معاون دفتر حمل ‌و نقل مسافر سازمان راهداری با اعلام این که حدود 18 هزار کامیون عمر بالای

50 سال دارند برنامه‌های این سازمان برای نوسازی ناوگان عمومی را تشریح کرد.

«مهدی قلی‌زاد» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسی کشور تصریح کرد: در حال حاضر سن فرسودگی اتوبوس 15 سال است اما متأسفانه بیش از دوسوم ناوگان فعال عمری بالاتر از 15 سال دارد. همچنین در بخش مینی‌بوس سن فرسودگی 12 سال تعیین شده، این در حالی است که متوسط سن این ناوگان امروز به بالای

29 سال افزایش یافته است. ضمن اینکه در حوزه سواری کرایه، سن فرسودگی 12 سال تعیین شده و متوسط سن ناوگان حدود 13 و نیم سال است. او از برنامه نوسازی دو هزار دستگاه سواری کرایه در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح از محل تولیدات داخلی و با تسهیلات 500 میلیون تومانی نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله اجرا خواهد شد.

سرنوشت یک منّت

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری درباره سرنوشت واردات اتوبوس‌هایی که منت آن بر سر سفر اربعین گذاشته شد اما وارد نشد، گفت: مصوبه‌ای در سال 1402 که به «مصوبه اربعین» معروف شد که اجازه می‌داد دو هزار دستگاه اتوبوس با عمر صفر تا پنج سال با برخورداری از تخفیف‌هایی در عوارض ورودی وارد کشور شده تا بخشی از کمبود ناوگان جبران شود اما این مصوبه به دلایل مختلف از جمله تعدد دستگاه‌های مسئول، بخشی‌نگری و عدم هماهنگی به‌طور کامل محقق نشد.

قلی‌زاد یادآور شد: این مصوبه سال گذشته تمدید و تعداد محدودی اتوبوس یعنی حدود 100 دستگاه وارد کشور شد. امسال نیز مجدداً این مصوبه تمدید و همزمان بخشی از موانع اجرائی آن برطرف شد؛ در نتیجه این اقدامات تاکنون حدود 1600 دستگاه اتوبوس از این محل ثبت سفارش شده است. البته با توجه به اولویت‌های ارزی کشور، تأمین ارز اتوبوس در اولویت‌های درجه یک و دو قرار ندارد و در این زمینه رایزنی‌هایی با دولت و مجلس در حال انجام است.

اقدامات برای نوسازی اتوبوس‌ها

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اتوبوس گفت: علاوه‌بر مصوبه واردات، تولید داخل نیز از طریق واردات CKD برندهای چینی توسط چند کارخانه داخلی فعال شده و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای نوسازی 1224 دستگاه اتوبوس امضا شده است.

قلی‌زاد افزود: در این طرح در قبال اسقاط هر ناوگان فرسوده، یک دستگاه اتوبوس جدید تحویل می‌شود و تسهیلاتی تا سقف 15 میلیارد تومان با نرخ سود 11 درصد و بازپرداخت پنج‌ساله با سه ماه تنفس به مالکان پرداخت می‌شود. البته هر دستگاه اتوبوس بسته به برند بین 21 تا 25 میلیارد تومان است که 15 میلیارد تومان آن از محل تسهیلات تأمین می‌شود.

وضعیت کامیون‌ها و کشنده‌ها

او ادامه داد: در بخش کشنده و کامیون، به دلیل تصویب دو تا سه قانون در سال‌های اخیر که امکان واردات ناوگان کارکرده را فراهم کرد و همچنین آغاز تولید برخی برندهای چینی در داخل کشور، وضعیت این بخش تا حدودی بهبود یافته و در حال حاضر نسبت به سایر بخش‌ها قابل قبول‌تر است، هرچند همچنان به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.

معاون دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری با بیان اینکه در حوزه کامیون، سن فرسودگی بر اساس ضوابط ابلاغی 25 سال تعیین شده است، افزود: متوسط سن ناوگان کامیونی کشور حدود 18 و نیم سال است که پایین‌تر از سن فرسودگی قرار دارد و از این منظر وضعیت بهتری دارد.

قلی‌زاد با اشاره به اینکه حدود 95 درصد جابه‌جایی کالا در کشور از طریق جاده انجام می‌شود، تصریح کرد: 17 تا 18 هزار دستگاه کشنده بالای 50 سال در کشور وجود دارد. همچنین تعداد قابل توجهی کامیون با عمر بالای 50 سال در کشور فعال است که مصرف سوخت و آلایندگی بیشتر و از نظر ایمنی تردد نیز مخاطرات جدی دارد. او افزود: بر همین اساس اولویت‌گذاری شده تا با اخذ مصوبه از هیئت دولت ناوگان بالای 50 سال به‌صورت اسقاط نقدی از چرخه حمل‌ونقل خارج شود. مجموع این مبالغ در حوزه کشنده‌های بالای 20 تن حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد می‌شود؛ در حالی که قیمت بازار این کشنده‌ها بسته به مدل و وضعیت، حدود دو میلیارد و 500 میلیون تا سه میلیارد تومان است. بنابراین پیش‌بینی شده که مبلغی در حدود یک تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز به مالکان پرداخت شود تا هم امکان ادامه معیشت آنان فراهم شود و هم فرآیند نوسازی ناوگان انجام گیرد.