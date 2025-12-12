دشمن با جنگ شناختی بهدنبال ایجاد آشوب ذهنی و استحاله هویتی است
امام جمعه موقت تهران گفت: جبهه دشمن
دو هدف را دنبال میکند؛ در کوتاهمدت ایجاد آشوب ذهنی در جامعه ایران و در بلندمدت استحاله هویتی و تغییر مبانی فکری ملت.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علیاکبری، در خطبههای نماز عبادی-سیاسی جمعه تهران با بیان اینکه موضوع خانواده یک امر عادی نیست، یک مسئله حیاتی است، بیان داشت: استحکام و قوام خانواده زمانی شکل میگیرد که زیست عفیفانه در آن رعایت شود. عفت و پاکدامنی بنیان اعتماد، وفاداری، حفظ مودّت و تربیت نسل سالم در جامعه است.
امام جمعه موقت تهران خانواده را «نهاد فطری و سلول اصلی تشکیل جامعه» توصیف کرد و یادآور شد: مهمترین شرط تشکیل و تعالی این نهاد مقدس، رعایت عفت در رفتار فردی و جمعی است؛ امری که بهصورت مستقیم بر سلامت اخلاقی خانواده و جامعه اثر میگذارد.
به گزارش فارس، وی با اشاره به تلاش جریانهای شیطانی برای ترویج بیعفتی در جامعه گفت: هدف اصلی این جریانها ضربه زدن به خانواده به عنوان بنیادیترین سلول جامعه انسانی است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری تأکید کرد که گسترش بیعفتی پیامدهای مستقیمی چون کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش فرزندآوری و رشد انحرافات اخلاقی به همراه دارد و جامعه ایرانی باید همچون سرمایهای الهی از گوهر خانواده صیانت کند.
وی با اشاره به الگوی فاطمی و زهرایی، «زیست عفیفانه» را بنیان حفظ و تقویت خانواده دانست و بیان داشت: این موضوع باید دوباره و دقیقتر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا نسبت مستقیمی با حیاتیترین مسئله زندگی انسان، یعنی خانواده دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری انتخاب آگاهانه همسر را نیازمند محیطی عفیف دانست و گفت: در جامعه آلوده به روابط آزاد و هیجانات زودگذر، معیارهای صحیح انتخاب تحتتأثیر هواهای نفسانی قرار میگیرد و همین امر اساس تشکیل خانواده را متزلزل میکند.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: در محیط ناسالم، نیازهای طبیعی و غریزی انسان در روابط پراکنده و نامناسب پاسخ داده میشود و این وضعیت تمایل به ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی را کاهش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: فرمان الهی به جوانانی که امکان ازدواج ندارند، مبتنی بر رعایت عفت، نگاهی پاک و تقوای رفتاری است و همین رفتار پیشاازدواجی شرط حفظ ایمان، سلامت جامعه و بناشدن خانوادههای سالم در آینده است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری با استناد به آیات قرآن بیان داشت: خداوند از پدران و مادران، نهادهای اجتماعی و بهویژه دولت اسلامی انتظار دارد زمینههای تشکیل خانواده را فراهم کنند تا جوانان در سن مناسب بتوانند ازدواج کنند و از آسیبهای اخلاقی مصون بمانند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه تعاون بر تقوا یکی از برترین صورتهای همکاری اجتماعی است، گفت: فراهم کردن مقدمات ازدواجِ شایسته برای دختران و پسران، بخشی از همین وظیفه الهی است.
حجتالاسلام والمسلمین حاج علیاکبری با تأکید بر اینکه زن و شوهر «لباس یکدیگر» هستند و باید از هم در برابر آسیبهای شیطانی محافظت کنند، افزود: در محیطهایی که بیعفتی رواج یافته، اولین جایی که ویران میشود خانواده است.
وی افزایش طلاق را یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت دانست و گفت: بر اساس بررسیهای میدانی و علمی، یکی از اصلیترین علل رشد طلاق، شکسته شدن قاعده عفت و گسترش رفتارهای ناهنجار در جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، در ادامه با اشاره به طراحیهای شیطانی برای ترویج بیعفتی و بیحیایی، خواستار آرایش قوی جامعه در برابر این تهدید شد و بیان داشت: خانواده حیاتیترین و در عین حال مظلومترین رکن جامعه امروز است و باید با همت جمعی از آن صیانت، تقویت و حمایت کرد.
امام جمعه موقت تهران به محفل دیدار مداحان با رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهنمودهای فاطمی رهبر حکیم انقلاب، تصویری روشن از صفآرایی «جبهه شیطان» در برابر جبهه الهی ارائه داد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری اظهار داشت: رهبر انقلاب هشدار دادند که جنگ اصلی امروز «جنگ سخت» نیست، بلکه «جنگ شناختی و ادراکی» است؛ میدان اصلی نبردی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولتهای اروپایی با تمام ظرفیت در آن فعال هستند.
