رئیس فدراسیون والیبال درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی درباره مرگ صابر کاظمی والیبالیست و ملی‌پوش ارزنده کشورمان گفت: مستندات لازم یعنی آنچه که باید در ایران تهیه می‌شد، آماده و برای طرف قطری ارسال شده است.

میلاد تقوی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده پزشکی صابر کاظمی اظهار کرد: الان کارهای قانونی‌اش را پیگیری می‌کنیم. آن مدارکی که باید در ایران ثبت و ضبط می‌کردیم، برابر اصل کردیم و آن اسنادی که باید جمع‌آوری می‌شد،اتفاق افتاد و توسط پست ارسال شده است.البته باشگاه الریان قطر هم تا الان که من با شما صحبت می‌کنم پاسخگو بوده و امیدواریم که همین مسیر را ادامه بدهند و دچار موضوع حقوقی نشویم. تقوی درخصوص نحوه مواجهه با سنگ‌اندازی‌های احتمالی تصریح کرد: منطقی است که از حقوق خود نمی‌گذریم و آن را از طریق قانونی پیگیری می‌کنیم. اما الان که با شما صحبت می‌کنم، شرایط، شرایط مناسب و مسیر همواری است. باشگاه قطری هم ابراز همکاری کرده و ما هم توقع خارج از قاعده نداریم. منطقی است که دنبال این هستیم که حق و حقوق آقای کاظمی در چارچوب قانون دیده و داده شود. وی توضیح داد: این اتفاق تلخ برای صابر کاظمی در تمرینات تیم الریان اتفاق نیفتاده است. علت مرگ، عارضه مغزی بود که در این سن، خیلی شایع است. طرف قطری تا الان هم همکاری کرده است. بعید می‌دانم که این روند به مشکل بربخورد مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد. تا الان هم انصافاً همکاری لازم را انجام داده‌اند. به غیر از مورد انتقال صابر که مشکلاتی وجود داشت که آن‌هم مربوط به وزارت بهداشت قطر و قوانینی که آنها داشتند، بود؛ باشگاه الریان بنای همکاری دارد.