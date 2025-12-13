کد خبر: ۳۲۴۱۸۳
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
ترجمه «تاریخ مستطاب آمریکا» برگزیده نمایشگاه کتاب روسیه شد
در نمایشگاه بینالمللی کتاب ادبیات تفکری (نانفیکشن) در مرکز گاستینی دوور شهر مسکو، ترجمه کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» از نشر شهید کاظمی، بهعنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نوشته محمدصادق کوشکی که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، تاکنون به تیراژ ۶۰ هزار نسخه رسیده و ترجمه روسی آن بهتازگی در نمایشگاه بینالمللی کتاب «ادبیات فکری» روسیه بهعنوان اثر برگزیده و توصیه شده معرفی شده است. این کتاب ۲۴۰ صفحهای، در سه فصل به موضوعاتی چون تاریخ تأسیس آمریکا، سیاستهای داخلی این کشور و رویکردهای آن در عرصه بینالمللی، بهویژه در قبال ایران میپردازد. نویسنده تلاش کرده است این موضوعات را با زبانی طنز و با همراهی کاریکاتورهایی از مازیار بیژنی روایت و نقد کند.