همه با هم در برابر دشمن

محمد محمدی

در میانه مذاکرات غیرمستقیم جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، کشورمان مورد تجاوز غافلگیرانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان و نیروهای نظامی‌، اساتید دانشگاه و شهروندان عادی شد. اسراِئیل در این جنگ علاوه ‌بر حمله به تعدادی از پایگاه‌های نیروهای مسلح‌، دست پلید خود را به جنایت در ایران گشود و ذات خبیث خود را با هدف قرار دادن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد.

چند ساعتی پس از آغاز این جنایت و نقض صریح قوانین بین‌المللی، با پیام و دستور رهبر معظم انقلاب، پاسخ سخت نیروهای مسلح ایران آغاز شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از عملیات وعده صادق 3 و شلیک انبوه موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در نتیجه این حملات طی روزهای متوالی و عبور موشک‌های ایرانی از هفت لایه پدافند دشمن، مردم جهان بی‌سابقه‌ترین ضربات به عمق سرزمین‌های اشغالی را نظاره کردند. به تعبیر دکتر قالیباف یک «اتوبان شهید همت» از ایران به رژیم صهیونیستی باز شده بود!

در این رابطه روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی نوشت: «علی‌رغم وجود سامانه دفاع هوائی گنبد آهنین و دیگر سیستم‌های دفاع هوائی اسرائیل، موشک‌های ایران آسمان اسرائیل را شکافتند. نباید فراموش کرد سیستم دفاع هوائی اسرائیل یکی از پیشرفته ترین‌ها در نوع خود در جهان است که با همکاری با ایالات متحده آمریکا این سیستم ساخته شده است.»

با اثبات عدم کارآمدی گنبد آهنین و پایان یافتن تاب‌آوری اجتماعی صهیونیست‌ها و در حالی که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های موشکی ایران به میدان نیامده بود، اسرائیل از کانال‌های مختلف درخواست آتش‌بس کرد! در واقع پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی آنها را ناچار به توسل به آمریکا کرد و به فرموده رهبر انقلاب «اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، این‌گونه به آمریکا متوسل نمی‌شد.»

در این جنگ کوتاه اما پر از رویداد و شگفتی، اسرائیل این غده سرطانی تزریق شده به خاورمیانه که روزگاری با حمایت غرب، سه ارتش قدرتمند عربی را ظرف کمتر از شش روز شکست داده بود، این بار در برابر ایران عملا به مرز بیچارگی و تسلیم رسید.

جهان شاهد بود که ایران به عنوان ملتی که ۴ دهه در تحریم است نه فقط مقابل رژیم جعلی اسرائیل بلکه همزمان در مقابل آمریکا نیز ایستاد و قاطعانه به حملات آنها پاسخ داد.

در طی این روزهای حساس و سرنوشت ساز ده‌ها تحلیلگر برجسته نظامی و سیاسی از شکست و عدم تحقق اهداف آمریکا و اسرائیل روایت کردند که ذکر همه آنها نیازمند چندین مقاله و گزارش مفصل است.

برای نمونه جان مرشایمر نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل، در تحلیل جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌گوید: «ایرانی‌ها خسارات زیادی به اسرائیل وارد کردند و دولت ترامپ زمانی که متوجه شد ایران در حال برنامه‌ریزی برای مین‌گذاری تنگه هرمز است، نگرانی‌های جدی پیدا کرد. این نگرانی‌ها باعث شد تا دولت ترامپ تصمیم بگیرد که این موضوع را مختومه کند و به این ترتیب، هم اسرائیل و هم آمریکا تمایلی به آغاز جنگ جدید با ایران ندارند. این نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه و موفقیت ایران در مهار تهدیدات اسرائیل است.»

البته شکست آشکار آمریکا و اسرائیل، منحصر و محدود به ابعاد نظامی نماند و رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان آنها در عرصه مهم «جنگ روایت‌ها» نیز شکست خوردند. این شکست در نتیجه اقدامات بی‌پروا و حماقت‌آمیز اسرائیل و از طرف دیگر با اتحاد آحاد مردم آگاه و میهن‌دوست ایران رقم خورد.

جنگ روایت‌ها در واقع جهت‌دهی رسانه‌ها به ذهنیت و افکار عمومی مردم از طریق انتشار روایت و تحلیل با اراِیه خوراک فکری رسانه‌ای از قبیل گزارش خبر مصاحبه تحلیل و امثال آن است. هدف از این جنگ شناختی ایجاد ادراک و احساس خاص از یک رویداد در اذهان و عواطف مخاطبان است. در این نوع جنگ، هر طرف سعی می‌کند روایت خود را به عنوان روایت غالب و معتبر ارائه دهد و از این طریق، بر افکار عمومی تأثیر گذاشته اهداف خود را پیش ببرد.

