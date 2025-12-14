جهش 2 میلیونی خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان

سامانه املاک پس از سال‌ها رکود ناگهان شتاب گرفت به‌طوری‌که ۲۱ میلیون نفر ثبت‌نام کردند و مالیات خانه‌های خالی دوباره جدی شد و خوداظهاری در این سامانه طی یک ماه جهش دو میلیونی را ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴، بیش از ۲۱ میلیون و ۴۸۳ هزار نفر اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند که معادل ثبت حدود ۱۳ میلیون و ۹۹۴ هزار واحد مسکونی دارای کدپستی است.

در همین بازه، هشت میلیون و ۳۹۴ هزار مالکیت و ۲۷۱ هزار اقامتگاه فرعی نیز ثبت شده است. اختلاف این اعداد نشان می‌دهد مفاهیم سکونت و مالکیت همواره هم‌راستا نیستند، زیرا چند نفر از یک خانوار یا مستأجران ممکن است اطلاعات خود را ثبت کرده باشند.

روند ماهانه خوداظهاری نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۲ تنها حدود پنج میلیون اقامتگاه ثبت شده بود اما در سال اخیر، با الزام خدمات بانکی، بیمه‌ای، ثبت‌نام مدارس و برخی خدمات پلیس به ثبت آدرس، روند ثبت به‌شدت شتاب گرفت. اوج این رشد در مهرماه ۱۴۰۴ با دو میلیون و ۲۵۰ هزار ثبت ماهانه رقم خورد.

با وجود این پیشرفت، اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی هنوز با چالش مواجه است. به‌طور نمونه تبصره هشتم ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیش‌بینی می‌کند، هرگز به‌طور کامل اجرا نشد.

همچنین بند ۹ همان ماده که اخذ اطلاعات از مسیر غیرسامانه را تخلف می‌داند، به‌دلیل ناهماهنگی بین سازمان‌ها، ناقص اجرا شده است.

ثبت املاک فرعی و مالکیت‌های غیر از اقامتگاه اصلی نیز با مشکلات جدی روبه‌روست. واحدهای استیجاری علاوه‌بر خوداظهاری مستأجر، نیازمند تأیید مالک هستند که این فرآیند به‌طور کامل اجرا نشده است.

در زمینه شناسایی خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد را معرفی کرد اما پس از اعتراضات و خطاها، تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد بازار عرضه شد و روند کامل شناسایی هنوز ادامه دارد.