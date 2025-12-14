فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰
برنامه دیدارهای باقیمانده

دوشنبه 24 آذر 1404
*ملوان .................................................................. فجر سپاسی شیراز (ساعت 16)
*چادرملو اردکان ........................................... استقلال خوزستان(ساعت 16:15)
*گل گهر سیرجان ................................................ مس رفسنجان(ساعت 16:15)
*خیبر خرم‌آباد ................................................................ استقلال (ساعت 16:15)
*فولاد ....................................................................................... سپاهان (ساعت 18)
چهارشنبه 26 آذر 1404
*ذوب آهن ....................................................... شمس آذر قزوین (ساعت 15:30)

