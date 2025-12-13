سیزدهمین نمایشگاه «ایرانساخت» گشایش یافت
سیزدهمین دوره نمایشگاه ایرانساخت با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، از روز شنبه
۲۲ آذرماه آغاز به کار کرد.
به گزارش ایرنا، در سالهایی که جهان با شتاب بیوقفه به سمت فناوریهای نوین پیش میرود، «ایرانساخت» نیز به عنوان یک گام راهبردی و نمادی از عزم ملی برای تقویت تولید دانشبنیان و توسعه زیرساختهای علمی کشور محسوب
میشود.
این رویداد که دیروز ۲۲ آذرماه با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم و حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان گشایش یافت تا ۲۵ آذرماه در محل سالنهای ۴۰، میلاد و خلیجفارس نمایشگاههای بینالمللی تهران میزبان علاقهمندان خواهد بود. براساس این گزارش، نمایشگاه ایرانساخت در طول ۱۲ دوره برگزاری با شکلگیری حدود یکهزار مجموعه دانشبنیان و فناور، خودکفایی و بومیسازی بیش از ۲۰هزار تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد استفاده محققان در کشور را رقم زده است.
در سیزدهمین نمایشگاه ایرانساخت، بیش از ۲۷۰ مجموعه دانشبنیان کشورمان حدود ۱۰هزار و ۵۰۰ محصول و تجهیزات جانبی مرتبط با تجهیزات و مواد آزمایشگاهی را در معرض بازدید علاقهمندان قرار خواهند داد.
سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایرانساخت ۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران سالنهای ۳۱ میلاد و همچنین ۴۰ و ۴۴ خلیجفارس در ۱۴ بخش تخصصی برگزار میشود.
حوزههای نفت و پتروشیمی، الکترونیک، نرمافزار و شبیهسازها، عمران و ساختمان، مکانیک و متالورژی، کشاورزی و محیطزیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، ماشینآلات حوزه فناوریهای راهبردی، مهندسی پزشکی و زیستمواد آزمایشگاهی، تجهیزات آموزشی با فناوریهای مناسب، تجهیزات تست و آزمون صنعتی، و ارائهکنندگان خدمات کالیبراسیون از آن جمله این حوزهها است. فروش محصولات و تجهیزات نوآورانه در طول 12 دوره گذشته نمایشگاه ایران ساخت حدود 2.5هزار میلیارد تومان اعلام شده است.