معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین اعلام کرد نرخ کرایه تاکسی‌ها طبق مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری شهر، محمد حیدری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره افزایش احتمالی کرایه تاکسی‌ها اظهار داشت: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.

حیدری افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می شود. وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌ ۱۳۷ شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع‌وقت رسیدگی لازم انجام شود.