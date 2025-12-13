کد خبر: ۳۲۴۱۸۴
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
وصیتنامه «مسعودشاهی» در سینماحقیقت قرائت شد
مراسم نکوداشت زندهیاد مهدی مسعودشاهی، از مدیران فقید و باسابقه سینمای ایران و از پایهگذاران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در نوزدهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت در پردیس ملت برگزار شد.
در این آیین که با حضور محمد حمیدیمقدم دبیر جشنواره، خانواده آن مرحوم، مدیران سینمایی و جمعی از پیشکسوتان مستندساز همراه بود، محمد حمیدیمقدم، دبیر جشنواره، با تأکید بر تأثیرگذاری مسعودشاهی بر سینمای مستند، بیان داشت: «ما وامدار آن نگاه ژرف و رو به جلوی ایشان هستیم.»
بخش ویژه این مراسم، قرائت وصیتنامه مرحوم مسعودشاهی برای اولین بار توسط همسر وی بود. وصیتنامهای که در آن مسعودشاهی ارادت خود به نظام اسلامی، تلاش عاشقانه برای رضای خدا در کار و آمادگی همیشگیاش برای پرواز را ابراز داشته بود.