حقیقت همیشه روشـن و تـابـان و جذاب است
موضوع پوشش اسلامی و رعایت حریم بین زن و مرد در جامعه و مبارزه با تهاجم همهجانبه دشمنان به ساحت مقدس حجاب و عفاف، مدتی است که پررنگتر از گذشته مورد توجه نیروهای مؤمن و ارزشی و انقلابی و دلسوزان و دغدغهمندان وضعیت جامعه قرار گرفته است و نگرانیها و خوندلهای زیادی در این عرصه وجود دارد.
در این میان، بسیاری از مسئولان و کارشناسان، کار فرهنگی را مکمل الزامات قانونی و مؤثرتر از هر عاملی در عرصه ترویج حجاب و مقابله با بیحجابی و بدحجابی میدانند.
کتاب «سلام بر حقیقت» به نویسندگی کامران پورعباس از سوی انتشارات چکامه مهر منتشر شده است که پاسخی به دلمشغولیها و دغدغهمندیهای دلسوزان وضعیت حجابِ جامعه است و در جهت کارهای فرهنگی و بصیرتی در عرصه حجاب چاپ گردیده است.
در این کتاب از مطالب منتشر شده از سوی انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی و بنیاد بینالمللی استبصار استفاده شده است.
کتاب سلام بر حقیقت شامل مجموعه داستانک بانوان تازهمسلمان از سراسر جهان است. در این کتاب صحبتها و اظهارنظرهای زیادی از زنان و سلبریتیهای معروف جهان در مورد اسلام و شیعه و حجاب از کشورهای مختلف جهان بهویژه کشورهای غربی نقل گردیده است.
ماجراهای مسلمانشدن و محجبهشدنِ زنانی از کشورهای ارمنستان، روسیه، آمریکا، انگلیس، ترکیه، کانادا، برزیل، آلمان، آرژانتین، ایتالیا، ونزوئلا، استرالیا، مکزیک، ژاپن و... در کتاب درج گردیده است.
در میان شخصیتهای مطرحشده هم از زنان غیرمعروف هست تا ملکه زیبایی، مجری و بازیگر معروف سینما. بسیاری از زنان و سلبریتیها، غربی هستند و در جوامع بهشدت اسلامهراس و اسلامستیز زندگی میکنند.
خیلی جالب است که بیشتر این زنان، با خواندن قرآن و تفکر در آن مسلمان و محجبه شدهاند. برخی نیز توسط معصومین(ع) و شهدا و امام خمینی و جمهوری اسلامی ایران هدایت و متحول شدهاند. این کتاب دایرهالمعارف جامعی از نسخه شفابخش اسلام و انقلاب اسلامی ایران و ولایتفقیه است.
کتابی حضرت زهرایی و شهدایی
کتاب سلام بر حقیقت، کتابی حضرت زهرایی و شهدایی است. سلام بر حقیقت با تقدیم کتاب به فرشته نجات انسانها و برترین الگوی حجاب و عفاف در تاریخ آغاز شده است و این عبارت در طلیعه کتاب میدرخشد:
«پیشکش به محضر بهترین بانوی عالم و نمونه کامل یک زن: حضرت فاطمه زهرا(س)».
آغاز داستانکهای کتاب سلام بر حقیقت نیز ماجرائی شهدایی است؛ آن هم داستانی از اثرگذاریِ شهید حضرت زهرایی ابراهیم هادی که عده زیادی را متحول کرده است. در این بخش، صحبتهای «نازلی مارگاریان» تازهمسلمان ارمنستانی در مورد مسلمان شدنش و الگو گرفتنش از شهید ابراهیم هادی و محکمترشدن دینش با کمک ایشان نقل گردیده است. پشت جلد کتاب نیز بخشی از همین داستانک به چشم میخورد.
با آنکه کتاب سلام بر حقیقت با هدف یک کار آتش به اختیار فرهنگی در عرصه دفاع از حجاب و مقابله با بیحجابی و بدحجابی تهیه شده، اما معارف بسیاری در مورد حقانیت و اثرگذاریِ اسلام و شیعه و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا در کتاب موج میزند.
درک تازهای از ایمان و حجاب
با خواندن این اثر، مخاطب فرصتی مییابد تا در مسیری عمیق و شخصی همراه با زنان تازهمسلمان قدم بزند و درک تازهای از ایمان و تغییر در زندگی و انتخاب حجاب بیابد.
