فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۲۱۵
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران

یکشنبه 23 آذر 1404
*تراکتور ................................................................................. پیکان (ساعت 15:30)
*پرسپولیس ......................................................... آلومینیوم اراک (ساعت 16:15)
دوشنبه 24 آذر 1404
*ملوان .................................................................. فجر سپاسی شیراز (ساعت 16)
*چادرملو اردکان ........................................... استقلال خوزستان(ساعت 16:15)
*گل گهر سیرجان ................................................ مس رفسنجان(ساعت 16:15)
*خیبر خرم‌آباد ................................................................ استقلال (ساعت 16:15)
*فولاد ....................................................................................... سپاهان (ساعت 18)
چهارشنبه 26 آذر 1404
*ذوب آهن ....................................................... شمس آذر قزوین (ساعت 15:30)

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند