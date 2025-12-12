فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۱۰۲
تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دزدی دریایی آمریکا در دریای کارائیب! یانکی‌ها نفتکش ونزوئلایی را ربودند

بعد از حملات به قایق‌ها و کشتی‌های ونزوئلا و کشتار نزدیک به 90 ماهیگیر اهل این کشور، آمریکا در یک دزدی دریایی آشکار نفتکش متعلق به ونزوئلا را نیز مصادره کرد.
«کارولین لیویت» سخنگوی کاخ‌سفید روز پنج‌شنبه در یک ادعای مضحک درباره دلیل توقیف این نفتکش گفت: «این کشتی یک نفتکش تحت تحریم و بخشی از ناوگان سایه‌ای بود که نفت تحریم‌شده بازار سیاه را برای سپاه پاسداران حمل می‌کرد». سخنگوی کاخ‌سفید همچنین اعلام کرد که دولت آمریکا قصد دارد نفت موجود در نفتکش توقیف شده را مصادره کند. «بلومبرگ» شامگاه پنجشنبه در این زمینه اعلام کرد توقیف ابرنفتکش ونزوئلا، مرحله جدیدی از کارزار فشار آمریکا بر «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور است. بر‌اساس این گزارش «آمریکا قصد دارد از دسترسی رئیس‌جمهور ونزوئلا به درآمد نفتی جلوگیری کرده تا او را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کند». «رویترز» نیز نوشت که بهای نفت پس از توقیف این نفتکش افزایش یافت و به ۶۲ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سگ‌های با کلاس!(گفت و شنود)

ایرانیان خوشبخت‌ترین ملت غیرعرب(چراغ راه)

از جنگ نظامی تا لزوم مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن(یادداشت روز)

پیش‌بینی پیامبر(ص) درباره آینده ایرانیان(حکایت خوبان)

انتساب شبهه نزول باران در غرب به علامه طباطبایی(شبهه ها و پاسخ ها)

اتحاد با هیولاها در تاریکی

هوش مصنوعی فناوری دو لبه در جنگ 12 روزه

کابوس موشک‌های بالستیک سنگین ایران اسرائیل را رها نمی‌کند(خبر ویژه)

کفایت مذاکرات و عدم کفایت ایده و فیلمنامه!

دیده‌بان بیدار و آرایش تصویری