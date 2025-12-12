اذعان رژیم صهیونیستی به اغراق درباره میزان آسیب به برنامه موشکی ایران

رژیم صهیونیستی که پیش از این ادعا می‌کرد توانسته در جنگ تحمیلی 12 روزه قدرت ایران را تضعیف کند اکنون اعتراف می‌کند که درباره میزان آسیبی که به برنامه موشک‌های بالستیک ایران وارد شده، اغراق کرده است.

روزنامه تایمز اسرائیل روز جمعه در گزارشی اذعان کرد تل‌آویو اکنون به این نتیجه رسیده که درباره آسیب‌های واردشده به برنامه موشکی ایران در جریان جنگ 12 روزه اغراق کرده است.

این رسانه صهیونیستی با ادعای این که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حدود 2000 موشک بالستیک سنگین دارد، نوشت این تعداد تقریباً همان تعدادی است که ایران قبل از آغاز جنگ در خردادماه در اختیار داشت.

مطابق این گزارش، «شلومی بایندر» رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل این اطلاعات را اوایل هفته جاری با مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در میان گذاشت.

به گزارش تسنیم، چند روز پیش از این هم نماینده ارشد ارتش اسرائیل در جریان جلسه غیرعلنی کمیته‌ امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل «کنست» به قانون‌گذاران رژیم هشدار داده بود که ایران با گذشت شش ماه از جنگ 12 روزه، تولید گسترده موشک‌های بالستیک خود را از سر گرفته است.

این در حالی است که در جریان جنگ 12 روزه و بعد از آن مقام‌های رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌ بودند به تقویت این روایت بپردازند که جنگ تحمیلی 12روزه باعث تضعیف قدرت جمهوری اسلامی ایران

شده است.