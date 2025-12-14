کد خبر: ۳۲۴۲۷۰
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
کجا دیکتاتوری است؟
عبدالله گنجی: «روزنامه نیویورکپست و منوتو گزارش دادند شیرین سعیدی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس، پس از حمایت از جمهوری اسلامی ایران، تمجید از آیتالله
علی خامنهای و مواضع ضد اسرائیلی، از سمت مدیریتی خود کنار گذاشته شده است. به گفته سخنگوی دانشگاه، این تصمیم روز جمعه اتخاذ شده و همزمان بررسی استفاده احتمالی او از سربرگ رسمی دانشگاه آغاز شده است. اینجا طرف پیمانی است، هر روز دریوری میگوید. از تنشآفرینان مراسم علیکردی در مشهد هم حمایت کرده، برخی افتخار میکنند که بازگشته دانشگاه. جمهوری اسلامی هم دیکتاتوری است!»
روایت را واگذار نکنیم
محمداحسان خرامید: «وقتی در بازه ۲۴ساعته، قتل آمریکاییها در سوریه، تیراندازی در دانشگاه براون و کشتار در مراسم یهودیان سیدنی رخ میدهد، مسئله «حادثه» نیست؛ الگوی عملیات روانی است. هدف: مظلومنمایی رژیم صهیونیستی، انحراف افکار عمومی، تشدید اسلامهراسی و فشار علیه ایران و جهان اسلام. روایت را واگذار نکنیم.»
امتیاز نتانیاهو در تیراندازی استرالیا
محمد صرفی: «هیچکس در دنیا اندازه نتانیاهو از حمله به جشن یهودیان در استرالیا خوشحال نیست. با ظاهری عزادار سخنرانی خواهد کرد و مدعی میشود ارتش جنایتکارش مدافع آزادی و آرامش غرب است، در حالی که در دلش عروسی است!».
تولد شهید جمهور
نورا براتی با انتشار تصویری از شهید آیتالله رئیسی، نوشت: «امروز تولد مردیه که بهش گفتن ششکلاسه، تهمت زدن و تخریبش کردن چون نمیخواستن بیاد... اما اومد و نشون داد: معیشت، لنگِ برجام نیست؛ کرونا، رفعشدنیه؛ نفت فروختنیه؛ بریکس جایگزین غربه؛ کارخونهها روشنشدن و خونهسازی شروع شد... او نشون داد: «میشه».»
تعهد انسانی یا شعار سیاسی؟
کاربری نوشت: «سال ۲۰۲۲ غرب، کشور ما رو به ناحق به نقضِ حقوقِ زنان متهم کرد. اما همزمان خشونت، تبعیض و سرکوب زنان در کشورهای خودشون جریان داره. اونجا دیگه خبری از محکومیت نیست! چون زن زندگی آزادی برای غرب یک شعار سیاسیه، نه یک تعهد انسانی».
اگر عیسی مسیح
در میان ما بود...
سیده راضی تشکری با انتشار این تصاویر نوشت: «میلاد عیسی مسیح، پیام رهایی از ستم بود. اگر امروز در میان ما بود، بدون شک در برابر ستمگران میایستاد و رنج مظلومان را درد خود و هرگز تحمل نمیکرد.»