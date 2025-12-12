عملیات موفق بارورسازی ابرها با همت هوافضای سپاه

سرویس اقتصادی-

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق اتاق فرماندهی و کنترل هواپیماهای مخصوص، عملیات بارورسازی ابرها را در حوضه‌های آبریز مهم کشور، با موفقیت انجام داده است.

به گزارش خبرنگار ما، گزارش‌های متعدد رسانه‌ها، حاکی است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق اتاق فرماندهی و کنترل، عملیات بارورسازی ابرها را با موفقیت در بسیاری از نقاط کشور، مخصوصاً حوضه‌های آبریز مهم، انجام داده است.

بارورسازی در حوضه‌های آبریز مهم

محمدمهدی جوادیان‌زاده؛ رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی گفت: امسال در چهار منطقه عملیاتی، پروازهای بارورسازی ابرها از دهم آبان‌ماه آغاز شده است. یکی از این مناطق، منطقه شمال‌غرب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که از مجموع 10 پرواز انجام‌شده، هفت مورد در این منطقه بوده است.

او افزود: حوضه آبریز البرز مرکزی شامل استان‌های تهران، قزوین و البرز نیز از دیگر مناطق تحت پوشش عملیات بارورسازی است. همچنین منطقه عملیاتی سوم، زاگرس مرکزی شامل حوضه آبریز زاینده‌رود و کوهرنگ بوده و استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز چهارمین منطقه عملیاتی را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی خاطرنشان کرد: پنج پرواز عملیاتی در روز 19 آذر انجام شد که این تعداد، یک رکورد در تاریخچه پروازهای بارورسازی ابرها به شمار می‌رود. از این پنج پرواز، سه مورد با هواپیما انجام شد که دو پرواز بر فراز تهران، قزوین و البرز و یک مورد در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان بوده است. جوادیان‌زاده افزود: دو پرواز دیگر نیز توسط پهپادها در حوضه آبریز زاینده‌رود و منطقه کوهرنگ صورت گرفته است. شواهد اولیه نشان می‌دهد عملیات‌ها موفق بوده است. پس از ارزیابی نهائی، میزان اثربخشی عملیات در تشدید بارش بررسی و به مردم اعلام خواهد شد.

رکوردزنی سپاه در عملیات بارورسازی ابرها

گفتنی است، درحالی‌که عملیات بارورسازی ابرها از دهم آبان در چهار منطقه کشور آغاز شده، روز چهارشنبه 19 آذرماه نیز با انجام پنج پرواز عملیاتی، بیشترین تعداد پرواز در یک روز، رکورد جدیدی در تاریخ این عملیات‌ها به ثبت رسید.

در ادامه برنامه‌های تقویت بارش در مناطق مستعد کشور، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی 48 ساعت موفق به اجرای هشت سورتی پرواز تخصصی بارورسازی ابرهای سرد شد؛ عملیاتی که بنا بر گزارش تیم‌های فنی و پروازی، با هماهنگی کامل و خروجی مطلوب به پایان رسیده است.

طبق اطلاعات دریافتی، روز19 آذر 1404، به تعداد سه سورت پرواز بارورسازی انجام شد که محور اصلی آن حوضه دریاچه ارومیه بود. دو سورت پرواز در منطقه ارومیه با هدف بهره‌گیری حداکثری از ابرهای سردِ مستعد و کمک به تقویت بارش در این پهنه حساس آبی اجرا شد.

کویر هم سیراب بارورسازی ابرها

همزمان یک سورت پرواز دیگر نیز استان‌های تهران، البرز، زنجان و قزوین را پوشش داد تا فرصت‌های جوی موجود در پهنه مرکزی و شمالی کشور به بهترین شکل برای افزایش بارندگی به‌کار گرفته شود. همچنین در چارچوب همین هشت سورت پروازی، عملیات بارورسازی در محور استان یزد نیز انجام شده تا دامنه تقویت بارش به مناطق مرکزی و کویری کشور هم گسترش یابد.

