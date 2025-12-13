فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۸۴
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

وصیت‌نامه «مسعودشاهی» در سینماحقیقت قرائت شد

مراسم نکوداشت زنده‌یاد مهدی مسعودشاهی، از مدیران فقید و باسابقه سینمای ایران و از پایه‌گذاران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در پردیس ملت برگزار شد.
در این آیین که با حضور محمد حمیدی‌مقدم دبیر جشنواره، خانواده آن مرحوم، مدیران سینمایی و جمعی از پیشکسوتان مستندساز همراه بود، محمد حمیدی‌مقدم، دبیر جشنواره، با تأکید بر تأثیرگذاری مسعودشاهی بر سینمای مستند، بیان داشت: «ما وامدار آن نگاه ژرف و رو به جلوی ایشان هستیم.»
بخش ویژه‌ این مراسم، قرائت وصیت‌نامه مرحوم مسعودشاهی برای اولین بار توسط همسر وی بود. وصیت‌نامه‌ای که در آن مسعودشاهی ارادت خود به نظام اسلامی، تلاش عاشقانه برای رضای خدا در کار و آمادگی همیشگی‌اش برای پرواز را ابراز داشته بود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند