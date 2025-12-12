پوتین توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطف معرفی و سلام گرم خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور در دیدار همتای روس خود، با تأکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان ایران و روسیه گفت: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده‌ایم، اجرائی و عملیاتی کنیم و انتظار داریم طرف روسی نیز روند اجرای این توافقات فیمابین را تسریع و نهائی کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین‌المللی «صلح و اعتماد» روز پنجشنبه (20 آذر) وارد عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان شد؛ بعد از ظهر روز جمعه 21 آذر 1404 در حاشیه این اجلاس بین‌المللی و در دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه ضمن ابراز خرسندی از سطح بسیار خوب و رو به گسترش روابط تهران-مسکو، از حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر عزم تهران برای اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور، تصریح کرد: مصمم هستیم توافقی را که به امضا رسانده‌ایم، اجرائی و عملیاتی کنیم. همکاری‌های مشترک به‌ویژه در حوزه نیروگاهی، حمل‌ونقل و راهگذرها در حال پیگیری است. در زمینه کریدوری نیز تا پایان سال زمینه‌های کامل اجرای این پروژه‌ از سوی ایران فراهم خواهد شد. انتظار داریم طرف روسی نیز روند اجرای این توافقات را تسریع و نهائی کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب، گفت: پیگیری این مسیرها با سرعت در جریان است و قطعاً دستور شما موجب شتاب‌گیری اجرای این پروژه‌های مهم و راهبردی خواهد شد.

رئیس‌جمهور همکاری‌های کشاورزی میان دو کشور را بسیار مفید توصیف کرد و افزود: این الگو می‌تواند در سایر حوزه‌ها نیز توسعه یابد. ما هیچ راهی جز همکاری مشترک به‌ویژه بر بستر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس برای مقابله با یکجانبه‌گرایی نداریم.

در این دیدار، رئیس‌جمهور روسیه نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس‌جمهور کشورمان، امضای توافق جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را نقطه عطفی در روابط دوجانبه و رویدادی بسیار مهم توصیف کرد.

ولادیمیر پوتین با اشاره به روند بسیار مثبت و رو به گسترش روابط دو کشور گفت: روابط تجاری ایران و روسیه در سال گذشته 13 درصد و در 9 ماهه امسال 8 درصد افزایش داشته است. همکاری‌های مشترک در حوزه نیروگاهی و توسعه زیرساخت‌های کریدوری ادامه خواهد داشت و در حال بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم.

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه در مسائل بین‌المللی نیز تماس‌ها و هماهنگی‌های نزدیکی میان دو کشور برقرار است، تأکید کرد: روسیه همواره از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حمایت کرده و این مواضع استمرار خواهد داشت.

ولادیمیر پوتین همچنین در پایان سلام‌های گرم خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

جهان امروز بیش از هر زمانی محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی است

پیش از دیدار با پوتین، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه 20 آذر 1404، در بدو ورود به ترکمنستان و در دیدار با آقای قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور از دعوت رسمی جهت حضور در «اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد» قدردانی کرد و این ابتکار را پاسخی به نیازهای امروز جهان دانست.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملّت‌ها تصریح کرد: از ابتکار ارزشمند جنابعالی برای برگزاری این اجلاس که پاسخی به یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز است، تشکر می‌کنم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکل‌گیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌هاست و طرح و ابتکاری که شما پیشگام آن بوده‌اید، بیانگر درک عمیق از واقعیات زمانه است. ما باید ارتباطات و همکاری‌های خود را افزایش دهیم، چرا که جامعه جهانی به چنین نگاهی که شما مطرح و دنبال می‌کنید، نیاز واقعی دارد. پزشکیان تصریح کرد: خرسندیم که با رهبری شما، این رویکرد سازنده از ترکمنستان به منطقه و فراتر از آن گسترش یابد تا همه ما در مسیر تقویت اعتماد، صلح و امنیت منطقه‌ای گام برداریم.

رهبر ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس‌جمهور ایران در عشق‌آباد گفت: ما احترام فراوانی برای حمایت جنابعالی از ابتکارات ترکمنستان قائل هستیم، از حضور شما در این اجلاس قدردانی می‌کنیم و از نظرات و دیدگاه‌های شما در این اجلاس بهره خواهیم برد.

