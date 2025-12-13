* حماس با انتخاب رهبران جدید، مسیر فعالیت‌های خود را از سر گرفته و پوست‌اندازی سازمانی انجام داده است. این یعنی این که ضربه‌های نظامی رژیم صهیونیستی نتوانسته توان عملیاتی و مدیریتی حماس را از بین ببرد و این گروه اکنون آماده ادامه فعالیت‌های خود می‌باشد. در واقع حماس نه تنها از شکست‌ها عبور کرده، بلکه با قدرت تازه‌ای به صحنه بازگشته و تحولات آینده امنیت منطقه را پیچیده‌تر خواهد کرد.

کوزه گرانی

* یک سال از سقوط دولت سوریه می‌گذرد. تجربه سوریه بار دیگر ثابت کرد هرجا ملتی از راه مقاومت فاصله گرفت و به وعده‌های قدرت‌های اشغالگر و بازیگران غربی دل بست، نتیجه فقط ویرانی بیشتر بوده است. این وضعیت باید تلنگری به جریان غربگرا در ایران باشد. امیدواریم که از خواب غفلت بیدار بشوند.

نعمتی آذر

* نشریۀ انگلیسی تلگراف نوشته است که جنگ غزه چندین هزار نفر را در اروپا مسلمان کرده است! ان‌شاءالله بسیج مستضعفان در حال شکل‌گیری در غرب است و می‌رود تا بساط ظلم و جور را با زمینه‌سازی ظهور مهیا نمایند.

نصیرآبادی سرحدی

* ولادت با سعادت دخت نبوت، همسر ولایت، مادر امامت، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) را بر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب و شما عزیزان روزنامه وزین کیهان و امت محمدی صلی‌الله علیه‌وآله تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

طاهاقاری

* به همه مسئولان توصیه می‌شود که این فرمایش امام خامنه‌ای را در سرلوحه امور جاری خویش قرار دهند و نگذارند عده‌ای غربزده به یاد و آرمان شهدا جسارت نمایند. «من عقیده راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ این یک نیازی است که (ما چه آدم‌های مقدّس‌مآب و متدینی باشیم؛ چه آدم‌هایی باشیم که خیلی هم مقدّس‌مآب نیستیم، امّا به سرنوشت این کشور و به سرنوشت این مردم علاقه‌مندیم) هرجور که فکر بکنید، بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور، حیاتی و ضروری است.»

طاهری

* امام روح الله(ره): اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) بر رهروان صدیقه طاهره مبارک باشد.

پیری

* کسانی که مدعی‌اند جمهوری اسلامی منزوی شده است و تمام درها به روی آن بسته شده؛ پس چرا تنها در یک مورد ۵۶ کشور، متقاضی محصولات سازمان انرژی اتمی ایران هستند؟!

بِزی

* اعتراف بی‌سابقه کوبی مایکل، رئیس میز فلسطین در وزارت امور استراتژیک اسرائیل: «موشک‌های بالستیک ایران می‌توانند تخریب بسیار زیادی را در اسرائیل ایجاد کنند. برای ما برنامه موشکی ایران از صنعت هسته‌ای آن‌ها مهم‌تر شده است!» به نظرم مهم‌تر از آن، این که فهمیده‌اند دیگر دوران طلایی عیش‌ونوش‌شان به سر آمده و موشک‌های ما آماده‌اند، تا اگر بجنبند آنها را بجنبانند!

سینجلی

* آزادی زن در دو اندیشه را به دقت بنگریم و قضاوت کنیم؛ زن در اندیشه الهی، با خودسازی، انسان‌سازی و تاریخ‌سازی برای آزادی خود و جامعه از هرچه مانع کمال انسانی است می‌کوشد. زن تمدن‌ساز و محور و کانون خانواده و جامعه است و بقول امام خمینی(ره) مرد از دامن زن به معراج می‌رود. اما زن در اندیشه غیرالهی، با جلوه‌گری، شهرت‌طلبی و قدرت‌طلبی، ابزار عیاشی مردان هرزه یا نیروی کار ارزان سرمایه‌داران است.

هوایی

* کاربران بین‌المللی از مردم سراسر جهان خواستند تا کریسمس امسال و برای جشن‌های سال نو از برندهای حامی اسرائیل غاصب کودک‌کش خرید نکنند. جبهه مقاومت باید پیشتاز این کار باشد.

پیرنظری

* خدا را شکر می‌کنیم که بعد از 47 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد برخی خواص تازه متوجه پیام و فرمایش امامین انقلاب شده‌اند که باید روی پای خودمان بایستیم!

میرزایی

* در حالی که در غرب، زنان تا قرن نوزدهم از ابتدائی‌ترین حقوق محروم بودند، در اسلام زن حق مالکیت مستقل دارد. همچنین زن می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی، علمی و اقتصادی فعال باشد که نمونه آن، حضور حضرت خدیجه‌(س) به‌عنوان تاجر موفق و بانوی نخست اسلام است.

