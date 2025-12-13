افشای پشتپرده تغییر نام گروهک تروریستی جیشالظلم
تشکیل ائتلافی با عنوان «جبهه مقاومت مردمی» از سوی جیشالظلم، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، تلاشی برای پنهانسازی کارنامهای مملو از ترور، کودککشی و اقدامات ضدمردمی و بهعبارتی تغییری ظاهری برای بقاست.
گروهک تروریستی جیشالظلم پس از برملا شدن نیات پلید و از بین رفتن ظاهر پوشالی عدالتخواهانهاش بین مردم و بهویژه قوم بلوچ، در اقدامی جدید خواستار ادغام گروهکهای همسوی خود در منطقه با عنوانی جدید شده است؛ حال آنکه علت آن را تقویت قوا و انسجام اعلام کرده، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
به گزارش تسنیم، این گروهک بهخلاف ادعاهای پوشالی خویش تفاوتی بین شیعه و سنی و فارسی و بلوچ قائل نشده و دست به اقداماتی کاملاً ضد مردم سیستان و بلوچستان زده است؛ گواه آن شهادت نوزاد شیرخوار بلوچ در بغل مادر و شهادت یک زن و مادر بلوچ در حمله به دادگستری سیستان و بلوچستان و همچنین شهادت ریشسفیدانی چون «ملاکمال صلاحزهی» و ربودن و به شهادت رساندن مولوی عبدالواحد ریگی، به شهادت رساندن معتمدانی چون رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و چهار جوان خوشنام بلوچ در منطقه بنت شهرستان نیکشهر که در حال خدمترسانی به دانشآموزان کمبرخوردار بودند، شهادت پنج مرزبان بلوچ در مرز سراوان حین اقامه نماز، حمله و خسارت زدن به کارگاههای راهسازی و خطوط انتقال آب دریای عمان به شمال استان و به آتش کشیدن خودروهای راهداری و راهسازی و حمله و آتش زدن خودروهای حمل گندم و مایحتاج ضروری مردم در جنوب استان است.
این دست اقدامات اخیر گروهک دیدگاه مردم را بهطورکلی نسبت به آنان تغییر داده است؛ علاوه بر این موارد، شکستهای پیدرپی و کشته و دستگیر شدن تعداد زیادی از عناصر این گروهک باعث تضعیف هرچه بیشتر و در نتیجه تغییر رویه و حتی استفاده از رسانههای معاند و ضدبشری چون «حال وش» شده است تا بتواند کمی چهره ننگینش را تطهیر کند.
در بیانیه ویدئویی منتشر شده توسط جیشالعدل در
19 آذر 1404، سخنگویی ناشناس اعلام کرده است؛ این ائتلاف جدید «جبهه مقاومت مردمی» نام دارد. همین گروه ضمن اشاره به حمایت از حقوق اقلیت بلوچ، اعلام کرده است که در چارچوب این ائتلاف سعی دارد دامنه مبارزه را فراتر از مسائل منطقهای گسترش دهد. ائتلاف جدید در واقع پوششی برای ادغام درونی همان عناصر پراکنده جیشالظلم است. چهره جدید این ائتلاف اشارهای به جداییطلبی ندارد و تغییر لحن پوسته جدید گروهک نشاندهنده تلاش برای برندسازی جدید یا بهعبارتی ریبرندینگ است.
بهنظر میرسد این نمایش مضحک بیش از آنکه نماد قدرتنمایی باشد، نشانهای از بنبست فکری و عملی گروهک است، بهبیان دیگر، این اقدام رسانهای سعی دارد دامنه فعالیت گروه را در حال گسترش نشان دهد، در حالی که واقعیت قضیه بازگشت چند نفر از عناصر کماثر به تشکیلات قدیمی خود است و بهعبارتی تشکیل ائتلاف تازه اعتراف رسمی به ورشکستگی ایدئولوژیک و تبلیغاتی جیشالظلم تلقی میشود.
اساسنامه این جبهه جدید از چند گروه مسلح بلوچ از جمله خود جیشالظلم تشکیل شده است که بهنظر میرسد گروهک ظاهراً جدید در واقع همان جیشالظلم قدیمی است؛ همان گروهی که پیش از این در سالهای گذشته با نام «جندالشیطان» فعالیت میکرد و پس از سرکوب، نامش را به جیشالظلم تغییر داد. جیشالظلم در سالهای اخیر دهها بلوچ اهلسنت و شیعه را به خاک و خون کشیده و هویت ضدمردمی خود را آشکار ساخته است. در این مسیر بهنظر میرسد جبهه تازهتشکیل در حقیقت تلاشی ناکام برای جلب حمایت مالی و لجستیکی حامیان خارجی است.