این کتاب، مجموعهای از روایتهای واقعی و صمیمی زنانی است که مسیر آشنایی و رویآوردن به دین اسلام و حجاب را تجربه کردهاند و جلوهای زنده و انسانی از تنوع فرهنگها، زبانها و پیشینههای مختلف این بانوان است که هر کدام داستان خاص خود را در ارتباط با اسلام و چگونگی انتخاب دین و حجاب دارند.
هر داستان کتاب سلام بر حقیقت، مانند پنجرهای است رو به جهان متفاوتی که در آن ایمان بهتدریج شکل گرفته و رشد کرده است؛ از نخستین جرقههای علاقه و پرسش، تا لحظه مهم و سرنوشتسازی که فرد به اسلام میپیوندد و مذهب خود را انتخاب میکند و حجاب بر سر مینماید.
کتاب سلام بر حقیقت ماجرای آرامش در باور و زندگی است. این زنان در دل روایتهای خود از چالشها و زیباییهایی میگویند که با پذیرش دین جدید و پوشش اسلامی تجربه کردهاند؛ همچنین حس تعلق به یک هویت معنوی تازه که آرامش و معنای عمیقی به زندگیشان بخشیده است.
کتاب سلام بر حقیقت فضای پر از احترام و همدلی نسبت به انتخابهای فردی را فراهم میکند و خواننده را با تنوع و زیباییهای اسلام در قالب تجربیات انسانی آشنا میسازد. در عین حال، بهنوعی دعوت به تفکر و بازاندیشی درباره معنای دین، ایمان و حجاب و نقش آن در زندگی انسانهاست.
روزنامه کیهان، گزارش مفصلی در مورد محتوای کتاب سلام بر حقیقت در 9 دی 1403 منتشر کرد که تیتر صفحه یک هم گردید.
سه مسابقه کشوری نیز با محوریت کتاب سلام بر حقیقت و با هدف یک کار بصیرتی و آتش به اختیار در عرصه حجاب و عفاف در یک سال اخیر برگزار گردیده است.
در این مسابقات، شرکتکنندگان به تعدادی سؤالات تستی و تشریحی پاسخ دادهاند. پاسخهای تشریحیِ ارسالی از جانب شرکتکنندگان در این مسابقه از سراسر کشور حکایت از آن دارد که مخاطبان ارتباط قوی و مستحکمی با کتاب برقرار کردهاند و اهداف عالی مسابقه در سطوح بالایی محقق شده است. اثرگذاری بالای کتاب در زمینه بصیرتی و اقناعی در تمامی عرصههای مطرح شده در کتاب بسیار مشهود است. قانعشدن و مصممشدن بر تحکیم پایههای اعتقادی و عملی در عرصههای اسلامی، قرآنی، اهلبیتی، ولایی، انقلابی و همچنین در عرصه پایبندی به حجاب و عفاف و دفاع از آن؛ از مهمترین بازخوردهای مسابقه است که مکرراً در پاسخهای تشریحی و دلنوشتههای شرکتکنندگان وجود دارد.
بازخورد کتاب سلام بر حقیقت
گزیدهای از دلنوشتهها و نتیجهگیریها و درسآموزیهای شرکتکنندگان در مسابقه سلام بر حقیقت را در این گزارش نقل میکنیم:
ممنون و سپاسگزارم که من را با این کتاب زیبا آشنا کردید. خیلی به دلم نشست و از اون درسهای فراوانی گرفتم و خیلی خوشحال هستم که در کشور ایران زندگی میکنم که صدها نفر آرزو دارند در این کشور زندگی کنند. به خودم بالیدم که مسلمان هستم و الگویی مانند خانم فاطمهزهرا(سلاماللهعلیه) را دارم.
***
من با خواندن این کتاب بسیاری از سؤالهایی که در مورد دین اسلام و قرآن و پیامبران و امام و شهدا داشتم رو گرفتم و متوجه شدم که دین اسلام دینی جهانی است و اینگونه نیست که فقط برای کشور ایران باشد؛ چون کاملترین و پر محتواترین دین و جذابترین دین است و به تمام سؤالهای ذهنی ما پاسخ میدهد.
***
کتاب قشنگی بود. واقعاً نظرم رو در مورد حجاب مصممتر کرد.
***
به حجابی که از مادرم حضرت فاطمه(س) به یادگار دارم افتخار کنم. یاد گرفتم که هر فردی باید آن قدر توانمند و قوی بشود که بتواند دینش را به بهترین شکل تبلیغ کند و تأثیرگذار باشد.
