یاری: تماشاگرنماها به کشتی خدشه وارد کردند
رئیس سازمان لیگ کشتی گفت: برخی تماشاگرنماها که هدایت شده بودند در روزی که مسابقات ما از روسیه و اتحادیه جهانی پخش میشد دست به حواشی و رفتارهای غیرمعقول زدند.
حمید یاری در گفتوگویی با خبرگزاری مهر در مورد اتفاقات بازی استقلال جویبار و بانک شهر و انصراف کمیل قاسمی از ادامه مسابقات اظهار داشت: تمام تلاش ما
معطوف به خدمت به مردم و علاقهمندان کشتی است. در این راستا، با توجه به شرایط ویژهای که در مسابقات دور رفت و هیجاناتی که در دیدارهای گروهی میان دو تیم به
وجود آمد، در دور برگشت نیز تمامی کوشش خود را به کار گرفتیم تا مکان و سالن مناسبی
برای برگزاری مسابقات فراهم کنیم. به همین خاطر به دنبال سالن ۱۲ هزار نفری به عنوان
بزرگترین تالار کشور در تهران بودیم تا مسابقات در شرایط مطلوب برگزار شود. وی ادامه داد: متأسفانه مشکلات موجود در این سالن از پیش وجود داشت و با وجود پیگیریهای مکرر حتی حضور رئیسجمهور و وزیر ورزش در راستای رفع این مشکلات،
هنوز هیچ تدبیر مؤثری در این خصوص اتخاذ نشده است. مسابقات را نمیتوانستیم در جویبار برگزار کنیم و به رغم تمام تلاشها مشکلات فنی سالن ۱۲ هزار نفری حل نشد و در نهایت مجبور شدیم به احترام مردم و به دلیل محدودیتهای موجود، سالن
کوچکتری را انتخاب کنیم. هدف ما در سازمان لیگ کشتی، ارتقا جایگاه کشتی و دیدن نتایج آن است روی برد و باخت تمرکز نداریم. من اگر تلاش میکردم تا تیم استقلال
جویبار را متقاعد کنم که به تشک برگردند به خاطر مردم است. من از نظر سن و سال از کمیل قاسمی هم بزرگتر هستم و تمام هدفم این بود که مردم از دیدن کشتی لذت ببرند. یاری درخصوص حواشی بهوجود آمده روی سکوها هم گفت: درخصوص بحث تماشاگران، باید بگویم که فارغ از اطلاعات جدیدی که به دستم رسیده و مستنداتی که در حال جمعآوری آنها هستم، برخی از شرایط هدایتشده و برنامهریزیشده به شدت برای من شوکآور بود. بر اساس اطلاعات رسیده متوجه شدیم
فلان لیدر با فلان مربی با هم صبحانه خوردند و برای لیدرها نوشته شده که چه شعارهایی در میان تماشاگران داده شود. این نوع مسائل، به هیچ عنوان با اصول کشتی
سازگار نیست. آن هم در روزی که ما با مامیاشویلی جلسه داشتیم و قرار بر این شد که چون ۵ کشتیگیر روس در ایران کشتی میگیرند مسابقات ما به صورت زنده پخش شود. حتی مسابقات به صورت زنده در صفحه اتحادیه جهانی پخش میشد.