وی گفت: این جبهه دو هدف را دنبال میکند؛ در کوتاهمدت ایجاد آشوب ذهنی در جامعه ایران و در بلندمدت استحاله هویتی و تغییر مبانی فکری ملت.
امام جمعه موقت تهران خطاب به نمازگزاران تصریح کرد: شناخت این میدان و هوشیاری در برابر تحرکات جنگ نرم، وظیفه امروز جامعه مؤمن و انقلابی است؛ چرا که صفبندی جبهه شیطان با شدت ادامه دارد و تنها تقوا و بصیرت میتواند جامعه را در برابر این نبرد ادراکی مصون نگه دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حاجعلیاکبری، در ادامه با اشاره به صفآرایی دشمن در میدان جنگ شناختی و فرهنگی، تأکید کرد: جامعه مؤمنان باید متناسب با این نبرد، صفآرایی فعال و هوشیار داشته باشد.
وی هشدار داد: نخبگان، تریبونداران، رسانهداران و قلمداران باید مراقب باشند تا ابزار و زبانشان در اختیار شیاطین قرار نگیرد و از پرداختن به مسائل حاشیهای که دشمن ایجاد میکند، اجتناب کنند.
امام جمعه موقت تهران مسئولان کشور را نیز خطاب قرار داد و تأکید کرد: آنها باید از هرگونه حاشیهسازی و ترس و مرعوب شدن پرهیز کنند و تمام تلاش خود را صرف خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات جامعه نمایند.
وی با اشاره به هدایتهای رهبر انقلاب و عنایت حضرت زهرا، گفت: با هوشیاری، تقوا و بصیرت، جامعه اسلامی میتواند در این جنگ شناختی و فرهنگی محکم، موفق و پیروز باقی بماند و عزت خود را حفظ کند.
اردبیلی: هزاران گروه زنانه محلی
مشغول کنشگری اجتماعی
و حل مسئلههای محله خود هستند
خانم مریم اردبیلی، مشاور امور بانوان شهرداری تهران در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت زهرا(س) و روز زن، درباره اهمیت شناخت جایگاه زن در جامعه اسلامی گفت: بسیاری از مشکلات و دردهای امروز جامعه ناشی از ناشناخته ماندنشان و عظمت زن است.
به گفته وی، مصحف حضرت زهرا(س) و ارتباط مستمر جبرئیل با آن حضرت، نمادی از حقایق عالم و معرفت الهی است که درک آن میتواند دریچهای به سمت حل مشکلات اجتماعی باز کند.
مشاور امور بانوان شهرداری تهران افزود: اگر شأن و جایگاه زن به درستی درک شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی، تبلیغات دشمنان و مشکلات جامعه در نطفه حل خواهد شد.
وی تأکید کرد: تحقق این نقش و تأثیرگذاری، مستلزم توجه به الگوی سوم زن است؛ الگویی که امامین انقلاب برای نجات زنان و خانوادهها و پیشبرد تمدن اسلامی معرفی کردهاند. زن مسلمان ایرانی با رعایت حریمها توانسته است هم خانواده و کانون مهر را به بستری برای رشد و تعالی تبدیل کند و هم در قلههای اثرگذاری اجتماعی حضور فعال داشته باشد.
اردبیلی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با نور خود، نشان داد که زنان میتوانند هم زنانگی و مادری خود را حفظ کنند و هم در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثرگذار باشند.
مشاور امور بانوان شهرداری تهران بیان داشت: یک زن مسلمان با عبودیت و بندگی خدا میتواند اوج زنانگی و عاملیت اجتماعی را تجربه کند. مادری او نهتنها مانع اثرگذاری اجتماعی نیست، بلکه به کنشگری و خیرخواهی در جامعه کمک میکند.
اردبیلی نمونههایی از زنان انقلابی و مادران شهدای ایران را یادآور شد که فرزندان خود را به جبهههای نبرد فرستادند و این نشاندهنده ادراک عمیق آنان از الگوی سوم است.
وی خاطرنشان کرد: الگوی سوم، دروازه ورود زنان و دختران به جریانهای تفکر انقلابی، مقاومت و جریانهای ضد استعماری در جهان است و ظرفیت زنان در این چارچوب، به عنوان پیشران حرکتهای اجتماعی و تمدنی عمل میکند.
مشاور امور بانوان شهرداری تهران تأکید کرد که رعایت حجاب، عفاف و اصول دینی در این نگاه، با افزایش کنشگری و اثرگذاری اجتماعی زنان تناقض ندارد بلکه مکمل آن است.
اردبیلی از تلاشهای مدیریت انقلابی شهرداری تهران در دوره زاکانی شهردار تهران برای ایجاد زیرساختهای ویژه زنان در سطح شهر تهران قدردانی کرد و گفت: هماکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع فضای ویژه زنانه در تهران فراهم شده و هزاران گروه زنانه محلی مشغول کنشگری اجتماعی و حل مسئلههای محله خود هستند.