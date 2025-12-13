فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
چهل روز از رفتن صابر کاظمی گذشت

مراسم چهلمین روز درگذشت ستاره والیبال ایران برگزار شد.
همزمان با چهلمین روز درگذشت زنده یاد صابر کاظمی ستاره جوان والیبال ایران، مراسم چهلمین روز درگذشت این ستاره جوان والیبال ایران امروز در زادگاه او برگزار شد. سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز صبح دیروز شنبه ۲۲ آذرماه برای شرکت در مراسم عازم گرگان شد.تقوی پس از ورود به گرگان به همراه دیگران مسئولان استان گلستان بر سر مزار ستاره ترکمن صحرا حضور پیدا کردند. رئیس فدراسیون والیبال پس از قرائت فاتحه‌ و شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت زنده یاد صابر کاظمی در منزل پدری ستاره جوان والیبال ایران حاضر خواهد شد تا ضمن ابراز همدردی مجدد، با آنها دیدار و گفت‌وگو کند و پس از آن به تهران باز گردد. صابر کاظمی والیبالیست ۲۶ ساله ایران که در قطر به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شد و سپس مرگ مغزی او تایید شد، چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۴ درگذشت.

