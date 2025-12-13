مهندسی معکوس!(گفت و شنود)
گفت: یکی از اعضای دفتر آقای رئيس جمهور با خوشحالی توئیت زده و نوشته است؛ «با صدور مجوز اولین آلبوم شروین حاجیپور، حالا اولین برنامه رپ فارسی با مجوز رسمی در یکی از پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی منتشر شد»!
گفتم: چه دستاورد بزرگی؟! چقدر زحمت میکشند
و چه سختیهایي تحمل میکنند!
گفت: اتفاقاً خود ایشان هم نوشته است؛ «چه سختیها کشیده شد
تا امروز به اینجا برسیم»!
گفتم: کمر مردم زیر بار گرانیهای افسارگسیخته و تورم و... خم شده است و آقای عضو دفتر رئیسجمهور از نمایش «برنامه رپ فارسی»! به عنوان دستاورد دولت یاد میکند(!) و مینویسد برای آن «چه سختیها کشیده شده
است»!
گفت: خُب، از کدام دستاورد بنویسد؟! حل مشکل گرانی! افزایش لحظه به لحظه قیمت کالا و خدمات! ناترازیها!
۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی که باز نگشته است؟! ماراتن فاجعهآمیز کیش؟! و...
گفتم: از شخصی که برای استخدام مراجعه کرده بود، پرسیدند چه تخصصی داری؟ گفت؛ تخصص بنده در مهندسی معکوس است. پرسیدند؛ مثلاً میتوانی با مهندسی معکوس یک هواپیمای بیسرنشین بسازی؟ گفت؛ این که خیلی سخته! ولی میتوانم با مهندسی معکوس، هرچند تا که دلتون بخواد، سرنشین بدون هواپیما بسازم!