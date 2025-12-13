نیروهای مسلح طرح تجزیه ایران را خنثی کردند

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: هدف اصلی دشمنان تجزیه ایران و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اما نیروهای مسلح نقشه دشمن را خنثی کردند و نگذاشتند به اهدافشان برسند و این یک اراده الهی بود.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه‌ (22 آذر) در آیین معارفه فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق نیروی زمینی ارتش با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد: ما در این جنگ دارای توانمندی‌های نظامی، فناوری و استقلال عملیاتی داشتیم، به‌ویژه در بحث موشکی و پهپادی، که فناوری آن بومی بود.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ایران در منطقه غرب آسیا اظهار داشت: ایران به خاطر داشتن ویژگی‌های خاص همواره مورد تحلیل، تعرض و در طول تاریخ مورد تجاوز قرار گرفته است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در منطقه و خلیج‌فارس تصریح کرد: همه ما می‌دانیم هر قدرتی که تنگه هرمز را به دست داشته باشد، نبض انرژی اقتصادی جهان را کنترل می‌کند و یکی از مشاوران رئیس‌جمهور سابق آمریکا می‌گوید استقلال و بی‌ثبانی ایران در منطقه و جهان تاثیرگذار است.

توانمندی پدافند بومی در دفاع از کشور

وی با اشاره به توانمندی‌های بومی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پدافند هوائی خارجی، همان روز اول جنگ ۱۲روزه مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، اما آن بخش که تولید داخلی بود تا روز آخر جنگ از پدافند هوائی کشور دفاع کردند. امیر سرتیپ جهانشاهی، با بیان اینکه ایران اسلامی در تعادل انرژی و نظم نوین جهانی نقش دارد تصریح کرد: ایران در نقطه‌ای قرار دارد که هم به روسیه و هم به چین نزدیک است و در مسیر تبادل انرژی اروپا به جهان نیز قرار دارد، بنابراین قطعا کشورهای استکباری یا باید ایران را مهار و یا با ایران همراهی کنند و ایران زیر بار زور نرفته است. وی با اشاره به توطئه‌های آمریکا در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تحمیل جنگ هشت ساله اظهار داشت: استکبار در سال‌های اخیر با تحریم‌های ظالمانه خود تلاش کرده تا ایران اسلامی را ضعیف کند، اما به لطف خداوند روز به روز شاهد اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودیم. فرمانده نزاجا ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی با پشتیبانی ناتو و با استفاده از عصاره فناوری جهان، در خرداد امسال یک جنگ ترکیبی و شناختی و علیه کشور ما آغاز کردند که نسبت به جنگ‌های اخیر و گذشته خیلی فرق می‌کرد و دارای ابعاد مختلف بود.

ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف جنگ ۱۲ روزه

وی با اشاره به اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه به اهداف شوم راهبردی خود نرسید افزود: دشمنان با تبدیل جنگ شناختی به ترکیبی، به خیال خام خودشان فکر کردند، می‌توانند ایران را تجزیه کنند، البته به لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی آسیب‌هایی به کشور ما رسید و فرماندهان عزیزی شهید شدند و ارتش جمهوری اسلامی ۵۸ شهید تقدیم کرد که ۱۸ شهید متعلق به نیروی زمینی ارتش بود.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به دلایل نرسیدن دشمن به اهداف خود در جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بارها اعلام کرده بودیم که در دکترین ایران اسلامی سلاح هسته‌ای وجود ندارد و تاسیسات هسته‌ای توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید شده بود، آمریکا به این تاسیسات حمله کرد، اما به اهدف خود برای نابودی هسته‌ای نرسید.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بحث موشکی و پهپادی تاکید کرد: هرچند دشمن توانمندی ما را می‌دانست اما مقهور موشک‌های ایران اسلامی شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: هدف اصلی دشمنان تجزیه ایران و فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اما نیروهای مسلح نقشه دشمن را خنثی کردند و نگذاشتند به اهدافشان برسند و این یک اراده الهی بود. وی اظهار داشت: رزمندگان اسلام به لطف الهی و کمک گرفتن از نیروهای مسلح زیر آتش هواپیماهای اف ۳۵ و پهپادهای دشمن، مردانه جنگیدند و خداوند متعال نیز کمک کرد.

