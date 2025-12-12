تیم فوتبال سپاهان با ادامه روند مطلوبش بار دیگر نشان داد یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است. در حالی که پرسپولیس نیز با کسب بردی ارزشمند فاصله را با صدر کم نگه داشت اما استقلال سقوط کرد.

رقابت‌های هفته سیزدهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران در حالی به پایان رسید که نتایج به‌دست‌آمده، معادلات صدر و قعر جدول را پیچیده‌تر از قبل کرد. سپاهان با ادامه روند پرقدرت خود بار دیگر نشان داد که این فصل یکی از جدی‌ترین مدعیان قهرمانی است؛ در حالی که پرسپولیس نیز با کسب بردی ارزشمند فاصله را با صدر کم نگه داشت. استقلال اما با یک تساوی ناخواسته و بدموقع برابر ملوان، فرصت طلایی برای نزدیک شدن به سپاهان و حتی تهدید صدر جدول را از دست داد. در میانه جدول، چادرملو همچنان شگفتی‌ساز مانده و تراکتورِ قهرمان فصل قبل همچنان در شیب سقوط قرار دارد. در پایین جدول نیز استقلال خوزستان و مس رفسنجان در شرایط سختی به سر می‌برند و خطر سقوط را به‌وضوح احساس می‌کنند.

نتایج هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر به این شرح است:

*شمس آذر قزوین یک ..................................................... گل گهر سیرجان یک

*ذوب آهن صفر .................................................................................... تراکتور صفر

*پیکان صفر ..................................................................................... پرسپولیس یک

*استقلال خوزستان صفر .......................................................... خیبر خرم‌آباد یک

*فجرسپاسی شیراز یک ............................................................ چادرملو اردکان 2

*آلومینیوم اراک صفر ........................................................... سپاهان اصفهان یک

*مس رفسنجان صفر ................................................................................ فولاد صفر

*استقلال یک .................................................................................. ملوان انزلی یک