توقیف شناور متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط سپاه

رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج‌فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضائی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.

به گزارش فارس، سردار حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم ندسا در این رابطه گفت: این شناور متخلف دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضائی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر است.

سردار هنریان مجرد افزود: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.