاکسی‌ها با نرخ معمولی هم، میزان درآمد خودشان را دارند؛ نباید قیمت افزایش پیدا کند. برای تاکسی اینترنتی هم برخی مسائل را برایشان در نظر گرفتند تا نرخ‌شان ایده‌آل شود اما به هر حال نمی‌شود هرکسی از هر شهری به تهران بیاید و کار کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی نظارت وزارت صمت بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: وزارت صمت هیچ اشرافی روی آن ندارد. آن‌ها از کسب‌و‌کار اینترنتی اجازه گرفتند؛ حمل‌ونقل عمومی باید زیر نظر شهرداری هر شهر باشد و اگر نباشد مشکلات امروز پدید می‌آید.

چمران با اشاره به امکان گازسوز کردن خودروها و تاکسی‌ها افزود: توصیه ما این است که تاکسیران‌ها از گازسوزکردن استقبال کنند؛ نرخ بنزین هم بالا رفته و گازسوزکردن به نفع کسانی است که پیمایش بالا دارند. این کار هم فشار به دولت را کم می‌کند و هم در کاهش آلودگی تاثیر دارد. البته خود دولت در دوره چهارم باید ۸۲.۵درصد برای حمل‌ونقل هزینه می‌کرد که نکرد و این عدد دوره بعد به ۸۰درصد کاهش پیدا کرد، اما در هر صورت این هزینه را هنوز به هیچ استانی ندادند.