***
خیلی جالب بود اینکه برخی از این زنان سلبریتیهای خارجی مثل خواننده، بازیگر، مجری و افراد معروفی بودند که حتی رفاه هم داشتند و مسلمان شدند و اینکه هر کجای دنیا و این کره خاکی که باشی، حقیقت راه خودش رو پیدا میکنه و به تو میرسه اگر طالب و خواستار حقیقت
باشی.
***
از مطالعه کتاب سلام بر حقیقت نتیجه گرفتم که قدر زندگی در کشورم ایران و دینم اسلام و مذهبم شیعه را بدانم و هر روز شکر را بهجای آورم.
***
درسرزمینی سرشار از عشق و ایمان و معنویت و حجاب زندگی میکنم و رهبر و مردم و شهدایی داشته و دارم که همه جهان به آنان افتخار میکنند و سعی میکنم بیشتر از قبل به حجابم اهمیت دهم و با رفتار و حفظ حجابم الگویی برای جذب بیشتر دختران و زنان جامعهام باشم و از خدا میخواهم در این راه به من و همه زنان کشورم کمک کند. انشاءالله.
***
من محجبه هستم ولی الان به حجابم افتخار میکنم و بیشتر دوست دارم و دلایل بیشتری برای محجبهشدن پیدا کردم.
***
قرآن و اهلبیت و شهدا، اصلیترین راه رستگاری
از خواندن این کتاب آموختم اصلیترین راه رستگاری انسانها، قرآن و اهلبیت و شهدا هستند.
***
از این کتاب و داستان یاد گرفتم که قدر خودم که حجاب دارم را بیشتر بدونم و اسلام و اهلبیت را بیشتر از قبل مطالعه کنم و شهدا را الگوی خودم قرار بدم و معنای قرآن بیشتر بخونم و تدبیر کنم و تحقیق در مورد زندگی شهیدان و شکر خدا میکنم که دین اسلام را دارم و در کشور جمهوری اسلامی زندگی میکنم.
***
این کتاب نشان داد که انسانها بیپناه و بیهدف نیستند؛ بلکه هر یک عزیز و ارزشمندند و با هدفی بزرگ آفریده شدهاند: رسیدن به کمال و قرب الهی.
***
من باید هر لحظه خدا رو شاکر باشم که در سرزمینی به دنیا آمدهام که خدا را قبول دارند و دین کاملی داریم و کتابی آسمانی، امامانی برحق و شهدایی آسمانی و خدایی و مکتبی عالی.
***
حجاب، یک نماد و پرچم و افتخاره
یاد گرفتم حجاب فقط یه روسری ساده نیست. یه نماده، یه پرچمه. وقتی یه دختر حجاب داره، یعنی داره به همه میگه: «من ارزشمندم، من خودمو انتخاب کردم، نه شما را». این برای من خیلی قشنگ بود. چون همیشه فکر میکردم شاید بعضیها به خاطر حجاب منو قضاوت کنن، ولی حالا میفهمم حجاب یه افتخاره.
***
از این کتاب یاد گرفتم که حجاب، فقط پوشش نیست؛ یک پرچم است. پرچمی که زن، آگاهانه و عاشقانه بلند میکند؛ پرچمی از جنس عزت، وقار و انتخاب.
و حالا، وقتی چادرم را بر سر میگذارم، احساس میکنم تنها نیستم... انگار کنارم، آن دختر روسی ایستاده، که در سرزمین سردش، به گرمای چادر رسید.
و تمام زنانی که شاید حتی زبان ما را نمیدانند، اما با ما در یک چیز شریکاند: باور به نوری که از دل حجاب میتابد.
در پایان، اگر از من بپرسند از سلام بر حقیقت چه یاد گرفتی؟ خواهم گفت: یاد گرفتم که گاهی، یک کتاب، یک جمله، یک نگاه... میتواند دلی را از نو متولد کند.
و من، بعد از این کتاب، نهفقط بیشتر به حجابم افتخار میکنم، بلکه فهمیدم: خودِ من، میتوانم سلامی باشم برای کسی که هنوز در جستوجوی حقیقت است...
***
اسلام یک حقیقت جهانیه
راستش من بعد از خوندن این کتاب، یه حس جدید پیدا کردم. فهمیدم اسلام فقط برای ما مسلمونا نیست؛ اسلام یه حقیقت جهانیه.
***
حجاب و اسلام و دین جدانشدنی از هم هستن و دین اسلام برای همه جهانیان است و به همه تعلق دارد و شأن زن در دین اسلام بالاتر از ادیان دیگر است. شهدا و انقلاب برای حجاب جنگیدن و حجاب یک پایه و اساس برای انقلاب است.
