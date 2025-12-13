پذیرایی غیرضرور در همایشها و جلسات اداری دولت ممنوع شد
با ابلاغ معاون اجرائی رئیسجمهور، هرگونه پذیرایی غیرضرور اعم از سرو میوه، شیرینی، ناهار و شام در همایشها و جلسات اداری
ممنوع شد.
با ابلاغ رسمی محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهور مجموعهای از اقدامات فوری برای مدیریت مصرف آب و انرژی در دستگاههای اجرائی اعلام شد.
به گزارش ایرنا، متن بخشنامه بهینهسازی مصرف آب و انرژی که با امضای معاون اجرائی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرائی ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«به کلیه وزارتخانهها، استانداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
با سلام،
احتراماً؛ در راستای اجرای دستور رئیسجمهور محترم مبنی بر بهینهسازی مصرف آب و انرژی در دستگاههای اجرائی موارد ذیل به عنوان برخی از اقدامات و توصیههای ضروری اعلام میشود:
۱. ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضاهای سبز متعلق به دستگاههای دولتی،
۲. پرداخت بموقع قبوض مصرفی آب و انرژی دستگاههای دولتی،
۳. ضرورت پرهیز از پذیراییهای غیرضروری در همایشها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منافع حاصل از صرفهجویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی».