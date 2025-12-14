توضیحات شستا درباره یک گزارش

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در واکنش به بازنشر گزارش خبرگزاری مهر درباره سوابق مدیرعامل این شرکت، جوابیه‌ای ارسال کرد.

در جوابیه شستا آمده است: احتراماً نظر به درج مطلبی با تیتر «ابهام تابعیت مدیری که در جنگ 12 روزه از کشور ‌گریخت» در صفحه ۴ سرویس اقتصادی در تاریخ 20 آذر، موارد ذیل به اطلاع می‌رسد. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و به جهت تنویر افکار عمومی نسبت به انتشار پاسخ این مجموعه مساعدت‌ نمایید.

۱. درج نام آقای دکتر محمدرضا سعیدی به عنوان گزینه برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً یک گمانه‌زنی ناصحیح است که ریشه آن در فیک‌نیوزها رقم خورده و با پیش‌فرض گرفتن غیر واقعی وقوع تغییر در مدیریت آن وزارتخانه، عملاً افکار عمومی را به بازی گرفته است. لذا ضمن تکذیب این موضوع به اطلاع مخاطبین می‌رساند مدیرعامل شستا همواره به ادامه فعالیت در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در راستای اهداف و ماموریت‌های تعریف شده جناب آقای دکتر احمد میدری و دولت محترم پایبند است.

۲. در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدیرعامل شستا به‌همراه معاونین و مدیران این مجموعه در تهران و در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی حضور کامل داشته و وظیفه راهبری و هدایت هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه را عهده‌دار بوده‌اند.

در همین زمینه شایان ذکر است عملکرد مجموعه شستا با ۱۷۸ شرکت مدیریتی و با حدود ۷۴ هزار نفر همکار، خدمت در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی طبق گواه مراجع ذی‌صلاح قابل توصیف بود و حتی لحظه‌ای تولیدات مختلف در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و به ویژه دارو و دیگر محصولات و همچنین خدمات مختلف دریایی، مالی، ارتباطی و سایر موارد متوقف نشد.

۳. مدیرعامل شستا تابعیت هیچ کشوری را نداشته و ندارد و طبیعتاً نهادهای مربوطه گواه تایید این مهم می‌باشند.

در پایان به اطلاع می‌رساند این مجموعه از صدر تا ذیل وظیفه خطیر خود را در جهت اقتصادی و صنعتی کشور با تمام توان ادامه خواهد داد.