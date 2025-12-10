فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۰۸۱
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
در راستای حراست و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت

توقیف شناور متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط سپاه

رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف حراست و صیانت از مرزهای آبی کشور به‌ویژه در خلیج‌فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضائی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.
رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در خلیج‌فارس، طی رصد و اشراف اطلاعاتی یک شناور متخلف حامل سوخت قاچاق (گازوئیل) با پرچم سوازیلند (اسواتینی) را شناسایی و با حکم قضائی توقیف و به ساحل بوشهر منتقل کردند.
به گزارش فارس، سردار حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم ندسا در این رابطه گفت: این شناور متخلف دارای ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق شده از ایران بود که سوخت آن نیز با حکم قضائی به کشور بازگشت و در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بوشهر است.
سردار هنریان مجرد افزود: ۱۳ نفر از ملوانان این کشتی نیز دستگیر شدند که از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه هستند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

تعریف از خود! (گفت و شنود)

آقای پزشکیان! لطفاً خودتان بخوانید (نکته)

آقای رئیس‌جمهور! مخاطب این انتقاد خود شما هستید!

اخبار ویژه

آینده جهان متعلق به ایران، چین و روسیه است

فاطمه(س) الگوی کامل و برتر از ازل تا ابد(یادداشت روز)

تجمعات ضدصهیونیستی مردم و نیروهای مسلح! از دمشق تا قنیطره

حاکمان پالرمو و CFT همان حاکمان FATF و آژانس هستند

هیاهوی مدعیان اصلاحات برای بودجه نهادهای فرهنگی و سکوت در برابر هزینه 6300 میلیارد تومانیِ شرکت‌های دولتی

افزایش چشمگیر مهاجرت از آمریکا؛ تورم و ناامنی دو دلیل اصلی