جشنواره فیلم کرالا با صدای فلسطین افتتاح شد
سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کرالا در هند با مراسمی سیاسی و با تمرکز ویژه بر مسئله فلسطین آغاز به کار کرد. این رویداد سینمایی در شهر تریواندروم، با حضور چهرههایی چون پابلو لارائین فیلمساز شیلیایی و سفیران فلسطین و آلمان، افتتاح شد و صدای فلسطین در مرکز توجه مراسم قرار گرفت.
در آیین افتتاحیه، عبدالله ابو شاوش سفیر فلسطین، سیاسیترین سخنرانی شب را ایراد کرد و آغاز جشنواره با نمایش فیلم فلسطینی «فلسطین ۳۶» ساخته آنماری جاسر را نماد گشودهشدن «پنجرهای به روح مردم فلسطین» دانست. او با قدردانی از حمایت صریح جشنواره کرالا از مسئله فلسطین، تأکید کرد که روایت ارائهشده در این فیلم نه تخیل، بلکه بازتاب واقعیت زیسته مردم فلسطین است.
شب افتتاحیه با نمایش «فلسطین ۳۶» به پایان رسید. سیامین جشنواره فیلم کرالا از ۱۲ تا ۱۹ دسامبر (۲۱ تا ۲۸ آذر) برگزار میشود و علاوهبر آثار بینالمللی، میزبان چند فیلم ایرانی در بخشهای مختلف خواهد بود.