استقبال از طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به استقبال صاحبان خودرو از طرح رایگان دوگانهسوز کردن از ثبتنام ۳۱ هزار خودرو در سامانه طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰۰ جایگاه سیانجی احداث و به مدار عرضه اضافه خواهد شد.
«سعید رحمان سالاری» مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در یک گفتوگوی رادیویی ضمن اشاره به روند تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانهسوز اظهار کرد: برای اجرای این طرح در دو مرحله طی ماههای مرداد و آبان فراخوان دادیم که در مرداد خودروهای مدل بالای ۹۷ و در آبان خودروهای شخصی بالای ۹۴ در این فراخوان بودند و تاکسیها و وانتبارها هم اگر به سن فرسودگی نرسیده باشند میتوانند شرکت کنند.
آنطور که وی گفته طی هشت ماه گذشته ۴۵ هزار خودرو تبدیل شده و ثبتنام ۲۲ هزار خودرو در سامانه انجام گرفته است.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره نحوه ثبتنام برای گازسوز کردن خودروهای شخصی گفت: خودروهای شخصی میتوانند به سامانه ایجاد شده توسط دولت به نشانی https://gcr.niopdc.ir مراجعه کرده و پس از نوبتدهی و مشخص شدن کارگاه مراحل ثبتنام را طی کنند. درعین حال میتوانند به طور شخصی به یکی از مراکز مجاز و کارگاههای دوگانه سوز کردن خودروها بروند.
به گفته رحمان سالاری امکان تبدیل رایگان خودروها در سامانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران وجود دارد و هزینه گازسوز کردن خودرو بر عهده دولت و برای مالک خودرو رایگان است.
تمام قطعات و تجهیزات این طرح هم در داخل تولید شده و دارای نشان استاندارد است و تبدیل براساس استاندارد ملی ایران در کارگاههای مجاز تحت نظر وزارت صمت و اتحادیه سوختهای جایگزین انجام میشود.
وی از صدور گواهی سلامت برای هر خودرو توسط ناظرین سازمان استاندارد خبر داد و با اشاره به ظرفیت جایگاههای سیانجی در کشور گفت: هم اکنون دو هزار و 365 جایگاه CNG در کشور راهاندازی شده که ظرفیت این جایگاهها ۴۰ میلیون متر مکعب گاز سیانجی در روز است و اکنون در عمل 16 و دو دهم میلیون متر مکعب سیانجی عرضه میشود.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به استقبال صاحبان خودرو از این طرح گفت: طی یک ماه گذشته ثبتنام ۳۱ هزار خودرو در سامانه انجام گرفته که در صف تبدیل هستند. در کنار آن افزایش کارگاههای دوگانهسوز کردن هم در دستور کار است تا صف تبدیل را به صفر برسانیم.
آنطور که سالاری گفته این طرح تا پایان ظرفیت مصوبه که ۴۰۰ هزار خودرو به شمار میرود ادامه دارد و تا پایان سال از طریق تولید کارخانهای و از طریق تبدیل کارگاهی خودرو، این طرح تکمیل خواهد شد.
وی از احداث ۲۵ جایگاه در یکسال گذشته خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ جایگاه نیز در دست احداث است که تا پایان سال ۱۴۰۵ راهاندازی و به مدار عرضه سیانجی اضافه خواهند شد.
گفتنی است هزینه پیمایش خودرو با گاز به خصوص گاز CNG بسیار کمتر از بنزین است که هزینه اولیه تجهیز خودرو به سیستم گازسوز به مرور زمان به جیب مالک برمیگردد. در صورت افزایش تعداد خودروهای گازی، مصرف بنزین نیز کاهش پیدا میکند و هزینههای تولید آن نیز میتواند در دیگر نقاط کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
یکی از مزیتهای خودروهای دوگانهسوز این است که به دلیل داشتن یکسوخت اضافه، قابلیت پیمایش بیشتری دارند و نیاز به توقف در طول مسیر و سوختگیری در آنها کمتر است و در صورت بروز ایراد در یک سیستم سوخترسانی، امکان حرکت خودرو با سوخت دوم نیز ممکن است و خودرو زمینگیر نمیشود.
آلایندگی سوخت گاز کمتر از بنزین است و افزایش تمایل مالکین به سمت دوگانهسوز کردن خودروها، هم باعث صرفه اقتصادی برای مالکان خودرو و هم منجر به افزایش اشتغالآفرینی میشود.