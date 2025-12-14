صندوق ملی حمل ونقل ایجاد میشود
وزیر راه و شهرسازی شکلگیری صندوق ملی حمل و نقل را جزو مطالبات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ما، فرزانه صادق دیروز در آیین افتتاحیه نهمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته در مصلی امام خمینی تهران(ره) به حضور حداقلی غرفههای دولت و وزارت راه و شهرسازی و دستگاه تابع در این دوره از نمایشگاه اشاره کرد و افزود: این موضوع در این دوره از نمایشگاه یک انتخاب آگاهانه بوده
است.
او افزود: البته این بدان معنا نیست که مدیران صنعت حملونقل و لجستیک در این نمایشگاه حضور نخواهند داشت بلکه ماموریت ویژه دارند که حضور پررنگتری نسبت به ادوار گذشته داشته باشند و به شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی بپردازند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شکلگیری صندوق ملی حملونقل را جزو مطالبات اساسی بخش خصوصی عنوان کرد که بهجد در حال پیگیری است، ادامه داد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در نمایشگاه حملونقل شاهد آن هستیم توسعه فناوریهای نوین و هوشمندسازی است.
صادق اضافه کرد: بر این اساس وزارت راه و شهرسازی چند محور را جزو ماموریتهای اصلی خود میداند که نخستین آن تکمیل حلقههای مفقوده کریدورهای شمال- جنوب و شرق به غرب است. اتصال ریلی چابهار به زاهدان و تملک اراضی محور ریلی رشت- آستارا، همچنین تکمیل خط آهن شلمچه به بصره در کریدور شرق به غرب، بخشی از این ماموریت کریدوری است.
12 درصد ترانزیت از ریل
همچنین جبارعلی ذاکری؛ مدیرعامل راهآهن، در آیین تفاهم امضای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندرخشک آپرین که با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، گفت: ترانزیت ریل پایه را در دستور کار قرار دادیم که از ترانزیت
۲۰ میلیون تنی سال گذشته، دو میلیون و 400 هزار تن آن ریلی بوده است.
او با بیان اینکه وظایف محول شده به راهآهن در برنامه هفتم توسعه، سنگین است؛ از تدوین بسته جدید سیاستگذاری ریلی توسط راهآهن خبر داد و افزود: ایجاد بورس ریلی، رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از حمل بار بنادر، نهائی شدن قطار کامل و اجرای آزمایشی آن در یک ماه آینده به کمک بخش خصوصی، تسهیل ورود سرمایه بخش غیردولتی با هدف تامین ۳۷ درصد سرمایهگذاری مورد نیاز، تشکیل شورای گفتوگوی حملونقل ریلی و سایر موارد رو جزو ۳۰ مورد اصلاحات صنعت ریلی کشور عنوان کرد.
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: نخستین واگنهای مسافری تولید داخل تا سه ماه آینده وارد چرخه ریلی کشور میشود و قرارداد تولید 600 واگن مخزندار نیز در حال اجراست.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در این مراسم گفت: امیدواریم توسعه حملونقل ریلی به کاهش ۲۰ هزار کشته تصادفات جادهای و قیمت کالاها ختم شود. سهم ۳۰ درصدی راهآهن در برنامه هفتم توسعه، فصل الخطاب است.
تولیدکننده شکلات در بخش ریلی
گفتنی است، برخی شرکتهای تولیدکننده شیرینی و شکلات و زیرمجموعههای خودروسازی، به عنوان سرمایهگذار بخش خصوصی به حملونقل ریلی ورود کردهاند؛ این در حالی است که ورود شرکتهای شیرینی و شکلات به واردات گوشت و خبر احتمال ورود برخی شرکتهای تولید ماکارونی به خودروسازی در گذشته، با انتقاد و تمسخر مدعیان اصلاحات مواجه شده بود. چندی پیش هم یک شرکت وابسته به بابک زنجانی وارد حملونقل ریلی شده بود.
قضاوت درباره درست و غلط بودن این سرمایهگذاریها با اهل فن است اما به نظر میرسد که هر اتفاقی اگر از سوی مدعیان اصلاحات رقم بخورد خوب است و از طرف دیگران بد. همچنین قرار است در 8.8 هکتار از اراضی اطراف تهران برای بهرهبرداری در پروژههای لجستیک حملونقل ریلی، ساخت و ساز صورت بگیرد.
این در حالی است که رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی و برخی مدعیان اصلاحات، وقتی از افزایش مساحت تهران به قصد اعطای زمین مسکونی به مردم، کاهش تراکم مناطق جنوبی شهر، ساماندهی حاشیهنشینها و... سخن به میان میآید؛ مدام از «فرونشست» و کمبود آب و برق و... میگویند.
البته در تهران و اطراف آن؛ برجهای 20 طبقه مسکونی و تجاری، مالهای مختلف، شهر فرودگاهی، بندر خشک و... ساخته شده و میشود اما به نظر میرسد فقط خانهدار شدن مردم به سبک زندگی ایرانی– اسلامی، دچار فرونشست است!