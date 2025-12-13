احیای جشنواره تئاتر شهر پس از 8 سال وقفه

جشنواره تئاتر شهر پس از وقفه‌ای طولانی، با رویکردی متمرکز بر هویت ملی و شهری، و با هدف بهره‌مندی رایگان عموم مردم از هنر تئاتر، بار دیگر به صحنه بازگشته است و از 27 آذر تا 4 دی در برخی از فرهنگسراها و مراکز زیرمجموعه سازمان فرهنگی شهرداری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، نشست خبری هفتمین جشنواره تئاتر شهر صبح امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با حضور محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و امین اشرفی دبیر جشنواره، در محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

خراسانی‌زاده در این نشست فعالیت‌های دوره جدید مدیریت سازمان فرهنگی شهرداری را با محوریت فرهنگ و هنر دانست و تأکید کرد: «مزیت اصلی این دوره، توجه ویژه و استفاده از هنر است تا شهر تهران با فرهنگ و هنر تنفس کند.» وی همچنین از احیای جشنواره تئاتر شهر پس از

۸ سال وقفه ابراز خرسندی کرد و استقبال هنرمندان با سلایق گوناگون از یک رویداد موضوعی حول محور شهر را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این جشنواره دانست.

امین اشرفی، دبیر جشنواره نیز هدف اصلی این دوره را تمرکز بر هویت فرهنگی و شهری تهران برای ایجاد حس تعلق در نسل جدید عنوان کرد. او به چالش محدودیت موضوع جشنواره اشاره کرد و گفت: «با وجود این چالش، بیش از ۱۰۰۰ اثر به بخش‌های مختلف جشنواره ارسال شده است.»

وی در ادامه به افزایش کیفیت آثار و دعوت از هنرمندان پیشکسوت اشاره کرد و مهم‌ترین خبر این نشست را اجراهای رایگان نمایش‌ها برای شهروندان تهرانی اعلام کرد. او افزود: «نزدیک به ۲۰۰ اجرا طی هفته جشنواره به شکل رایگان در معرض دید اقشار مختلف قرار می‌گیرد تا نمایش باکیفیت، در سبد فرهنگی خانوار جای گیرد.»