شرکت رجا به دولت بازگشت
هیئت وزیران لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد.
به گزارش رسانهها؛ دبیر هیئت دولت طی نامهای مصوبه هیئت وزیران درباره لغو واگذاری شرکت حملونقل ریلی رجا به سازمان تأمین اجتماعی را به وزرای راه و شهرسازی و کار ابلاغ کرد. متن نامه به این شرح است:
«پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کار و راه و شهرسازی درباره لغو واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید. لطفاً نسبت به ارسال نسخه نهائی قابل ابلاغ، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، برای پیگیری مراحل مربوط به دفتر هیئت دولت اقدام فرمایید.» پیشتر و در دولت دهم، شرکت حملونقل ریلی رجا بهدلیل تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود.
همچنین دولت برنامههایی برای افزایش حملونقل بار ریلی دارد. میزان مبادلات بار ریلی میان ایران و کشورهای CIS در حال حاضر حدود پنج میلیون تن در سال است که دولت بنا دارد این رقم را بر اساس جدول زمانبندی ارائه شده به ۱۵ میلیون تن افزایش دهد.
بر اساس اسناد امضای شده (با راهآهن جمهوری آذربایجان) میزان مبادلات بار ریلی در آستارا بایستی به دو میلیون تن در سال افزایش یابد.