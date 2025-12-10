آینده جهان متعلق به ایران، چین و روسیه است

استاد دانشگاه بازنشسته آمریکایی، اظهار داشت: من در طول عمرم شاهد تبدیل ایالات متحده از یک کشور عالی به غلام حلقه‌به‌گوش رژیم سرکش اسرائیل بوده‌ام. ایران، چین و روسیه نماینده آینده هستند.

سومین همایش بین‌المللی «افول آمریکا» با عنوان «دوران جدید عالم»، روز سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۴، به همت دبیرخانه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی، و با حضور پژوهشگران و اساتید داخلی و همچنین سخنرانی ویدئویی کارشناسان و کنشگران بین‌المللی در محل لانه جاسوسی برگزار شد.

«جیمز اچ. فتزر» استاد دانشگاه بازنشسته‌ آمریکایی، در سخنانی که به شکل ویدئوکنفرانس در سومین همایش بین‌المللی «افول آمریکا» با عنوان «دوران جدید عالم»، پخش شد اظهار داشت: به عنوان کسی که سال ۱۹۴۰ متولد شده، در طول عمرم شاهد تبدیل ایالات متحده از یک کشورِ قبلاً عالی به یک غلام حلقه‌به‌گوش برای رژیم سرکش اسرائیل بوده‌ام. تجربه‌ نفرت‌انگیزی برای من بوده. من با افتخار فراوان به عنوان افسر کادر در نیروی تفنگداران دریایی (آمریکا) خدمت کردم. اعتقاد داشتم کشور ما نیرویی در جهت خیر در جهان است. تردیدهای من از جنگ ویتنام آغاز شد، چون معتقدم نباید وارد این جنگ می‌شدیم. و البته، وضعیت از آن زمان به بعد به طرز غیرقابل ‌باوری بد شده.

وی افزود: من کسی هستم که از دونالد ترامپ حمایت کردم و سه بار به او رأی دادم. بیانیه‌های سیاسی‌اش را باور کردم، که می‌گفت به این جنگ‌های احمقانه پایان خواهد داد؛ مرز را خواهد بست؛ و مزایای بزرگی در حوزه‌ داخلی برای آمریکا به ارمغان خواهد آورد. اما در عوض، فقط این جنگ‌ها را ادامه داده و همچنان در کشتار جمعی فلسطینیان از اسرائیل حمایت کرده؛ جنگی که در آن یک جنایت هولناک نسل‌کشی دارد اتفاق می‌افتد و ایالات متحده به دلیل حمایتش در این جنایت، شریک جرم است. سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری، و همه به‌درستی نتیجه گرفته‌اند که اسرائیل دارد مرتکب نسل‌کشی می‌شود.

فتزر خاطرنشان کرد: ایران، قدرتمند ایستاده است؛ آمریکا به ایران حمله کرد، اما فایده‌ای نداشت. ایران اکنون آمادگی نظامی بیشتری برای یک حمله‌ (احتمالی) دیگر دارد؛ از جمله ۴۰ هواپیمای پیشرفته از چین و سامانه‌های پدافند ضدموشکی دیگری که ایران را به نیرویی قدرتمند در خاورمیانه(غرب آسیا) تبدیل می‌کنند.

این اندیشمند آمریکایی در ادامه گفت: ادامه‌ حملات کنونی اسرائیل، از جمله تلاش برای ترور دسته‌جمعی رهبران کشورها (رهبران حوثی (انصارالله) در یمن، رهبران فلسطینی در قطر، رهبران حزب‌الله در لبنان، رهبران ایران در ایران) نشان می‌دهد اسرائیل مطلقاً دیوانه و به‌شدت تشنه‌ قدرت شده. بی‌بی (بنیامین) نتانیاهو فهمیده که سرنوشتش با جنگ گره خورده. اگر جنگ پایان یابد، دوران نخست‌وزیری او هم پایان می‌یابد.

این استاد دانشگاه آمریکایی تصریح کرد: امیدوارکننده‌ترین رویداد اخیر، تیراندازی ساختگی (و ترور) چارلی کرک بود. او درواقع «ترور» نشد. حتی «کندس اووِنز» (محافظه‌کار آمریکایی) هم که از پشت سر فیلم گرفته، می‌گوید هیچ خونی وجود نداشته. از یک اسکوئیب (چاشنی ریز برای پخش خون) استفاده کردند؛ سینه‌اش متورم بود؛ اسکوئیب منفجر شد، و او به پشت افتاد. مردم فکر کردند تیر خورده. فریب آن فردی را خوردند که به‌ دروغ ادعا کرد تیرانداز بوده. سپس با تصاویر رایانه‌ای خون را نقاشی کردند. اما این خون، جذب پارچه نمی‌شود؛ انگار که خون روی سطح لباس است؛ چون واقعاً هم روی سطح لباس است.

وی در ادامه بیان داشت: اما آنچه شگفت‌انگیز است، این‌ است که با وجود شواهد (و روایت رسمی)، همه معتقدند نتانیاهو پشت ماجراست. نتانیاهو بلافاصله تلاش کرد میراث (و سوابق) چارلی کرک را (به نفع اسرائیل) مصادره کند، انگار که چارلی هنوز حامی اسرائیل بوده؛ در حالی که چارلی از این اردوگاه خارج شده بود. او از نتانیاهو متنفر بود. این مواضعش را با کندس، تاکر (کارلسون) و کلیتون (کوتری) در میان گذاشته بود. معتقد بود جنگ (غزه) یک اشتباه بزرگ است. حتی رودررو به ترامپ گفته بود نباید به ایران حمله کند. نتانیاهو پیشنهاد کرده بود ۱۵۰ میلیون دلار به کرک بدهد تا از مواضعش برگردد، نسبت به نسل‌کشی (در غزه) مشتاق‌تر شود، و تعریف یهودستیزی را به هرگونه انتقادی از اسرائیل تعمیم دهد، اما چارلی نمی‌خواست این کار را بکند. حاضر نبود. او را سر دوراهی بین نقره و سرب (پول یا مرگ) قرار دادند، اما او راه فرار را پیدا کرد.

فتزر در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: ما اینجا، در آمریکا، به آزادی بیان نیاز داریم؛ بدون آزادی بیان نمی‌توان مشکلات را حل کرد. امروز در روسیه، در ایران، و حتی شرط می‌بندم در کره‌ شمالی، آزادی بیان بسیار بیشتری ‌نسبت به آمریکا وجود دارد. چقدر حیرت‌آور! بنابراین، در این فرصت می‌خواهم بگویم روسیه، ایران، چین، اینها نماینده‌ آینده هستند. دلار دارد به‌سرعت سقوط می‌کند. بریکس دارد پیشرفت می‌کند. بریکس نوعی جامعه‌ منصفانه‌تر است که دارد روی کره‌ زمین ظهور پیدا می‌کند و آمریکا باید بهایش را بپردازد. و من در کنار ایران هستم؛ کنار مردم فلسطین هستم؛ کنار روسیه هستم؛ و فقط آرزو می‌کنم کشور خودم راه بازگشت به اصولی را پیدا کند که زمانی این کشور را کشوری شایسته‌ این توصیف می‌کردند: عالی.