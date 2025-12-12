بعد از حملات به قایق‌ها و کشتی‌های ونزوئلا و کشتار نزدیک به 90 ماهیگیر اهل این کشور، آمریکا در یک دزدی دریایی آشکار نفتکش متعلق به ونزوئلا را نیز مصادره کرد.

«کارولین لیویت» سخنگوی کاخ‌سفید روز پنج‌شنبه در یک ادعای مضحک درباره دلیل توقیف این نفتکش گفت: «این کشتی یک نفتکش تحت تحریم و بخشی از ناوگان سایه‌ای بود که نفت تحریم‌شده بازار سیاه را برای سپاه پاسداران حمل می‌کرد». سخنگوی کاخ‌سفید همچنین اعلام کرد که دولت آمریکا قصد دارد نفت موجود در نفتکش توقیف شده را مصادره کند. «بلومبرگ» شامگاه پنجشنبه در این زمینه اعلام کرد توقیف ابرنفتکش ونزوئلا، مرحله جدیدی از کارزار فشار آمریکا بر «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور است. بر‌اساس این گزارش «آمریکا قصد دارد از دسترسی رئیس‌جمهور ونزوئلا به درآمد نفتی جلوگیری کرده تا او را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کند». «رویترز» نیز نوشت که بهای نفت پس از توقیف این نفتکش افزایش یافت و به ۶۲ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید.