گفت: اعتراض گسترده و پی‌در‌پی صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی به ویرانی‌ها و خسارت‌های فاجعه‌بار جنگ با ایران، رژیم صهیونیستی را وادار کرد به شکست خود در جنگ با ایران اعتراف کند.

گفتم: بیش از یک میلیون صهیونیست‌ از فلسطین اشغالی فرار کرده‌اند و خسارات و تلفات واقعی رژیم صهیونی در جنگ با ایران را بازگو کرده‌اند و کارشناسان غربی و برخی از مقامات رژیم صهیونیستی هم به این شکست اعتراف کرده‌اند.

گفت: روزنامه تایمز اسرائیل اعتراف کرده که نتانیاهو درباره ضربه سنگین به توان موشکی ایران اغراق کرده است و ایران همچنان از توان موشکی بالایی برخوردار است.

گفتم: ادعای ترامپ هم درباره ضربه سنگین به توان هسته‌ای کشورمان دروغ از آب درآمده و حتی با تمسخر نظامیان آمریکایی هم رو‌به‌رو شده است.

گفت: ترامپ و نتانیاهو در قُمپز در کردن و خالی‌بندی، دست همه خالی‌بندها را بسته‌اند!

گفتم: یارو خالی در می‌کرد و می‌گفت؛ ما یک سگی داریم که وقتی می‌خواهد وارد خانه شود، در می‌زند! یکی از خالی‌بندهای دیگر با تعجب پرسید؛ مگر سگ شما کلید ندارد؟!