هدایت هوشمندانه فرماندهی جنگ ۱۲ روزه

توسط مقام معظم رهبری

امیر سرتیپ جهانشاهی تاکید کرد: رهبری معظم انقلاب از نخستین ساعات جنگ با اقتدار در جایگاه فرماندهی نیروهای مسلح حاضر شدند و به جای فرماندهانی که شهید شده بودند، جانشین تعیین کردند و فرماندهی و هدایت هوشمندانه صحنه جنگ را به عهده گرفتند و هدایت و کنترل کردند.

وی با اشاره به مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از عملیات روانی دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در هر جنگی که آغاز می‌شود مردم سرگردان و هراسان می‌شوند، اما مقام معظم رهبری با پیام‌های تلویزیونی که فرستادند باعث آرام شدن مردم شدند. فرمانده نزاجا ارتش جمهوری اسلامی بیان کرد: برخلاف تصور دشمن، مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه پشتیبان حکومت بودند و ما مدیون مردم در همه مراحل هستیم که در کنار رهبری بودند و از اسلام پشتیبانی و از کشورشان دفاع کردند. وی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های خودشان مخصوصا عزیزان در نیروی هوافضا و پدافند مردانه در کنار سایر نیروها، زیر گلوله‌ها، بمباران و موشک‌های دشمن ایستادند و به شهادت رسیدند ولی از کشور دفاع کردند. امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: به لطف خداوند بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با استفاده از درس آموخته‌های این جنگ و جنگ‌های اخیر در منطقه و رهنمودهای مقام معظم رهبری، فرماندهان و مسئولان در نیروهای مسلح روز به روز همه در راستای اقتدار خود تلاش می‌کنند و کارهای خیلی خوبی در نیروهای مسلح انجام شده و در حال انجام است.

تعامل نیروهای مسلح در همه حوزه‌ها

وی خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌ها چه در بحث تسلیحات و تجهیزات، کارآمد بودن، خلاقیت در ابزار کار و استفاده از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، نیروهای مسلح تعامل و هم افزایی با هم دارند.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تغییر روش‌های آموزشی و استفاده از تاکتیک‌های خلاقانه تاکید کرد: امروز ما شاهد توانمندی‌ها، اقتدار و سلامت بیشتری در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستیم این نیروها از آمادگی لازم در مقابله با هرگونه تهدیدات برخوردار هستند و آماده هستند تا با هم‌افزایی و یکپارچگی در کنار رهبری و پشتیبانی مردم عزیزمان از ایران اسلامی، انقلاب و دین دفاع کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: امروز ما جای این شهید عزیز را در بین کرمانی‌ها، ایرانی‌ها و جهانیان خالی می‌بینیم، چرا که حاج قاسم یک افتخار برای جهان اسلام بود و ایمان، اخلاص، شهامت، شجاعت، مسئولیت‌پذیری ولایت‌مداری او برای نسل‌های آینده الگو است تا از مکتب حاج قاسم استفاده کنند.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به آیین تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق کشور بیان کرد: از تلاش و زحمات شبانه‌روزی، دلسوزانه، مخلصانه و مؤمنانه امیر سرتیپ غلامعلیان به نیکی یاد کنم و جانشین ایشان نیز امیر ملکی‌زاده نیز از نیروهای شایسته و ولایت‌مدار هستند.

به گزارش ایرنا، آیین معرفی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان در سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار شد.

در این آیین امیر سرتیپ دوم عباس ملکی‌زاده به‌ عنوان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌شرق نزاجا معرفی و همزمان از خدمات و تلاش‌های امیر سرتیپ غلامعلیان قدردانی شد.