***
این کتاب در محکمتر شدن قدمهای ما بانوان در حفظ حجابهایمان مؤثر و مفید است. من ایمان قویتری پیدا کردم که تنها حقیقتی که در دنیا پایدار میماند، اسلام است و لاغیر.
***
یاد گرفتم تمام کسانی که موافق بدحجابی بودند، مخصوصاً ادیان کشورهای دیگر، فهمیدند راه آرامش فقط در سایه حجاب و توکل به خدا است و بیحجابی چیزی جز هرزگی نیست.
***
نتیجه میگیرم که انسان حتی در تاریکترین نقطه از جهان که باشد بالاخره خداوند دری را برایش باز میکند و او را به سوی روشنایی و حقیقت هدایت میکند.
***
میتوان نتیجه گرفت که برخلاف نظر بعضی از افراد جاهل که اسلام دین ۱۴۰۰ سال پیش است و افراد عقبمانده اسلام میآورند، بسیاری از این بانوان که اسلام آوردهاند و مسلمان شدهاند، افراد موفقِ تحصیلکرده سرشناسِ معروفِ دارای شخصیت اجتماعیِ برجستهای بودند. این، یعنی دین اسلام و مکتب شیعه و حجاب برای افراد باشخصیت، باکلاس و افرادی است که خودشان را و جامعهشان را دوست دارند.
خیلی متعجب و شگفتزده شدم که بانوان جهان چقدر به زیبایی در مورد اسلام تحقیق میکنند و با میل خود آن را انتخاب میکنند و باعث خوشحالی و اعتماد به نفسم شد که این کتاب را خوندم و با سرانجامِ بانوان که مسلمانشدن آشنا شدم.
***
استراتژی اصلی غرب برای مقابله با اسلام، ایجاد یک تصویر مخدوش، زنستیز و خشونتآمیز از آن بود؛ تا هم مسلمانان را دچار خودباختگی کند و هم غیرمسلمانان را از آن بترساند. این کتاب ثابت میکند که این پروژه کاملاً شکستخورده است؛ چراکه هوشمندترین و آگاهترین زنان غربی، با تحقیق مستقیم، به حقیقت اسلام پی برده و آن را انتخاب کردهاند.
***
زن مسلمان امروزی، آگاه و جستوجوگر و انتخابگر است
بزرگترین درس کتاب، ابطال روایت غربی از زن مسلمان به عنوان موجودی منفعل و تحت ستم است. این کتاب ثابت میکند زن مسلمان امروزی، فعال، آگاه، جستوجوگر و انتخابگر است.
***
من با خواندن این کتاب پی بردم که باید به شیعه بودنمان افتخار کنیم و قدر و منزلت خودمان را بدانیم که در ایران زندگی میکنیم. همچنین ارزش حجاب برایم بالاتر رفت، هرچند خودم چادری هستم. در کل جهان زنانی هستند که آرزوی آنان آمدن به ایران وشیعهشدن است. حتی حس وطندوستی در من تقویت شد. خیلی برایم جالب بود که زنان رقاصه و رپر و موسیقیدان و... شیعه شدند، خدا و حجاب را انتخاب کردند. اما متأسفانه در کشور خودمان، خانمهایی هستند که آب در کوزه دارند ولی از تشنگی هلاکند و در کشورهای بیاساس، دنبال آب میگردند. نمیدانند که بهشت همینجاست، فقط درک نمیکنند. این کتاب میفهماند که اسلام آرامشی وصفنشدنی دارد که به زندگی و بودن مفهوم میدهد، در صورتی که فضای مجازی برعکس عمل
میکند.
***
نعمتهای ایرانیان
ما چه نعمتهایی داریم که حتی خودمان هم از وجود آن نعمتها بیخبریم یا اینکه اصلاً به چشممان نمیآید. ما خیلی باید خداوند را شاکر باشیم که در مملکتی اسلامی و شیعی تحت امر رهبری حکیم، امام خامنهای(حفظها...)، در امنیت و اقتدار زندگی میکنیم. ما همچون ماهی در آب در نعمت خداوندی غرقیم ولی اکثر ما مردم ایران قدر این نعمت را نمیدانیم.
