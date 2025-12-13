کاهش تولید و صادرات صنایع سرامیک نتیجه نوسانات شدید ارزی

رئیس انجمن کاشی و سرامیک با بیان اینکه تولید و صادرات این صنایع کاهش یافته است، آن را نتیجه نوسانات شدید ارزی دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با تداوم نوسانات شدید ارزی و افزایش قیمت دلار، فضای فعالیت تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر با نااطمینانی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. شوک‌های پی‌درپی قیمتی نه‌تنها هزینه تأمین مواد اولیه را به‌طور قابل توجهی افزایش داده، بلکه جو روانی سنگینی را بر بازار حاکم کرده است.

جوی که باعث شده تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای از مسیر تولید خارج و به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه هدایت شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش فروش، اختلال در برنامه‌ریزی و دشواری تأمین نقدینگی مواجه شده‌اند. مسائلی که در صورت تداوم، می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید، افت صادرات و حتی تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شود.

فعالان صنعت کاشی و سرامیک نیز از این وضعیت مستثنی نیستند و نسبت به پیامدهای ادامه نوسانات قیمتی و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی هشدار می‌دهند.

کاهش تقاضا برای کاشی و سرامیک

در همین رابطه «بهنام عزیززاده»؛ رئیس انجمن کاشی و سرامیک کشور، ضمن تشریح شرایط دشوار این صنعت، از افزایش هزینه‌ها، افت تولید و کاهش صادرات سخن گفت.

وی با انتقاد از شرایط موجود اظهار کرد: اکنون بخش تولید با افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه روبه‌رو است و در کنار آن، جو روانی ناشی از افزایش قیمت دلار، فرآیند خرید و فروش را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در این شرایط عملاً کسی کاشی و سرامیک خریداری نمی‌کند.

رئیس انجمن کاشی و سرامیک کشور افزود: مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازار سکه و ارز منتقل کنند، در حالی که دولت باید در این مقطع، ابتدا جو روانی ایجادشده در بازار را کنترل کند. اگر تولیدکننده فروش نداشته باشد، ناچار به کاهش تولید خواهد شد و در نهایت با تعطیلی واحدهای تولیدی روبه‌رو می‌شود؛ نباید اجازه داد تولید با ضرر ادامه پیدا کند.

عزیززاده با اشاره به وضعیت تولید گفت: تولید کاشی و سرامیک در شش ماهه نخست امسال بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. در بخش صادرات نیز 76 درصد صادرات این صنعت به کشور عراق انجام می‌شود که این میزان نیز با کاهش 16 درصدی مواجه شده است.

او با اشاره به چالش‌های ارزی تصریح کرد: در صورتی که رفع تعهدات ارزی انجام نشود، کارت بازرگانی تولیدکنندگان باطل می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده ناچار است برای تأمین نقدینگی صادرات انجام دهد اما این روند با موانع متعددی روبه‌رو است.

رئیس انجمن کاشی و سرامیک کشور تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به جای تصمیم‌های خلق‌الساعه، با انجام کار کارشناسی و اتخاذ مصوبات پایدار، شرایط را برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی کند. قیمت مواد اولیه و قیمت نهائی کالاها به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و این نوسانات، برنامه‌ریزی تولید و فروش را برای فعالان این صنعت با دشواری جدی مواجه کرده است.