قربانقلی بردی‌محمداف، در ادامه افزود: همان‌گونه که مستحضرید، شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که ما بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم.

رهبر ملی ترکمنستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دوجانبه اظهار داشت: روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه‌های فرهنگی و انسان‌دوستانه، بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. شما برای ما همسایه‌ای نزدیک، برادر و دوست به شمار می‌آیید و به خانه دوم خود خوش آمدید.

اعتماد مشترک تضمین‌کننده صلح و ثبات

میان ملت‌ها خواهد بود

رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با آقای سردار بردی‌محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان ضمن اشاره به سابقه دیرینه روابط و پیوندهای عمیق میان دو کشور گفت: کشورهای ما همسایگانی با تاریخ طولانی ارتباطات هستند و این همسایگی، مطابق با نگاه رهبران دو کشور، بر پایه برابری، دوستی، صلح و امنیت معنا پیدا می‌کند. چنین نگاهی ایجاب می‌کند که میان ما ارتباطی ویژه و مبتنی بر اعتماد متقابل برقرار باشد تا بتوانیم روابط صمیمانه، صلح‌آمیز و پایدار را به‌صورت عملیاتی تقویت کنیم. این اعتماد مشترک است که تضمین‌کننده صلح و ثبات میان دو ملت خواهد بود. رئیس‌جمهور کشورمان با تأکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود: توافقات مهمی در حوزه گاز، حمل‌ونقل، کریدورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. با وجود این، هنوز در برخی بخش‌ها با موانع و مشکلاتی مواجه هستیم که رفع آنها نیازمند دستور و پیگیری جناب‌عالی است تا این توافقات به‌طور کامل عملیاتی و منافع مشترک دو ملت تأمین شود.

تکمیل پروژه ریلی بصره- شلمچه

از اولویت‌های اصلی ایران

برای گسترش روابط با عراق است

در حاشیه همین اجلاس، پزشکیان بعد از ظهر روز جمعه 21 آذر 1404 در دیدار آقای عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، ضمن تبریک برگزاری پرشور، سالم و بدون مشکل انتخابات این کشور، ابراز امیدواری کرد که تشکیل پارلمان و دولتی قوی، به رشد و توسعه هرچه بیشتر عراق منجر شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران و عراق اظهار داشت: ما قلباً با دولت و ملت عراق احساس قوم‌وخویشی، برادری و دوستی داریم و مصمم هستیم روابط دو کشور را در تمامی زمینه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم. وی با تاکید بر ضرورت پیوند میان تجار، دانشگاه‌ها و صنایع دو کشور، افزود: سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه ارتباطات مرزی از اولویت‌های ماست. به استانداران استان‌های مرزی اختیار ویژه داده‌ایم تا از ظرفیت‌های گسترده موجود برای افزایش تبادلات استفاده شود. رئیس‌جمهور همچنین اتصال خطوط ریلی میان دو کشور را اقدامی ضروری دانست و تکمیل پروژه ریلی بصره-شلمچه را یکی از اولویت‌های اصلی ایران عنوان کرد.

تنها راه خنثی‌سازی اقدامات اسرائیل

توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک است

پزشکیان با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه به عنوان غده‌ای سرطانی تأکید کرد: تمام تلاش این رژیم، جلوگیری از تقویت ارتباط علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی میان کشورهای مسلمان و ایجاد جنگ‌های قومی و مذهبی در منطقه است. تنها راه خنثی‌سازی این اقدامات، توسعه همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش تبادلات در تمام حوزه‌هایی است که ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. تفرقه و اختلاف، نقشه دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی است و باید از هرگونه تنش اجتناب کرد.

تأکید سران ایران و پاکستان

بر تقویت همکاری‌های مشترک

در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد، رئیس‌جمهور با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار دو طرف آخرین وضعیت روابط دوجانبه را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک و سرعت‌بخشی به اجرای توافقات موجود تأکید کردند.

در جریان این گفت‌وگو، مقامات عالی دو کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران و پاکستان در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت و توسعه زیرساخت‌های مرزی، بر پیگیری عملی توافقاتی که در سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به اسلام‌آباد نهائی شده بود، تأکید کردند.

تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری

میان ایران و میانمار وجود دارد

مسعود پزشکیان همچنین در دیدار آقای «نیو ساو»، نخست‌وزیر میانمار ضمن اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و میانمار از جمله سفر بازرگانان ایرانی در دوران کهن و حضور ایرانی‌تباران در این سرزمین، گسترش همکاری‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و تجاری ضروری و سودمند ارزیابی کرد. وی تأکید کرد: تصویر روشنی از ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد و لازم است کارشناسان ایران و میانمار مسیرهای تقویت مناسبات را به‌صورت دقیق بررسی کنند. آقای نیو ساو نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از نخستین ملاقات خود با رئیس‌جمهور ایران اظهار داشت: روابط دیپلماتیک میان دو کشور از سال 1968 برقرار شده است، اما هنوز سفارتخانه‌های رسمی در پایتخت‌های یکدیگر نداریم. از سال 2010 مشورت‌های سیاسی میان دو کشور آغاز شده و روابط در مسیر توسعه قرار گرفته است. مایل هستیم همکاری‌های خود را با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش گسترش دهیم.

نخست‌وزیر میانمار با اشاره به نیازهای اقتصادی و فنی میانمار افزود: مایلیم در زمینه واردات نفت، بهره‌گیری از فناوری‌های استخراج نفت ایران و همچنین صادرات محصولاتی مانند چرم و لاستیک با ایران همکاری کنیم. تسهیل روابط بانکی و ایجاد همکاری میان بانک‌های مرکزی دو کشور نیز برای توسعه تجارت ضروری است.

تا وقتی رژیم صهیونیستی

از نظارت‌های بین‌المللی مستثناست

نمی‌شود از صلح و نظم عادلانه سخن گفت

مسعود پزشکیان در نشست بین‌المللی صلح و اعتماد طی ایراد سخنرانی، بیان داشت: در بستر تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود، سیاست قدرت‌های بزرگ، در غرب آسیا، تاکنون عملاً به ایجاد نوعی حق ویژه برای رژیم صهیونیستی منجر شده که منشأ بسیاری از جنگ‌ها و بی‌عدالتی‌ها در منطقه است. این حق ویژه، محصول ترکیب پیچیده‌ای از محاسبات ژئوپلیتیک اتحادهای تاریخی، منافع امنیتی غرب و بی‌تعهدی نهادهای بین‌المللی به اجرای واقعی عدالت است.

وی افزود: در چنین فضائی است که این رژیم توانسته سیاست‌های تهاجمی، از جنایت‌های مکرر در غزه و گسترش غیرقانونی شهرک‌ها در کرانه باختری گرفته تا حملات مکرر به سوریه، لبنان و همچنین جمهوری اسلامی ایران و قطر را دنبال کند. این وضعیت به‌طور مستقیم محصول انحصار قدرت در سطح جهانی و استانداردهای دوگانه‌ای است که قدرت‌های بزرگ به آن دامن زده و به نوعی استثناگرایی امنیتی را برای اسرائیل شکل داده‌اند.

پزشکیان تاکید کرد: هنگامی که یک بازیگر عملاً از محاسبات و نظارت‌های بین‌المللی مستثنی می‌شود، ریشه‌های بی‌عدالتی عمیق‌تر می‌شوند و صلح پایدار بنیان‌های خود را از دست می‌دهد.

بر مبنای این بی‌عدالتی‌ها و استثناگرایی‌هاست که رژیم صهیونیستی در ژوئن گذشته به خود جرأت تجاوز به جمهوری اسلامی را داد و صدها نفر از هموطنان بی‌گناه من را به شهادت رساند. اقدامی که نه‌تنها با تنبیه بین‌المللی مواجه نشد، بلکه حمایت کامل سیاسی و نظامی قدرت‌های مدعی از حقوق بشر و صلح جهانی را به دنبال داشت. تا زمانی که چنین حق ویژه‌ای برای رژیم صهیونیستی وجود دارد، نمی‌توان از صلح و نظمی عادلانه سخن گفت.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر جهان واقعاً به دنبال صلح و نظم عادلانه است، باید به این حقیقت تن دهد که هیچ کشوری، حتی قدرت‌های بزرگ نباید از قواعد جهانی فراتر روند.