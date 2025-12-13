کارآگاهان ‌خصوصی‌ اینستاگرامی مورد تأیید پلیس نیستند

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ما در تهران مانند سایر استان‌های کشور کارآگاه خصوصی نداریم و افرادی که در فضای مجازی ادعا می‌کنند کارآگاه خصوصی پلیس آگاهی هستند، مورد تأیید ما نیستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار علی ولی‌پورگودرزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا برخی از افراد در فضای مجازی به‌ویژه در اینستاگرام که ادعا می‌کنند کارآگاه خصوصی پلیس آگاهی هستند، صلاحیت دارند یا خیر، اظهار داشت: به هیچ عنوان صحت ندارد, اگر شهروندان یا مردم با موضوع یا مورد مشکوکی مواجه شدند، حتماً باید آن را به پلیس اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.

ولی‌پورگودرزی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مجموعه پلیس آگاهی تهران بزرگ کارآگاه خصوصی داریم یا خیر؟ گفت: در زمان حاضر در پلیس آگاهی تهران بزرگ کارآگاه خصوصی برای رسیدگی به پرونده‌های مردم وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این موضوع از مطالبات بحق مردم است، افزود: ما نیز پیگیری‌های متعددی در این زمینه داشته‌ایم و معتقدیم مردم حق دارند از ظرفیت کارآگاه خصوصی بهره‌مند شوند، این موضوع مطرح شده است و در زمان حاضر در پلیس آگاهی فراجا، سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا به‌صورت جدی پیگیر این موضوع هستند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بحث کارشناسی و تخصصی کارآگاهی در حال انجام است. طی سال گذشته و همچنین امسال، آزمون‌هایی برگزار شد و از میان افرادی که در این آزمون‌ها شرکت کردند، تعدادی از افراد خبره که واقعاً توانمندی و مهارت لازم در حوزه «کارآگاهی» را داشتند، پذیرفته شدند.

ولی‌پورگودرزی درباره آموزش کارآگاهان خصوصی نیز بیان داشت: در بحث آموزش، هم آقایان و هم خانم‌ها حضور دارند و این آموزش‌ها برای هر دو گروه در نظر گرفته شده است، اما هنوز هیچ‌کدام از این افراد عنوان کارآگاه خصوصی را دریافت نکردند.