افجعی

* واقعیت این است که انقلاب اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته به رغم همه دشمنی‌های دشمنان و ۸ سال جنگ و تحریم و خیانت منافقین و نفوذی‌های داخلی موفق شده به اندازه ۴۵۰ سال در زمینه علم و فناوری و توسعه و عمران برای ایران عزیز کار کرده و این ادعا با سند و آمار و ارقام قابل اثبات است. هر چند بیماران غربگرا باور نکنند.

بشارتی

* با راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای، نظیر آنچه که در منطقه شمال‌غرب با محوریت آذربایجان شرقی راه‌اندازی شده‌،گام بلندی در راستای تمرکززدایی اقتصادی و تحقق «رشد عدالت‌محور» خواهد بود. این نهادهای نوظهور، به عنوان پلی میان دولت و استان‌ها، باید با شناسایی موانع محلی، طراحی پروژه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی را در مناطق مختلف کشور تسریع کنند. در ضمن اگر اختیارات واقعی به این ستادها داده شود، بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت.

ابطحی

* خوشحال‌کننده است که می‌شنویم خط ریلی راه‌آهن چابهار- زاهدان که حکم حلقه طلایی کریدور شرقی ایران را دارد، توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با رعایت کیفیت بالا در حال تکمیل شدن است. به برو بچه‌های سپاه باید خداقوت و دست مریزاد گفت که همزمان با دفاع از کشور در سازندگی هم جلودار بوده و می‌درخشند.

مولائی

* ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در پایان جلسه کابینه با حمله‌ای تند به جامعه سومالیایی‌های مقیم این کشور، سومالی را کشوری خواند که «بوی بد و تعفن» می‌دهد و ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره را «آشغال» توصیف کرد. اظهاراتی که ادامه سیاست‌های ضد مهاجرتی او را نشان می‌دهد. به آقای سریع‌القلم بفرمایید چنین هیولایی از طبقه ثروتمند به حکومت رسیده چه پاسخی دارد؟

شیرانی

* طی اقدام عجیب و مغرضانه فیفا بر علیه ایران، بازی دو تیم ایران و مصر در جام جهانی به عنوان دیدار «مسابقه افتخار» برای همجنسگرایان انتخاب شده و به دستور فیفا مهدی طارمی و محمد صلاح کاپیتان‌های دو تیم باید با بازوبند رنگین‌کمانی تو زمین حاضر شوند. این در شرایطی است که در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) به صراحت به لزوم عدم ورود مسائل نژادی، جنسیتی و مذهبی به فوتبال تأکید شده است.

توتونچیان

* برای درک تاثیر جنگ شناختی به این آمارها دقت کنید. دو دهم درصد مردم ایران مشتری پروپاقرص کنسرت هستند. سالانه تنها ۲درصدکنسرت‌ها لغو می‌شود که البته همه لغوها هم به دلیل مسائل فرهنگی و مذهبی نیست. اما ذهنیت ۸۰ درصد مردم این است که در ایران کنسرت‌ها یا لغو می‌شوند یا با محدودیت زیاد انجام می‌شود به همین دلیل است که عرض می‌کنم خطر جنگ شناختی را باید جدی گرفت.

نیازی

* سریع‌القلم گفته وقتی فقیر ... روزنامه‌نگار شود ممکن است حد خود را نداند و به همسر رئیس‌جمهور فرانسه اهانت کند و این حرکت را نشانه توسعه نیافتگی دانسته است. اما آیا کسی به یاد می‌آورد سریع‌القلم تاکنون کلمه‌ای درباره اهانت مجله فرانسوی به مقدسات ما مسلمانان گفته باشد. قطعا برای او پذیرش توهین به مقدسات مسلمانان، نشانه توسعه‌یافتگی فرانسه است!

برومند

* یک ورزشکار و اسکی‌باز پناهنده ایرانی به آلمان به کشور بازگشت. برخی روزنامه‌ها چنین القا می‌کردند که گویا قهرمانی به کشور بازگشته است! از این افراد استقبال شود مانعی نیست، ولی نه طوری که افراد تصور کنند قهرمانی پس از فارغ‌التحصیل شدن و یا در مسابقه پس از کسب مدال‌... به کشور برگشته است!

زمانی

* در سمت غربی شرقی میدان احمدیه- خیابان کرمان در منطقه 14 که چند تا دبیرستان و مدرسه ابتدائی در دو طرف بزرگراه حضرت امام علی علیه‌السلام دارد فاقد پله برقی است. از مسئولان امر درخواست می‌شود مشکل این اهالی را مرتفع ‌نمایید.

جمعی از اهالی محل