برتری مطلق روسها در لیگ برتر کشتی آزاد ایران
در جریان دو دیدار نیمه نهائی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد، ۷ مبارزه میان کشتیگیران ایران و روسیه همگی به نفع رقبای روس به پایان رسید.
در جریان دیدار نخست مرحله نیمه نهائی لیگ برتر کشتی آزاد که روز جمعه در سالن هفتم تیر تهران برگزار شد، شامیل ممدوف در ۶۵ و ابراهیم کادیف در وزن ۸۶ کیلوگرم در ترکیب استقلال به ترتیب برابر پویا کاکویی و ابوالفضل شمسیپور از تیم خیبر به برتری رسیدند.اما در دیدار فینال از ۱۰ مبارزه برگزار شده میان تیمهای استقلال و بانک شهر، ۵ مبارزه میان کشتیگیران روس و ایرانی بود که همگی به سود کشتیگیران روس به پایان رسید. در دیدار فینال و در وزن ۵۷ کیلوگرم، احمد ادریساف ۵ بر یک از سد رضا اطری کشتیگیر با تجربه ایران و دارنده مدال نقره جهان گذشت.در ۶۱ کیلوگرم، عباس گاژی ماگومدوف دارنده مدال طلای جهان ۱۰ بر صفر علی قلیزادگان را برد و در وزن ۶۵ کیلوگرم، عبدالمجید کودیف ۶ بر ۴ پیمان نعمتی را از پیش رو برداشت.در وزن ۷۴ کیلوگرم، زائوربک سیداکوف ۷ بر صفر امیرحسین حسینی را برد و در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابراهیم کادیف مقابل عزتالله اکبری ۵ بر ۴ به برتری رسید. جدا از اتفاقات تلخی که در جریان این مسابقات رخ داد و رشته پهلوانی کشتی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، بیشتر مبارزههای برگزار شده میان کشتیگیران ایران و روسیه نیز به جنجال کشیده شد.