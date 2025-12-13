فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۶۸
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
با ابلاغ معاون اجرائی رئیس‌جمهور

پذیرایی غیرضرور در همایش‌ها و جلسات اداری دولت ممنوع شد

با ابلاغ معاون اجرائی رئیس‌جمهور، هرگونه پذیرایی غیرضرور اعم از سرو میوه، شیرینی، ناهار و شام در همایش‌ها و جلسات اداری 
ممنوع شد.
با ابلاغ رسمی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور مجموعه‌ای از اقدامات فوری برای مدیریت مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرائی اعلام شد.
به گزارش ایرنا، متن بخشنامه‌ بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی که با امضای معاون اجرائی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شده، به شرح زیر است:
«به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی
با سلام،
احتراماً؛ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرائی موارد ذیل به عنوان برخی از اقدامات و توصیه‌های ضروری اعلام می‌شود:
۱. ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضاهای سبز متعلق به دستگاه‌های دولتی،
۲. پرداخت بموقع قبوض مصرفی آب و انرژی دستگاه‌های دولتی،
۳. ضرورت پرهیز از پذیرایی‌های غیرضروری در همایش‌ها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منافع حاصل از صرفه‌جویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی».

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

مهندسی معکوس!(گفت و شنود)

مردم درگیر مشکلات اقتصادی مدیران دولتی سرگرم حاشیه‌سازی

سوریه؛ شکست پروژه‌ها(یادداشت روز)

ملک‌الموت رفت پیش خدا (نکته)

سکوت در برابر شهادت 1000 هموطن طی جنگ 12 روزه خوش‌رقصی برای اسرائیل در مرگ طبیعی یک وکیل!

اعتراف به دروغگویی و درماندگی نتانیاهو مقابل اقتدار ایران

پیام ضعف نفرستید

اخبار ویژه

سه دلیل نیوزویک برای حتمی بودن جنگ بین ونزوئلا و آمریکا

تسلیم آمریکا و اسرائیل نمی‌شویم اگر تسلیم شویم لبنانی باقی نمی‌ماند