***
این که بر خود بالیدم که خداوند ما شیعیان را محترم شمرده و بر ما منت گذارده کاملترین مکتب و مذهب خود را در اختیار ما قرار داده که از کوچکترین مسائل تا بزرگترین مسائل را زیر چتر حمایتی خود دارد. مکتبی که افراد از اقصینقاط جهان با ملیتها، رنگها، نژادها و طبقات اجتماعی و شغلهای مختلف پس از تجربه انواع خوشیها، آسایشها و جایگاههای اجتماعی بسیار بالا و اقتصادی مرفه و حتی فوق مرفه، تنها کلید آرامش خود را در این دنیای طوفانزده تمسک به اسلام و اهلبیت میدانند و این که شهدا چلچراغهای پرنور این مکتب هستند که همواره و حتی بعد از شهادت خویش دست از رسالت الهی خویش در نشان دادن راه به گمراهان برنداشتند.
***
نتیجه گرفتم که اسلام هیچ حد و مرزی ندارد و اینکه هرکس در هر زمانی میتواند به اسلام روی آورد.
***
توکل به خدا و توسل به ائمه و قرآن باعث آرامش روحی و روانی همه افراد میشود.
***
حجاب، باعث امنیت و اقتدار و اعتمادبهنفس و احترام
نتیجه گرفتم که حجاب در هرجای جهان انتخاب شود باعث حفظ شأنیت و امنیت کامل میشود.
***
مسلمانشدن آگاهانه باعث عمیقتر شدن ایمان میشود.
***
اسلام حقیقتاً بهترین دین است و حجاب برای محافظت از زن از جمیع فتنهها و بلاها و حفظ وجود ارزشمند زن است.
***
اگر کار فرهنگی حسابشده مبتنی بر مبانی علمی و دینی انجام دهیم، قطعاً آمار باحجاب به مراتب بیشتر خواهد شد.
***
حجاب باعث امنیت، اعتمادبهنفس و احترام میشود.
***
حجاب باعث اقتدار و کرامات زن میشود، جوری که ارزشهای درونی و اخلاقی او مهمتر از جاذبههای جسمیاش مطرح میشود.
***
یک انسان مسلمان، حجاب اسلامی را برترین نوع حجاب میداند. کسی که قرآن وسنت پیامبر را قبول دارد، پس حجاب را هم که لازمه یک انسان کامل است، قبول دارد و در نتیجه خوشبخت و سعادتمند واقعی کسی است که فرامین الهی را رعایت کند؛ چراکه خدا بهتر میداند چه چیزی برای ما مفید است و محافظ ما است.
***
این نتیجه را گرفتم که خدای مهربان که به ما اختیار و قدرت انتخاب داده است، چرا بهترین دین یعنی اسلام و بهترین هدیه یعنی حجاب را نپذیریم؟! علاوهبر پذیرش اسلام و حجاب و عفاف، باید مبلغ آن نیز باشیم.
***
یاد گرفتم که باید به حجابم افتخار کنم و نتیجه گرفتم همین حجابی که بیشتر اوقات سرسری از کنار آن رد میشوم، بانوان کشورهای دیگر چقدر سختی کشیدند تا بتوانند آن را به دست بیاورند.
***
هرکس را خدا بخواهد هدایت میکند و نورش را بر قلب او میتاباند.
***
نگاه اسلام به زنان ممتاز و محترمانه و زیباست
نتیجه گرفتم که در فطرت همه بانوان میل به حجاب و پوشیدگی و حفظ زیبایی همچون گوهر در صدف وجود دارد و اگر مردم دنیا به حقیقت اسلام واقعی، نه آنچه در تبلیغات دروغین غرب یافت میشود، پی ببرند، بیشک لحظهای برای پیوستن به این چشمه الهی درنگ نمیکنند و نگاه اسلام به زنان یک نگاه ممتاز است.
***
ایمان و حجاب، نشانه قدرت، عزت و آرامش زن است.
***
زنان مسلمان در هر جای دنیا میتوانند با الگو گرفتن از حضرت فاطمهزهرا(س) مایه افتخار و سربلندی باشند.
***
حجاب و عفاف یک اصل مهم در دین اسلام و همه ادیان است.
***
با دلایلی که از این بانوان تازهمسلمان برای اسلام آوردن، شیعهشدن، حب به اهلبیت(ع) و حجاب را انتخاب کردن؛ خواندم، دین و ایمان من تقویت شد.
***
نتیجهگیری: اولاً اسلام بهترین و جامعترین دین برای همه اقشار جامعه است، ولی قشر زنان از دین اسلام بیشتر سود میبرند. یکی از ارکان بلاشک اسلام، حجاب است و بانوان به واسطه این رکن به آرامش و امنیت دست پیدا میکنند.
***
نگاه اسلام به زنان محترمانه و زیباست.