پیشینه اقدامات جیشالظلم حاکی از آن است که ائتلاف جدید تغییر ماهوی در رفتار این گروه ایجاد نکرده است. سوابق گروهک بهویژه در عملیاتهای اخیر حاکی از حملات بیرحمانه غیرنظامیان است؛ برای نمونه در حمله تروریستی به ساختمان دادگستری زاهدان، عناصر جیشالظلم با تیراندازی جان یک کودک هفتماهه بلوچ بهنام نوید در بغل مادرش را گرفتند؛ در این حادثه 6 نفر به شهادت رسیدند، این نمونه تنها یکی از جنایات اخیر است که نشان میدهد گروهک علاوهبر اهداف امنیتی، حتی کودکان و مردم بیگناه را نیز نشانه میگیرد.
جیشالظلم از دیرباز زیر حمایت برخی سرویسهای اطلاعاتی خارجی بوده است، اما تشکیل جبهه موسوم به مقاومت مردمی یک پوستاندازی بیاهمیت است که تنها بهمنظور جذب حامیان مالی احتمالی صورت گرفته است، بهعبارت دیگر، طبق هیچ دستاورد عملی خاصی در این بازتولید نام وجود ندارد و صرفاً برای ظاهرسازی انجام شده است. اتخاذ چنین نام و ترکیبی بعضاً با ایجاد رعب کوتاهمدت همراه خواهد بود اما تأثیر بلندمدتی بر صحنه عملیات نخواهد داشت.
اقدام جدید جیشالظلم در عمل نتوانسته ماهیت ضدبشری این گروه را تغییر دهد. این ائتلاف تازه عملاً ترکیبی از همان عناصر قدیمی و فاقد پایگاه مردمی بوده و تاکنون هیچ تحول معناداری در قدرت عملیاتی گروه ایجاد نکرده است. در نقطه مقابل، نیروهای مسلح ایران با اشراف اطلاعاتی کامل، کوچکترین تحرکی از اعضای این ائتلاف را تحت نظر دارند و در صورت بروز تهدیدی دیگر پاسخ قاطع خواهند داد، به این ترتیب، بسیاری بر این باورند که تشکیل جبهه موسوم به مبارزین مردمی بیش از اینکه موقعیتی جدید رقم بزند، نشانهای از بنبست فکری و تضعیف در گروهک جیشالعدل تلقی میشود.
تسویههای خونین و درون سازمانی تروریستها
در راه است!
گروهک تروریستی موسوم به «جیشالعدل» مستقر در منطقه جنوبشرق کشور اعلام کرده که قصد دارد «تشکل گستردهتری» را شکل دهد. بیانیهای که از سوی این گروه منتشر شده، نام ساختاری تازه (jmm) را مطرح میکند و مدعی است جمعی از افراد به آن پیوستهاند.
به گزارش مشرق، با اینحال، بررسی اسامی منتشر شده نشان میدهد آنچه تحتعنوان «ائتلاف جدید» معرفی شده، بیشتر یک بازآرایی تبلیغاتی است تا شکلگیری جریان تازهای در صحنه میدانی؛ چراکه عملاً تغییری در ترکیب آن رخ نداده است. البته برای بار اول نیست که سازمان تروریستی موسوم به جیشالعدل مدعی بسط تشکیلاتی با سایر اشرار و هستههای تروریستی میشود.
این سازمان تروریستی سال ۹۳ نیز ادعا کرد با دو گروهک تروریستی دیگر (جیش النصر و انصار ایران) متحد شده و همه اشرار در یک گروه واحد سازماندهی شدهاند. در آن مقطع حتی برای اولینبار تصویری از صلاحالدین فاروقی، سرکرده و رهبر اصلی جیشالظلم نیز در یکی از صفحات تبلیغی گروهک منتشر شد.
اما نکته بسیار مهم آن بود که وحدت بین هستههای تروریستی دوام زیادی نداشت و در اواخر زمستان همان سال، فاروقی با کشتن عبدالرئوف ریگی و محمد شفیع از سران دو گروهک ائتلافی، خود را رهبر بلامنازع معرفی کرد. وحدت شکلگرفته اخیر میان جیشالظلم با سایر میکروگروهکهای تروریستی را نیز باید روی همین خط تحلیل کرد.
فاروقی با ایجاد طرح ائتلاف میان گروهکهای تروریستی و تکفیری در تلاش است که به اسم «ایجاد وحدت» در میان تروریستها رقبا را از میدان به در کند؛ زیرا جیشالظلم میخواهد در صحنه بیرونی تنها آلترناتیو موجود ارزیابی شود و منابع سرویسهای اطلاعاتی متخاصم را بهصورت کامل جذب کند، اصلاً وجود خارجی نداشته و فقط در حد دادن اطلاعیه مطرح بودهاند. همچنین برخی گروهکهای متحد شده در این سازماندهی جدید باعث میشود گروهک تروریستی جیشالظلم با داشتن هژمونی، خود را بدون رقیب فرض کرده و بهمرور سایر مدعیان در گروهکهای تجزیهطلب را حذف فیزیکی و تسویه سازمانی کند.
ریبرندینگ جیشالظلم
جیشالظلم در اتمسفر محلی خود یک گروهک کاملاً تروریستی با ماهیت جنایتکار و فاقد اقبال عمومی است. این تغییر نام و پرچم میتواند برای آنها یک ریبرند جدید محسوب شود، یکی از مهمترین معضلات این سازمان تروریستی در سالهای اخیر آن است که به دلیل بدنامی نتوانسته از طریق تبلیغ، رفتار پراکسیسی و عملیات، برای تشکیلات خود نفر جذب کند.