در این رابطه شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال به عنوان بازوی رسانه‌ای صهیونیسم به همراه تعداد معدودی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای‌، در طی سال‌های گذشته از ضعف توان رسانه‌ای ایران بهره برده و جنگ شناختی وسیعی علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.

فعالیت‌های ضدایرانی این شبکه تروریستی به ویژه در جنگ ۱۲ روزه تا حدی آشکار و بی‌پرده بود که صدای مخالفان جمهوری اسلامی ساکن خارج از کشور را نیز درآورد!

یکی از این افراد اینترنشنال را صدای خود اسرائیل دانست و دیگری با اشاره به خیانت کارکنان رسانه‌ای اینترنشنال به وطن تصریح کرد آن کارمندان مستقیما در جنگ علیه کشورشان مشارکت داشته‌اند.

در طی ۱۲ روز جنگ گزاره‌های فریبکارانه‌ای که سال‌ها در بعضی رسانه‌ها مطرح می‌شد عملا رنگ باخت!

گزاره‌هایی همچون اسرائیل با مردم و شهروندان عادی کاری ندارد، هدف از حملات جمهوری اسلامی است نه مردم ایران و افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل.

حمله به مردم در میدان قدس‌، ساختمان صدا و سیما‌، زندان اوین و ساختمان اطراف شیرخوارگاه آمنه ثابت کرد برای اسرائیل نظامی و غیر نظامی یا مدرسه و پادگان هیچ تفاوتی ندارد.

این جنگ از طرفی آشکارا ثابت کرد حامیان بسیار اندک حمله دشمن به ایران اصلا عددی نیستند که به شمار آیند و اسرائیل صرفا روی تعدادی مزدور تروریست حساب باز کرده است.

در کنار فداکاری‌های سربازان پدافند هوائی ارتش و نیروهای هوافضای سپاه؛ هنرمندان و ورزشکاران نامدار کشور نیز با خلق دهها اثر هنری و ارسال صدها پیام در حمایت از میهن ارکستری باشکوه و حماسی آفریدند.

مکس بلومنتال نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی و نویسنده کتاب زمامداری توحش در مصاحبه‌ای می‌گوید: «من با برخی جوانان صحبت می‌کردم و آنها نمی‌فهمیدند چرا ایران از دولت سوریه حمایت کرده یا چرا از مقاومت در غزه پشتیبانی می‌کند یا چرا از حشد‌الشعبی در عراق حمایت می‌کند. آنها این اقدامات را درک نمی‌کردند و فکر می‌کردند که این‌ها هدر دادن پول است؛ اما حالا پس از جنگ این اتفاق افتاده و از زمان جنگ ایرانیان از همه طیف‌های سیاسی و اقتصادی حول پرچم کشور متحد شده‌اند. آنها می‌بینند که مبارزه در فلسطین یا سوریه به خودشان رسیده و اکنون درک می‌کنند که قاسم سلیمانی در آنجا چه می‌کرد. بنابر این موجی از ملی‌گرایی در ایران درحال افزایش است.»

این اتحاد عظیم ملی که عملا به شکست رژیم صهیونیستی در «جنگ روایت‌ها» نیز انجامید البته نیازمند حفظ و صیانت است. در این زمینه رهبر فرزانه انقلاب سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملاً متفاوت و جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون و حتی متضاد را «باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی» خواندند و با توصیه بر «ضرورت حفظ این وحدت بزرگ»، گفتند: «همگان اعم از روزنامه‌نگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امام‌جمعه موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند».

جنگ ۱۲ روزه البته برای ملت بزرگ ایران به عنوان قدیمی‌ترین کشور جهان نه نخستین جنگ بوده و نه آخرین آن خواهد بود. برای حفظ و صیانت از ایران در بزنگاه‌های تاریخی در کنار تقویت هرچه بیشتر بنیه دفاعی کشور؛ افزایش تاب‌آوری اقتصادی مردم و گفت‌وگوی بی‌واسطه با نسل جوان اموری هستند که مسئولین نظام نباید لحظه‌ای از آن غفلت کنند.

رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود فرمودند: «در برابر دشمن همه با هم باشید. اختلافاتی وجود دارد در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف؛ باشد لکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ ۱۲ روزه همه در کنار هم قرار بگیرید. این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملی کشور عزیزمان است.»