مسئولان اجرائی عملیات می‌گویند این پروازها پس از پیش‌بینی دقیق جوی و شناسایی لحظه‌ای ابرهای مستعد انجام شده است. در همین رابطه «سید حامد طباطبایی»؛ مهندس و مسئول تیم بارورسازی ابرهای سرد، پیش‌تر توضیح داده بود که تیم پیش‌بینی معمولاً یک تا دو روز پیش از پرواز مناطق اولویت‌دار را تعیین می‌کند و سپس تیم عملیات وارد آماده‌باش می‌شود.

به گفته او، هدایت پرواز و زمان‌بندی شلیک‌ها در لحظه و بر مبنای داده‌های سنسوری داخل ابر انجام می‌گیرد و رهبر عملیات در ارتباط مستقیم با خلبان، مسیر، ارتفاع و لحظه مناسب شروع و تداوم شلیک را تعیین می‌کند.

عملیات پیچیده با مهارت بالا

گفتنی است، نکته برجسته در عملیات اخیر، علاوه‌بر گستره جغرافیایی آن، ماهیت پیچیده و مهارت‌محور پروازهاست. کارشناسان می‌گویند بارورسازی ابرهای سرد برخلاف پروازهای معمول که اغلب در ارتفاع بالای ابر انجام می‌شود، نیازمند ورود و حرکت کنترل‌شده درون ابرهاست؛ امری که به مهارت بسیار بالای خلبانی، تسلط کامل بر هدایت هواپیما در شرایط دید محدود و تصمیم‌گیری لحظه‌ای در دل ابر وابسته است. از همین رو، نقش عملیات هوائی نیروی هوافضای سپاه و سطح توان پروازی خلبانان این نیرو، عامل کلیدی در موفقیت سورت‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

کارشناسان حوزه آب‌وهوا تأکید می‌کنند بارورسازی ابرهای سرد، در صورتی که در زمان و مکان درست و با اجرای دقیق هوائی انجام شود، می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر راهکارهای مدیریت منابع آب مؤثر باشد؛ به‌ویژه در حوضه‌هایی مانند دریاچه ارومیه که هر افزایش بارشی می‌تواند در روند احیا و پایداری اکوسیستم منطقه نقش‌آفرین باشد.

بر اساس اعلام منابع عملیاتی، نتایج نهائی این هشت سورت پروازی پس از ثبت و پایش داده‌های بارشی و مقایسه با مدل‌های پیش‌بینی، در بخش ارزیابی جمع‌بندی و اعلام می‌شود.

البته کارشناسان معتقدند بارورسازی بین پنج تا 15 درصد در افزایش بارش‌ها و تا 60 درصد در افزایش آب‌های تجدیدپذیر کشور، تاثیر دارد؛ چرا که با وجود 400 میلیارد متر مکعب بارش در سال که 100 میلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است؛ بارورسازی ابرها، تا 60 میلیارد متر مکعب به آب‌های تجدیدپذیر کشور اضافه

می‌کند.

یادگار شهید حاجی‌زاده

محسن اربابیان؛ مجری اسبق طرح بارورسازی ابرها با اشاره به همکاری سردار شهید حاجی‌زاده در بارورسازی ابرها یادآور شد: در سال 1398 خدمت سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده؛ فرمانده هوافضای سپاه رسیدیم و طرح خود را برای بارورسازی ابرها ارائه دادیم که با استقبال ایشان همراه شد. شهید حاجی‌زاده حتی برای کمک به تامین اعتبار طرح اعلام آمادگی و کمک‌های زیادی به ما کردند.

احتمال ورود ال نینو به ایران

گفتنی است، تعدادی از پژوهشگران اقلیم‌شناس از وقوع پدیده ال‌نینو در طی ماه‌های پیش‌رو خبر می‌دهند که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مسئولان باید برای فرصت‌ها و تهدیدهای این پدیده آماده ‌باشند.

تحلیل «World Weather Attribution» درباره سیلاب‌های مرگبار افغانستان، پاکستان و شرق ایران در بهار اخیر نشان داد که ال‌نینو احتمال آن بارش‌های حدی را تقریباً دو برابر کرده و شدت بارش در این منطقه طی ۴۰ سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.