این یعنی گروهک فاقد پایگاه اجتماعی بوده و اصل بقای آن با خطر جدی روبهرو است، به همین دلیل با استخدام مزدور خارجی در دو سال اخیر تلاش کرد خود را زنده نگه دارد.
استفاده از تروریست اجارهای و مزدور در عملیاتهایی تروریستی چون چابهار و زاهدان باعث شد ماهیت این گروهک آشکار شود و در سطح پروکسی و پروژه اطلاعاتی بیگانه در شرق کشور تعریف شود.
البته این تغییروتحول شکلگرفته از نظرگاه ادراکی دارای چند ملاحظه قابلتوجه است؛ اولین موضوع آن است که سازمان جدید تروریستی شکلگرفته در تلاش است انگاره ذهنی از ابومحمد جولانی در سوریه را برای مخاطب شکل بدهد، با این پیشفرض که تحریرالشام نیز یک سازمان تروریستی ادغامی در ادلب بوده است.
دومین موضوع تمرکز روی مسئله «زنان» است که تابهحال در سازمان سنتی این گروهک تروریستی به آن توجهی نشده است. جیشالظلم در تعریف سنتی خود یک گروهک صرفاً میلیتاری/ تروریستی بوده است؛ اما حالا در لوگو و پرچم جدید از طرح سوزندوزی استفاده کرده که از جمله هنرهای دست زنان در استان سیستان و بلوچستان است.
نکته جالبتوجه آن است که در آشوبهای ۱۴۰۱ برای اولینبار خط تبلیغی استفاده ابزاری از زنان توسط تروریستها در منطقه جنوب شرقی کشور تمرین شد. در آن زمان یک گروه سایبری با نام «بلوچ زالبولانی زرمبش» (جنبش زنان بلوچ) مدعی دیوارنویسی و اجرای پروموشن زنان بلوچ در همسویی با شعارهای ناآرامیهای آن سال شد.
بعداً مشخص شد این گروه سایبری توسط «بنیاد تسلیمی» وابسته به فرقه ضاله بهائیت مدیریت و کنترل میشود، این سیر بهخوبی رد پای صهیونیستها را نشان میداد. در ریاکشن جدید توجه به جزئیات از سوی تروریستها حکایت دارد که کارگردان بیرونی در حال طراحی صحنه بوده تا به جیشالظلم نظم و فرم جدید تشکیلاتی بدهد.
تلاش برای تکثیر سوریه
سومین نکته آنکه به نظر میرسد سازمان تروریستی جیشالظلم در تدارک است با جهش ژنتیکی در آزمایشگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکاییها چندوجهی و هیبریدی شود.
در سازمانیابی جدید، این گروهک دارای یک واحد عملیات رزمی و هستههای تروریستی، واحد تبلیغی و ادراکی و نیز واحد همکاریهای خارجی و ارتباطات خواهد بود، به عبارتی سازمانی تروریستی در چند جبهه خواهد بود، از نگاه کارگردان اصلی این جبههبندی باعث میشود خوی جنایتکار و مزدور جیشالظلم سفیدسازی
گردد.
بررسیها نشان میدهند منافقین در دادن این فرم جدید به جیشالظلم نقش مشاوره را دارند و با موساد و جیشالظلم در اشتراکگذاری تجربیات همکاری کردهاند، یکی از ابتکارات منافقین در چند دهه اخیر ساختن جبهه، ائتلاف و سازمانهای متعدد پوششی برای سفیدسازی جنایت، شرارت و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی متخاصم است و به نظر میآید پروژه جدید با همین الگو و با هدف سوریهسازی در ایران طراحی شده باشد.
البته باید دید گروهک جیشالظلم تا چه میزان میتواند با گریم شدن توسط صهیونیستها تطبیق پیدا کند، زیرا در این فرم باید رابطه میان ناسیونالیسم بلوچی، سنتهای مذهبی و مردسالاری سنتی نقد جدی شود که همین موضوع میتواند باعث افتراق بیشتر تا سطح، تسویههای خونین درونسازمانی و فروپاشی در میان تروریستها شود.
درباره مأموریت ویژه موساد با ابتکار عمل فرقه ضاله بهائیت یک نکته قابلتأمل دیگر نیز وجود دارد، ازجمله آنکه شبکه طرحریزیشده به دلیل برخی کنشهای قومی نتوانسته است بهصورت علنی و گستره فعال باشد ازاینرو در پشت اسلحه تروریستهای تکفیری پنهان شود.
در یکی از شعارهای گروهک آمده است که باید در دلسنگها روییده و درگذر از زمان پیچیده شد، این جمله اشاراتی خاص در خود دارد. وبسایت آسو متعلق به بنیاد تسلیمی نوشته است که در استان سیستان و بلوچستان باید شرایط معمولی را به اقدامات غیرمعمولی تبدیل کرد!