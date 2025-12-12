جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک مقاله وارده و پاسخ کیهان

شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به درج یک مقاله وارده در کیهان با عنوان«ردپای سند ۲۰۳۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی»، جوابیه‌ای ارسال کرده است.

در جوابیه ارسالی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: «احتراماً، پیرو انتشار مطلبی در آن روزنامه وزین با عنوان «ردپای سند ۲۰۳۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی» در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰4 که حاوی تحلیل‌هایی غیر دقیق پیرامون «سند ملی سیاست سلامت بانوان» و انتساب نادرست این سند به الگوهای غربی بود، مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، متن جوابیه زیر را جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح ذهنیت مخاطبان محترم روزنامه، در همان صفحه و ستون و در همان نوبت درج فرمایید.

شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن ارج نهادن به حساسیت و دغدغه‌مندی آن رسانه نسبت به نفوذ فرهنگی، لازم می‌داند نکاتی را جهت پایان دادن به گمانه‌زنی‌ها و صیانت از جایگاه نهاد عالی سیاست‌گذاری کشور یادآور شود:

1. اقتدار فقاهتی شورا؛ حصن حصین انقلاب

شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرماندهی فرهنگ کشور است که با تصویب اسناد راهبردی در حوزه‌های پیشرفته‌ای نظیر «هوش مصنوعی» و «هوافضا» کارآمدی خود را اثبات کرده است. انتساب برچسب‌های نخ‌نما شده‌ای همچون «نفوذ سند ۲۰۳۰» به نهادی که اعضای آن منصوب مستقیم ولی امر مسلمین و از فقهای برجسته هستند، در شرایط جنگ شناختی، تضعیف جایگاه ولایت است. این شورا با تکیه بر «فقه نظام ساز» و عقلانیت انقلابی، هم در برابر جریان‌های «مرعوب غرب» ایستاده است و هم تسلیم «نگاه‌های قشری و سطحی‌نگر» نخواهد شد.

2. مغالطه «نقد پیش‌نویس» به‌جای «سند مصوب»

مایه تأسف است که نقد منتشر شده در آن جریده، ابتدائی‌ترین اصول پژوهشی را نادیده گرفته و به ‌جای استناد به «سند نهائی و ابلاغی»، به کالبدشکافی «پیش‌نویس‌های اولیه و منسوخ» پرداخته است. صریحاً اعلام می‌گردد؛ سند نهائی پس از ۲۰ مرحله ویرایش و عبور از فیلترهای دقیق «شورای تخصصی حوزوی»، متنی منقّح، بومی و پالایش شده از هرگونه شائبه است. اصرار بر نقد متون باطله، نوعی «تکاپوی بی‌حاصل» است که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی ندارد.

3. به‌روزرسانی مصوبه ۱۳۸۶ و تحقق «الگوی سوم»

برخلاف القائات نادرست، این سند بدعتی جدید نیست؛ بلکه «به‌روزرسانی مصوبه سال ۱۳۸۶» متناسب با مقتضیات روز است. شورای عالی با تصویب این سند، به دنبال تحقق عینی «الگوی سوم زن مسلمان» است. تأمین زیرساخت‌های سلامت جسمی و نشاط اجتماعی بانوان، پیش نیاز قطعی برای ایفای نقش مادری و تحقق «قانون جوانی جمعیت» است.

کسانی که با آدرس‌های غلط، مانع از اجرای سیاست‌های سلامت بانوان می‌شوند، خواسته یا ناخواسته در مسیر ناکارآمدسازی نظام در حوزه زنان و جمعیت گام برمی‌دارند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد آن رسانه وزین پیش از انتشار تحلیل‌هایی که می‌تواند خوراک برای دوقطبی‌سازی‌های کاذب شود، از اصالت مستندات خود و انطباق آن با «سند نهائی» اطمینان حاصل نماید.»

پاسخ کیهان: ضمن تشکر از توضیحات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص چند نکته قابل ذکر است. نخست اینکه؛ انتشار یک مقاله مشفقانه حاوی هشدار و توصیه برای توجه داشتن و هوشیار بودن درخصوص دام‌های نهادهای بین‌المللی، نباید تا این حد برای عزیزان عالم و متولیان عرصه فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی سنگین بیاید.

حتی اگر این دوستان بخشی یا حتی همه بخش‌های یک مقاله یا نقد را بر نمی‌تابند، زیبنده نهادی که خود را «قرارگاه مرکزی فرماندهی فرهنگ کشور» می‌داند نیست که با عناوین و برچسب‌هایی چون«نگاه‌های قشری» و «سطحی‌نگری» به منتقدان خود واکنش نشان دهد.

نکته دیگر اینکه؛ در اقتدار فقاهتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در جوابیه بر آن تاکید شده، تردیدی نیست، اما باید دانست اینکه گفته شود چون نهادی اعضای آن منصوب مستقیم رهبر انقلاب و از فقهای برجسته هستند، نقد یا انتقاد به آنها تضعیف جایگاه ولایت است، قطعاً از دیدگاه‌های رهبر انقلاب به دور است چرا که ایشان در گذشته تصریح کرده‌اند انتقاد به عملکرد منصوبین رهبری بلااشکال است.

ضمن اینکه نباید فراموش کنیم در جریان تصویب سند 2030 در اواسط دهه 90، یکی از نهادهایی که مورد انتقاد و خطاب مستقیم رهبری قرار گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و ایشان 17 اردیبهشت سال 1396 در اعتراض به تصویب سند 2030 با گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: « این شورا باید مراقبت می‌کرد و نباید اجازه می‌داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.»

شورای محترم انقلاب فرهنگی در این خصوص چه توضیحی دارند؟!