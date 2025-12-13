رشد 26 درصدی صادرات ایران به قزاقستان در یک سال

بررسی داده‌های تجاری نشان داد؛ صادرات ایران به قزاقستان در یک سال گذشته رشد 26 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی داده‌های تجاری ایران و قزاقستان نشان می‌دهد صادرات ایران به این کشور طی یک سال گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و افزایش 26 درصدی را ثبت کرده؛ رشدی که بیانگر تقویت پیوندهای تجاری دو کشور است.

بر اساس این گزارش، سهم صادرات ایران به قزاقستان از کل صادرات کشور حدود چهار دهم درصد و سهم ایران از بازار وارداتی قزاقستان حدود سه دهم درصد برآورد می‌شود. رقمی که اگرچه هنوز محدود است اما ظرفیت بالایی برای ارتقا دارد.

طبق آمار منتشرشده، مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به قزاقستان شامل محصولات کشاورزی، محصولات پلاستیکی، مواد معدنی و محصولات پایه صنعتی است. این ترکیب کالایی نشان می‌دهد ایران در بخش تأمین نیازهای اساسی و صنعتی بازار قزاقستان نقش رو به رشدی ایفا می‌کند.

کارشناسان معتقدند تمرکز بر صادرات کالاهای سنگین و کم‌هزینه‌تر از نظر حمل‌ونقل، ایجاد انبار و شبکه توزیع مشترک در شهرهای آلماتی، آستانه و همچنین توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارز ثالث مانند یوان می‌تواند زمینه افزایش سهم ایران از بازار قزاقستان را فراهم کند.

لازم به ذکر است؛ بررسی روند صادرات ایران به قزاقستان بر پایه داده‌های دو سال 1402 و 1403 انجام شده و به‌دلیل نهائی‌نشدن کامل آمار سال 1404، داده‌های این سال هنوز در مقایسه لحاظ نشده است.