با اجرای مصوبه دولت بنزین از امروز سه نرخی است

مصوبه جدید بنزینی دولت در حالی از امروز اجرائی شده که کاهش وابستگی به کارت جایگاه از جمله اهداف آن بیان شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از امروز شنبه 22 آذرماه، مصوبه دولت درباره اصلاح قیمت و شیوه توزیع بنزین وارد مرحله اجرا شده است. تصمیمی که طی هفته‌های اخیر بحث‌های گسترده‌ای در فضای کارشناسی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

بر اساس این مصوبه، سهمیه‌های 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و

100 لیتری با نرخ سه هزار تومان برای خودروهای شخصی بنزینی همچنان برقرار خواهد بود و تغییری در سهمیه پایه خودروهای خانوار ایجاد نمی‌شود.

با این حال، مصرف‌کنندگان در صورتی که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوخت‌گیری کنند یا از کارت جایگاه استفاده کنند، باید نرخ جدید پنج‌هزار تومانی را پرداخت کنند.

اهداف طرح و انتقادها

دولت، هدف اصلی این سیاست را ایجاد یک سازوکار دقیق‌تر برای کنترل مصرف و هدایت رفتار سوخت‌گیری اعلام کرده است. طی سال‌های اخیر، افزایش مصرف بنزین به حدی رسیده که دولت مجبور شده میلیاردها دلار برای واردات این محصول هزینه کند.

موضوعی که فشار مالی قابل‌توجهی به درآمدهای ارزی دولت وارد می‌کند. به همین دلیل، استفاده گسترده‌تر از کارت سوخت شخصی، کاهش وابستگی به کارت جایگاه، مقابله با قاچاق و جلوگیری از مصرف بی‌رویه، در مرکز این سیاست قرار گرفته است.

البته منتقدان سه نرخی شدن بنزین، ابزار قیمتی را در بحث سوخت بی‌فایده در کنترل قاچاق و مصرف و صرفاً موجب تورم می‌دانند. در عین حال از محل فروش بنزین پنج هزار تومانی منابع جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد که گفته شده برای توزیع کالابرگ میان دهک‌های پایین هزینه خواهد شد اما تورم ایجاد شونده، تاثیر کالابرگ را خنثی می‌کند.

«فاطمه مهاجرانی»؛ سخنگوی دولت، در توضیح جزئیات این طرح اعلام کرده که از امروز شنبه سهمیه خودروهای دولتی- به‌جز آمبولانس‌ها- حذف می‌شود و خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از دریافت سهمیه یارانه‌ای معاف خواهند شد.

با این تصمیم، تنها خودروهایی که در گروه مصرف‌کنندگان عادی قرار دارند و دولت آنها را مشمول یارانه عمومی می‌داند همچنان سهمیه دوگانه 1500 و سه هزار تومانی خواهند داشت.

دولت در اصلاحیه‌ای به مصوبه اولیه، خودروهای نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان را از حذف سهمیه مستثنی کرده است.

به این ترتیب، تمام خودروهایی که برای نخستین‌بار سند آنها با نام مالک صادر می‌شود و ارزش کارخانه‌ای آنها زیر این سقف است؛ همچون سایر خودروهای شخصی از سهمیه یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

از سوی دیگر، خودروهای داخلی یا مونتاژی که قیمت کارخانه آنها بیش از یک میلیارد تومان است، مشمول سهمیه نخواهند بود و سوخت مصرفی آنها صرفاً با نرخ پنج هزار تومان محاسبه می‌شود.

وضعیت سوخت حمل‌ونقل عمومی

در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز تغییراتی اعمال شده که به‌طور مستقیم بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی اثر می‌گذارد. سهمیه این رانندگان بر اساس پیمایشی که در طول یک ماه انجام می‌دهند، محاسبه می‌شود. در واقع، هرچه میزان کارکرد راننده بیشتر باشد سهمیه بیشتری به او تعلق خواهد گرفت؛ روشی که دولت آن را گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد تناسب بهتر میان مصرف واقعی و یارانه اختصاصی معرفی می‌کند.

اما حجم و نرخ سهمیه خودروهای عمومی بنزینی (تاکسی و وانت‌بار و...) بدون تغییر باقی می‌ماند. یعنی سهمیه اول خودروهای عمومی دوگانه‌سوز از جمله تاکسی و وانت‌بار بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه دوم آن‌ها

50 درصد کاهش می‌یابد.

سهمیه دوم خودروهای شخصی دوگانه‌سوز نیز 50 درصد کاهش می‌یابد و تبدیل خودروهای تک‌سوز بنزینی به دوگانه‌سوز برای همه خودروها با رعایت آیین‌نامه اجرائی ماده هشتم قانون هوای پاک، به‌صورت رایگان انجام می‌شود. حجم و نرخ سهمیه آمبولانس‌ها نیز بدون تغییر باقی می‌ماند و خودروهای دارای پلاک جانبازان و معلولان مشمول حذف سهمیه نمی‌شود.

یک ضرب‌الاجل عجیب

به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه، سهمیه ماهانه

۶۰ لیتری بنزین یارانه‌ای خودروها تنها تا شش ماه قابل انباشت است و پس از آن، سهمیه‌های مازاد ذخیره‌شده به‌صورت خودکار حذف خواهد شد.

در حال حاضر هر خودرو با سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر، حداکثر می‌تواند ۳۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت خود داشته باشد. این طرح موجب تعجیل در مصرف سوخت ذخیره شده ایجاد می‌کند که با هدف کاهش مصرف، منافات دارد.