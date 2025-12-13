کد خبر: ۳۲۴۲۱۶
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
به نفع طبقه اشرافی
سیدنظامالدین موسوی: «تا به حال دیدهاید رسانههای جریان لیبرال-کارگزار، برای مشکلات اقتصادی مثل تورم و بیکاری تیتر بزنند: «مردم را تحت فشار نگذارید؟» بله! ندیدهاید. اما برای ماراتن کیش میزنند. چرا؟ چون از نظر آنان طبقه فقیر اصولاً «مردم» نیستند. مردم، «طبقه ناجی» یا اشراف هستند. آنها نباید در فشار باشند!»
عالم عامل
تصویر دستبوسی و احترام متواضعانه آیتالله عاملی، امام جمعه اردبیل نسبت به مادر خود، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
یک کار خوب
بهار سعادت: «میدونستید بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران به وسعت ۱۲۰۰ هکتار در اصفهانه که فاز اولش ۱۲۰ مگاوات فعال شده تا دوسال آینده ۶۰۰ به مگاوات میرسه؟ این نیروگاه بخشی از برنامه بزرگتر افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر ایرانه که قراره تا سالهای آینده حدود ۳۰٬۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی و تجدیدپذیر ایجاد کنه؛ تکمیل کامل این نیروگاه کمک میکنه تا سهم برق پاک در سبد انرژی کشور افزایش پیدا کنه و وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد.»
پهلوان بااخلاق
حمید علیزاده: «دیروز که حسن یزدانی بعد از حدود پونصد روز به تشک مسابقه برگشت، تو فینال رفیق قدیمیش مجتبی گلیج رو برد ولی نذاشت داور دستشو ببره بالا با اینکه حسن پرمدالترین کشتیگیر تاریخ ایرانه ولی به خاطر این اخلاقاشه که مردم عاشقشن و دیروز چندهزار نفر رفتن سالن واسه دیدنش».
نمونهای از کتک خوردن صهیونیستها
کاربری نوشت: «رئیس سایبری اسرائیل از «نگرانیهای فزاینده» تلآویو نسبت به توانمندیهای سایبری ایران خبر داد و گفت: ایران بدون شلیک حتی یک گلوله، ما رو محاصره دیجیتال کرده و طی ۶ ماه گذشته، هدف دهها عملیات سایبری و کارزارهای اثرگذار بودیم». همچنان دارن کتک میخورن و گاهی مجبور میشن بگن درد داره.»
حمید خراسانی: «اعتراف یوسی کارادی رئیس سایبری رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که ظرفیت سایبری ایران، حتی بدون درگیری فیزیکی، میتواند میدان نبرد اطلاعاتی را تغییر دهد. نفوذ، اثرگذاری و مدیریت افکار عمومی در بحرانها، به یکی از ابزارهای قدرت ملی ایران تبدیل شده است».
16 ماه فاصله معنادار
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «فاصله بین تیتر «امید ایران» تا «شیر بیشیر» فقط ١۶ماهه!»