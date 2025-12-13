همکاری دولت و مردم در اجرای مصوبه بنزین 3 نرخی

مصوبه جدید بنزینی که با نرخ سوم بنزین شناخته می‌شود در آرامش از بامداد گذشته در حال اجرا است و اختلالی در سامانه هوشمند یا فرآیند سوخت‌گیری در پمپ بنزین‌ها گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از بامداد شنبه، بنزین پنج هزار تومانی با کارت سوخت جایگاه‌ها در حال عرضه است و مصوبه جدید بنزینی با آرامش کامل در سراسر کشور به‌اجرا درآمده.

بر اساس این مصوبه، سهمیه‌های 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و 100 لیتری با نرخ سه هزار تومان برای خودروهای شخصی بنزینی همچنان برقرار خواهد بود و تغییری در سهمیه پایه خودروهای خانوار ایجاد نمی‌شود. با این حال، مصرف‌کنندگان در صورتی که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوخت‌گیری کنند یا از کارت جایگاه استفاده کنند، باید نرخ جدید پنج هزار تومانی را پرداخت نمایند.

درحال حاضر سوخت‌گیری در سراسر کشور بدون اختلال در حال انجام است و سهمیه‌های جدید بنزین در کارت‌های سوخت شخصی نیز بدون تغییر نسبت به ماه‌های قبل، در بامداد دی‌ماه در کارت‌های سوخت شارژ خواهد شد. حتی حجم قابل ذخیره‌سازی بنزین 1500 تومانی نیز تغییری نکرده و همچنان این نوع بنزین سهمیه‌ای به مدت 6 ماه در کارت‌های خودروهای شخصی قابل ذخیره‌سازی است.

مالکان بیش از یک‌خودرو یک‌ماه فرصت دارند (از روز سه‌شنبه مورخ 18/09/1404) که نسبت به مراجعه به نشانی FCS.NIOPDC.IR و ثبت خودرویی که خواهان ادامه تخصیص سهمیه به آن هستند، اقدام کنند؛ چرا که از این پس درجهت تحقق عدالت اجتماعی، قرار نیست به چند خودرو با مالکیت یک‌فرد سهمیه تعلق گیرد.

ثبات نرخ کرایه تاکسی‌ها

همچنین محمد حیدری؛ معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به برخی نگرانی‌ها درخصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسی‌ها اظهار کرد: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می‌شود.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌ 137 شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.