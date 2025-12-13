اظهارات هاشمی و واکنش منتقدان

اظهارات تازه وزیر سابق ورزش و جوانان با واکنش منتقدان او همراه شد.

انتقادات وزیر سابق ورزش و جوانان از وضعیت فعلی ورزش در چند روز گذشته حسابی خبرساز شده است. کیومرث‌ هاشمی در نشستی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل جاری ورزش کشور بیان کرد و یکی از مهم‌ترین محورهای صحبت او، موضوع عزل و نصب در ارکان فدراسیون‌های ورزشی بوده است. او معتقد است وزیر ورزش در انتخاب برخی پست‌ها از جمله نواب‌رئیسی فدراسیون‌ها دخالت می‌کند و این انتخاب‌ها باید با نظر او انجام شود. در مقابل این ادعای ‌هاشمی، موافقان وزارت ورزش و جوانان بر این نکته اشاره می‌کنند که طبق آیین‌نامه جدید فدراسیون‌ها، انتخاب نواب‌رئیس برخلاف گذشته انتصابی نیست و باید در جریان مجامع انتخاباتی و با رأی اعضای مجمع صورت گیرد. بنابراین وزیر اساساً نمی‌تواند در این فرآیند اعمال نظر مستقیم داشته باشد. البته شاید اعتراض ‌هاشمی به پرونده نایب‌رئیسی بانوان در سه فدراسیون والیبال، ژیمناستیک و ووشو بازمی‌گردد؛ جایی که دنیامالی به دلیل تعارض منافع از امضای حکم‌ها خودداری کرد. نمونه روشن آن، حضور مهرک صنوبری ـ همسر افشین چگینی، رئیس فدراسیون انجمن‌های رزمی ـ در سمت نایب‌رئیسی بود که پیش‌تر حساسیت‌برانگیز شده بود. با اجرای این دستورالعمل، صنوبری ناچار به کناره‌گیری شد. هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مناسبت روز دانشجو مدعی شد که در دوره وزارت خود کوچک‌ترین دخالتی در انتخابات فدراسیون‌ها نداشته است. این ادعای ‌هاشمی هم از سوی برخی منتقدان او رد شد و آنها بر این نکته اشاره کردند که انتخابات چالش‌برانگیز فدراسیون دوومیدانی در زمان او یکی از تلخ‌ترین پرونده‌های ورزش ایران بود؛ انتخاب مدیری که پس از یک‌سال‌ونیم با انبوهی از ابهامات شامل پرونده قضائی، دو تابعیتی بودن، نداشتن مدرک معتبر و عدم تأیید صلاحیت مواجه شده است. همین انتقادات موجب شد که ‌هاشمی دیروز با انتشار متنی به اتفاقات و ادعاهای مطرح شده درباره روند انتخابات فدراسیون دوومیدانی واکنش نشان دهد. در متن منتشر شده بدون اشاره به چگونگی حضور احسان حدادی در انتخابات فدراسیون دوومیدانی،‌هاشمی تنها دلایل ممانعت از حضور مرحوم مهدی ممبینی در انتخابات را توضیح داد.