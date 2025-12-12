فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۵۴
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

گفت: اعتراض گسترده و پی‌در‌پی صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی به ویرانی‌ها و خسارت‌های فاجعه‌بار جنگ با ایران، رژیم صهیونیستی را وادار کرد به شکست خود در جنگ با ایران اعتراف کند.
گفتم: بیش از یک میلیون صهیونیست‌ از فلسطین اشغالی فرار کرده‌اند و خسارات و تلفات واقعی رژیم صهیونی در جنگ با ایران را بازگو کرده‌اند و کارشناسان غربی و برخی از مقامات رژیم صهیونیستی هم به این شکست اعتراف کرده‌اند.
گفت: روزنامه تایمز اسرائیل اعتراف کرده که نتانیاهو درباره ضربه سنگین به توان موشکی ایران اغراق کرده است و ایران همچنان از توان موشکی بالایی برخوردار است. 
گفتم: ادعای ترامپ هم درباره ضربه سنگین به توان هسته‌ای کشورمان دروغ از آب درآمده و حتی با تمسخر نظامیان آمریکایی هم رو‌به‌رو شده است. 
گفت: ترامپ و نتانیاهو در قُمپز در کردن و خالی‌بندی، دست همه خالی‌بندها را بسته‌اند!
گفتم: یارو خالی در می‌کرد و می‌گفت؛ ما یک سگی داریم که وقتی می‌خواهد وارد خانه شود، در می‌زند! یکی از خالی‌بندهای دیگر با تعجب پرسید؛ مگر سگ شما کلید ندارد؟!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

ایرانیان خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب(چراغ راه)

از جنگ نظامی تا لزوم مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن(یادداشت روز)

پیش‌بینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)

انتساب شبهه نزول باران در غرب به علامه طباطبایی(شبهه ها و پاسخ ها)

اتحاد با هیولاها در تاریکی

هوش مصنوعی فناوری دو لبه در جنگ 12 روزه

کابوس موشک‌های بالستیک سنگین ایران اسرائیل را رها نمی‌کند(خبر ویژه)

کفایت مذاکرات و عدم کفایت ایده و فیلمنامه!

دیده‌بان بیدار و آرایش تصویری