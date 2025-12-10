



یک وب‌سایت تخصصی فعال در موضوعات دفاعی و نظامی جهان در گزارشی تاکید کرد: ایران پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، توان موشکی‌ خود را بازیافته و تقویت کرده است.

آرمی رکوگنیشن در این گزارش نوشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تازگی از مرحله دوم رزمایش اقتدار برای نمایش آنچه آن را یک بسته عملیاتی موشک‌های ضدکشتی نامید، استفاده کرد. پرتاب‌های هماهنگ، ترکیبی از موشک‌های کروز زمینی و سیستم‌های بالستیک کوتاه‌برد، از سایت‌های پراکنده داخلی به سمت اهداف تعیین شده در دریای عمان شلیک شدند. فرماندهان ایرانی این رویداد را به عنوان پیامی استراتژیک برای اسرائیل و شرکای ایالات‌متحده در منطقه مطرح کردند و تحلیلگران خارجی خاطرنشان کردن این تصویر نشان‌دهنده تلاش مداوم تهران برای به کارگیری گزینه‌های تهاجمی دریایی برد بلند و قابل بقاست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان رزمایش دریایی اقتدار، یک حمله هماهنگ موشک‌های کروز و بالستیک انجام داد و از مواضع داخلی به سمت اهدافی در دریای عمان شلیک کرد. در میان موشک‌های شلیک‌شده، چندین نوع موشک کروز دوربرد، از جمله قدر-۱۱۰، قدر-۳۸۰ و قدیر، در کنار موشک بالستیک ۳۰۳، وجود داشت. شلیک هماهنگ از عمق خاک ایران، نشان‌دهنده تمرکز استراتژیک بر قابلیت رویارویی و پتانسیل حمله سریع است. سپاه پاسداران همچنین واحدهای پهپادی را در این رزمایش ادغام کرد و بنابه گزارش‌ها، همزمان با عملیات موشکی، پایگاه‌های دشمن فرضی را هدف قرار داد که نشان‌دهنده تأکید فزاینده بر هماهنگی چند حوزه‌ای است.

این پرتاب موشک در بحبوحه تنش‌های شدید در منطقه انجام می‌شود و به‌ طور گسترده به‌عنوان یک سیگنال دو منظوره از سوی تهران تفسیر می‌شود: یکی از آنها صلح و همکاری با کشورهای همسایه خلیج‌فارس و دیگری هشداری آشکار به دشمنان مبنی بر اینکه ایران توانایی ارائه پاسخ سریع و قاطع به هرگونه تجاوز احتمالی را حفظ کرده است. پیام اصلی بی‌شک متوجه ایالات‌متحده و اسرائیل بود.

به گفته ناظران دفاعی و تحلیلگران اطلاعاتی، گنجاندن قدر-۳۸۰ (یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های کروز که اوایل امسال فاش شد) به‌ویژه قابل‌توجه است. این موشک که قابلیت پرتاب از سکوهای متحرک جاده‌ای پنهان یا حتی سیلوهای زیرزمینی را دارد، بردی بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر دارد و با سرعت زیرصوت بالا و قابلیت‌های عبور از سطح دریا، سیستم‌های دفاع هوائی دریایی را به چالش می‌کشد.

آنچه این رزمایش را متمایز می‌کند، منشأ پرتاب موشک‌ها است. برخلاف رزمایش‌های قبلی که بر سکوهای پرتاب ساحلی یا دریایی تأکید داشتند، این مرحله از رزمایش اقتدار، یک لایه استراتژیک عمیق‌تر را به نمایش می‌گذارد. سپاه پاسداران با نشان دادن توانایی حمله به اهداف دریایی از داخل خاک ایران، استراتژی بازدارندگی لایه‌ای و تلافی سریع خود را تقویت می‌کند.

این رویکرد، چرخه‌های هدف‌گیری دشمن را پیچیده می‌کند و بر قصد تهران برای جبران نقاط ضعف دریایی متعارف با اشباع موشکی و عمق جغرافیایی تأکید دارد.

تحلیلگران دفاعی که با آرمی ریکوگنیشن مشورت کرده‌اند، خاطرنشان می‌کنند که چنین حملات زمینی به دریایی، چالش‌های هدف‌گیری قابل‌توجهی را برای دشمنان، به‌ویژه برای دارایی‌های دریایی ایالات‌متحده و متحدانش که در شمال دریای عرب و خلیج عمان فعالیت می‌کنند، ایجاد خواهد کرد. یک مقام ارشد دفاعی غربی اظهار داشت که این رزمایش نشان‌دهنده بلوغ دکترین ضد دسترسی/ انکار منطقه‌ای ایران است که اکنون تحرک، پنهان‌کاری و حمله دقیق را با اطمینان فزاینده‌ای ترکیب می‌کند.